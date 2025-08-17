Perú

Pedro Castillo insiste en dejar Barbadillo: Corte Suprema analizará fin de prisión preventiva el 21 de agosto

El expresidente afronta el juicio por el delito de rebelión tras su fallido golpe de Estado de 2022. Sin embargo, insiste que el proceso es nulo y él es un “presidente secuestrado”

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Fiscalía de la Nación presentó nueva denuncia constitucional contra Pedro Castillo por el caso 'Los NIños'. (Foto: Agencia Andina)

Mientras Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo para cumplir los cinco meses de prisión preventiva dictados en su contra, el expresidente Pedro Castillo insiste en abandonar el establecimiento penitenciario y afrontar en libertad el proceso que se le sigue por el fallido golpe de Estado.

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, admitió a trámite el recurso presentado por la defensa de Castillo Terrones para evaluar el cese de su prisión preventiva. La audiencia fue programada para el 21 de agosto a las 3:00 p.m. y se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.

De acuerdo con el escrito presentado por su abogado, ya no se cumplen los requisitos legales que justifican la prisión preventiva ni existen elementos suficientes para mantener dicha medida. Sin embargo, la decisión final quedará en manos del Poder Judicial, tras escuchar los alegatos de la defensa y del Ministerio Público.

Pedro Castillo fue trasladado de regreso al penal de Barbadillo por el INPE, mientras simpatizantes se manifiestan en apoyo. Foto: Composición Infobae Perú

La Corte Suprema dispuso la presencia obligatoria de las partes procesales en la audiencia. Cabe señalar que, desde el inicio del juicio, Pedro Castillo rechazó ser asesorado por abogados particulares, lo que obligó a que un defensor público asumiera su representación legal.

El exmandatario es procesado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado y afronta un pedido de condena superior a 34 años de prisión. Durante el desarrollo del juicio oral, Castillo ha insistido en que no encabezó un levantamiento armado y que únicamente realizó una “proclama política”.

Juez Supremo fue incorporado en investigación preliminar. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Además, ha protagonizado reiteradas discusiones con los magistrados del tribunal debido a sus intervenciones de carácter político, lo que ha tensado el ambiente en diversas sesiones judiciales.

Pedro Castillo insiste en que el juicio es nulo

Como una actitud usual, Pedro Castillo Terrones volvió a rechazar la validez del proceso judicial que enfrenta en Perú, afirmando que el juicio carece de fundamento y exige su nulidad. Las declaraciones del exmandatario ocurrieron durante la sesión 52 del proceso en su contra por el intento fallido de golpe de Estado.

Castillo sostuvo que es víctima de una persecución política y defendió su inocencia. “Hasta el momento no se me encuentra el delito que se me imputa; simplemente decirles que soy un presidente secuestrado, un presidente que empezó a impulsar el desarrollo de miles de compatriotas”, afirmó.

También aprovechó las tensiones fronterizas con Colombia por la isla Chinería e hizo un llamado a los presidentes de Chille y Colombia, Gabriel Boric y Gustavo Petro para ir a la guerra “contra la corrupción”.

“Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil, de una vez vamos a la guerra. Pero a la guerra para terminar con la delincuencia, corrupción”, declaró.
Durante la audiencia por el juicio oral por el golpe de Estado, Pedro Castillo invocó a los presidentes de los países fronterizos unirse en una guerra. | Justicia TV

El expresidente también apuntó contra sus oponentes políticos, a quienes calificó como “falsos patriotas con mapa en mano, sin autoridad moral como líderes que vendieron armas a la FARC de Colombia”. Además, recordó episodios polémicos como la presencia de droga en el avión presidencial. Estas declaraciones, aunque no lo menciona directamente, hacen referencia al expresidente Alberto Fujimori.

Durante la diligencia, la jueza Norma Carbajal interrumpió a Castillo e indicó que debía limitarse a la presentación establecida por el proceso.

