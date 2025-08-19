Perú

Ministro de Justicia en contra de amnistía para policías y militares investigados por muertes en protestas durante 2022 y 2023

En paralelo, el legislador Fernando Rospigliosi adelantó que es una iniciativa que evalúan presentar. Indicó que existe un “proceso injusto y fuera de lugar” que afecta a más de 350 efectivos

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Juan Alcántara confirmó la solicitud
Juan Alcántara confirmó la solicitud de extradición de Iván Noguera. | Minjus

El debate sobre una posible amnistía para militares y policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023 generó desencuentros en el Gobierno y el Congreso. Ante la eventual elaboración de una medida con ese fin, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, manifestó su desacuerdo. En una reciente entrevista, el integrante del Ejecutivo precisó que “no podría estar de acuerdo porque las situaciones son totalmente diferentes”.

El integrante del gabinete ministerial de Dina Boluarte explicó que los hechos recientes aún están bajo investigación y no cuentan con responsabilidades determinadas por la autoridad competente. “Estamos hablando de casos actuales, no podríamos hablar de amnistía mientras todavía no se hayan establecido las responsabilidades correspondientes”, indicó en RPP. Añadió que los hechos relacionados con el control de las protestas siguen en etapa de investigación y que corresponde al Ministerio Público establecer si existieron o no responsabilidades penales.

Remarcó que la ley promulgada recientemente se refiere a una “persecución con un plazo irrazonable” contra agentes de seguridad implicados en el conflicto armado interno, mientras que los sucesos ocurridos durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte son procesos en curso y no presentan las condiciones necesarias para que se discuta una amnistía similar.

Fotografía de archivo fechada del
Fotografía de archivo fechada del 28 de enero de 2023 en la que se ven manifestantes mientras se enfrentan a miembros de la Policía durante una jornada de protestas antigubernamentales que exigía la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en Lima (Perú). EFE/ Antonio Melgarejo

¿Congreso evalúa amnistía para efectivos que participaron en protestas?

Desde el Congreso, el tema ha sido abordado por el vicepresidente Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, quien declaró a los medios que se están realizando consultas y análisis para determinar la viabilidad de presentar un proyecto de ley sobre el tema. Indicó que existe un “proceso injusto y fuera de lugar” que afecta a más de 350 militares y policías, y señaló que “la fiscalía ha creado especialmente un equipo de más de 74 personas, incluyendo fiscales y asistentes, solamente para perseguir a militares y policías que impidieron que los violentistas que respaldaban a Pedro Castillo lo repusieran en Palacio de Gobierno para que instaure lo que quería el 7 de diciembre, una dictadura”.

Consultado sobre las declaraciones del titular del Minjus, el legislador mencionó que “el ministro de Justicia no puede pronunciarse sobre un hecho que todavía no se ha producido”, y remarcó que aún se analizan los alcances y fundamentos de una eventual propuesta legislativa.

Rospigliosi defendió la ley que
Rospigliosi defendió la ley que otorga amnistía a policías y militares, asegurando que su postura sobre derechos humanos se mantiene firme pese a las críticas de la sociedad civil y organismos internacionales. Captura: Infobae Perú

AI rechaza ley de amnistía

Sobre la ley ya promulgada, Amnistía Internacional (AI) expresó su rechazo. A través de un pronunciamiento, indicó que al beneficiar a militares y policías procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno comprendido entre 1980 y 2000, “premia con impunidad a responsables de violaciones a los derechos humanos”.

De acuerdo con la organización, la norma que permite la liberación de personas mayores de 70 años que tengan sentencias firmes o pendientes de ejecución, “viola las obligaciones de derecho internacional que el Estado peruano ha contraído y sienta un grave precedente”. El comunicado agrega que “cancelar investigaciones y juicios abiertos transmite un mensaje de indiferencia e impunidad hacia las víctimas y sus familias, que llevan décadas buscando justicia, verdad y reparación”.

Temas Relacionados

MinjusdhJuan AlcántaraDina Boluarteperu-politica

Últimas Noticias

Estudiar en Reino Unido con todo pagado: así puedes postular a las Becas Chevening 2026 si eres peruano

Todos los costos de viaje, matrícula y manutención de los seleccionados serán cubiertos en su totalidad. Las postulaciones están dirigidas a profesionales de más de 160 países, incluido el Perú

Estudiar en Reino Unido con

¿Qué hacer si la municipalidad se lleva mi auto al depósito? Estas son las alternativas para conductores tras fallo del TC

Pese a que el Tribunal Constitucional aclaró que los municipios no tienen potestad para sancionar vehículos mal estacionados, algunas jurisdicciones continúan haciéndolo

¿Qué hacer si la municipalidad

¿Tu hijo tiene insomnio o problemas de aprendizaje? Puede ser hipertiroidismo o hipotiroidismo

Ambos trastornos tienen tratamiento, pero su efectividad depende del momento en que se detecten

¿Tu hijo tiene insomnio o

El Día Mundial de la Fotografía: historia, importancia y por qué se celebra cada 19 de agosto

Cada 19 de agosto se rinde homenaje a la invención del daguerrotipo, un proceso que marcó el inicio de la fotografía moderna y transformó la manera de capturar, conservar y compartir imágenes en todo el mundo

El Día Mundial de la

Peligro en la sierra peruana: Hay 227 distritos en riesgo por lluvias, granizo y nieve este martes 19 de agosto

El Cenepred y el Senamhi advierten sobre un escenario de riesgo que compromete a regiones del centro y sur del país, mientras el Indeci pide reforzar medidas de prevención

Peligro en la sierra peruana:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dragón que puede cambiar

El dragón que puede cambiar de sexo por la temperatura y sorprende a la ciencia: revelan sus claves genéticas

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

El COVID-19 acelera el envejecimiento de los vasos sanguíneos, según científicos

INFOBAE AMÉRICA
EEUU desplegará tres destructores frente

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

TELESHOW
Wanda Nara contra Mauro Icardi

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”

Laurita Fernández congeló óvulos y contó cómo fue el paso a paso del procedimiento: “Puede ayudar a muchas mujeres”

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor