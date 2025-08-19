Perú

Pedro Castillo ya tiene partido oficial: JNE inscribe su agrupación “Todo con el Pueblo”

No obstante, el partido del golpista expresidente no participará en las Elecciones 2026 por haber conseguido su inscripción en el ROP fuera del plazo establecido

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Pedro Castillo promovió la inscripción
Pedro Castillo promovió la inscripción de partido desde prisión. Foto: composición Infobae

El golpista expresidente Pedro Castillo ya tiene partido político reconocido como tal. El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inscribió la agrupación en la que milita, “Todo con el Pueblo”; sin embargo, esta no podrá participar en las Elecciones 2026 debido a que consiguió su inscripción fuera del plazo establecido.

En una resolución a la que accedió Infobae, el director nacional del ROP, Felipe Paredes San Román, dispuso inscribir el partido “Todo con el Pueblo luego de que la única tacha que se presentó en su contra fue desestimada.

“Corresponde continuar con el procedimiento de inscripción, por lo que es importante precisar que las organizaciones políticas se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores, y luego de cumplidos los requisitos establecidos en la ley, estas se inscriben en el Registro de Organizaciones Políticas”, se lee en el documento.

Resolución que ordena la inscripción
Resolución que ordena la inscripción de Todo con el Pueblo.

El secreterio general nacional de “Todo con el Pueblo” es nada más y nada menos que un chotano, el exministro de Tranportes y Comunicaciones de Pedro Castillo, Nicolás Bustamante Coronado. Él fue el sucesor del prófugo Juan Silva.

En el partido más personas vinculadas al golpista expresidente ocupan cargos dirigenciales. Por ejemplo, la concuñada de Castillo, Flor Gómez Olano, es la secretaria nacional de actas y archivo del partido; un afiliado al sindicato del exmandatario, Roger Narciso Puraca Soncco, es el secretario de prensa.

También ocupan cargos en la agrupación familiares directos del subersivo. Su hermana Irma Castillo Terrones es la secretaria de la Mujer y su sobrino Cledín Vásquez Castillo es el secretario de Relaciones Exteriores.

Castillo es afiliado a este
Castillo es afiliado a este partido desde febrero de 2024.

No participarán en las Elecciones 2026

Si bien el partido “Todo con el Pueblo” de Pedro Castillo ha logrado su inscripción, ello no implica que participarán en las próximas elecciones y puedan presentar una candidatura a una plancha presidencial.

Como se recuerda, el plazo que tenían los partidos para lograr su inscripción fue el 12 de abril. Si una agrupación no logró su inscripción para dicha fecha, como “Todo con el Pueblo”, no participará en los referidos comicios.

Sus afiliados sí pueden postular como invitados de agrupaciones válidas. No obstante, únicamente podrían ser candidatos al Senado o a la Cámara de Diputados. Para poder postular a la Presidencia de la República se requiere estar necesariamente afiliado a un partido que sí podrá presentar listas.

Expresidente Pedro Castillo enfrenta acusaciones
Expresidente Pedro Castillo enfrenta acusaciones por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Pedro Castillo seguirá en prisión

El último lunes se llevó a cabo la audiencia de apelación donde se evaluó el pedido de Pedro Castillo para que cese su prisión preventiva por rebelión. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó su recurso, por lo que permanecerá recluido en en penal Barbadillo.

En paralelo, el juicio oral por el golpe de Estado continúa con dos o tres sesiones a la semana. En este proceso penal, Castillo enfrenta un pedido de 34 años de prisión por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública por el mensaje a la Nación donde dispuso el cierre inconstitucional del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un gobierno de excepción.

Temas Relacionados

Pedro CastilloTodo con el PuebloJNEElecciones 2026peru-politica

Últimas Noticias

Senamhi: este nuevo fenómeno meteorológico pondrá desde mañana a Lima y 10 regiones en alerta naranja

Se monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este evento catalogado como ‘peligroso’

Senamhi: este nuevo fenómeno meteorológico

Peruana detenida en Bali con 1,4 kilos de cocaína escondidos en juguete sexual y ropa interior enfrenta posible pena de muerte

La mujer de 42 años fue intervenida en el aeropuerto internacional de Bali tras un viaje desde Europa y, según las autoridades, habría aceptado trasladar la droga a cambio de 20 mil dólares ofrecidos por un contacto en la dark web

Peruana detenida en Bali con

Gana Diario, resultados del lunes 18 de agosto 2025: todos los ganadores del sorteo 4312

Como cada lunes, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario

Gana Diario, resultados del lunes

Corte de agua para este 20 agosto por más de 10 horas: ¿Qué distritos de Lima Metropolitana serán los afectados?

La empresa recomendó a los vecinos almacenar el recurso con anticipación y hacer un uso cuidadoso durante el tiempo que se extienda la suspensión

Corte de agua para este

Nuevo bypass Las Torres: Este es el avance de la obra que aliviará el tránsito en Lima Este

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participó de la presentación de los pilares estructurales ubicados en las bases que servirán de soporte para el futuro viaducto de más de 422 metros de largo

Nuevo bypass Las Torres: Este
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por la ciclogénesis en

Alerta por la ciclogénesis en el AMBA, en vivo: con vientos y actividad eléctrica, las lluvias se hacen notar en CABA y algunos puntos del Conurbano

Diego Guelar: “Yo me siento un oficialista no libertario y eso no lo voy a cambiar”

Advertencia de la ANMAT sobre un lote de tomates triturados: qué son los gusanos microstomum sp.

Video: un prestamista fue filmado cuando amenazaba a los deudores con una ametralladora

Guillermo Francos anticipó el resultado que el Gobierno espera para las próximas elecciones legislativa

INFOBAE AMÉRICA
Bukele defendió el uso de

Bukele defendió el uso de medidas disciplinarias más rígidas para transformar la educación en El Salvador

Misterio en Uruguay por la muerte de un ex juez: sus restos aparecieron en una macabra escena

Una cantante británica reveló detalles de su relación tóxica con uno de los One Direction: “Pensaba que sufrir era normal”

Uruguay cambia su régimen de promoción de inversiones, pone foco en las pymes y agiliza trámites

El método inspirado en astronautas que fortalece las rodillas con solo un minuto de saltos a la semana

TELESHOW
Quién es Andrés Gil, el

Quién es Andrés Gil, el presunto tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

La reacción de Evangelina Anderson al aire en medio de las declaraciones de la supuesta amante de Martín Demichelis

Gimena Accardi habló sobre la infidelidad a Nico Vázquez: “Me mandé una cagada”

Kate Rodríguez anunció su embarazo y celebró la familia ensamblada con su novio: “La noticia más hermosa”

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria