Ministro de Justicia defiende soberanía peruana sobre Santa Rosa ante declaraciones de Gustavo Petro: “No hemos afectado ni un milímetro de su territorio”

El titular de Justicia, Juan Alcántara, instó a resolver la controversia sobre Santa Rosa mediante canales diplomáticos, evitando que la situación escale y priorizando el respeto a tratados y la estabilidad regional en la frontera amazónica

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Ministro de Justicia reafirma soberanía peruana sobre isla Santa Rosa: "Es peruana". Fuente: Latina Noticias

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, recalcó que el distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, en la región Loreto, pertenece al territorio peruano. Su declaración respondió a los señalamientos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien manifestó que el lugar fue ocupado de forma irregular por el Perú.

Alcántara precisó que la soberanía de Santa Rosa está respaldada por tratados internacionales y coordenadas oficiales. "Santa Rosa es peruana. No es porque lo diga el ministro de Justicia, sino porque así lo dicen los tratados y las coordenadas”, sostuvo.

Detalló que en la isla funcionan instituciones del Estado como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), con servicios para trámites inmobiliarios y vehiculares.

El titular del Ministerio de Justicia señaló que la presencia estatal en la zona responde a la política de la presidenta Dina Boluarte. “Los servicios del Estado deben estar al costado del ciudadano y eso es lo que estamos haciendo en Santa Rosa”, indicó.

Ministro de Justicia pide resolver tensión con Colombia por vía diplomática

El ministro Alcántara pidió que la situación se maneje en el ámbito diplomático y no escale en el plano político. Aseguró que el canciller de la República ya manifestó la disposición del Gobierno de encaminar el asunto mediante el diálogo bilateral.

La isla Santa Rosa será
La isla Santa Rosa será centro del debate entre Colombia y Perú en una comisión técnica que revisará límites fronterizos - crédito EFE

El funcionario sostuvo que los comentarios sobre la isla pueden deberse “al calor del momento” y no a un análisis técnico. En ese sentido, invocó a que la Cancillería mantenga su profesionalismo para alcanzar un entendimiento que respete los acuerdos internacionales.

Afirmó que Perú no ha invadido territorio colombiano ni alterado los límites vigentes. “No hemos afectado ni un milímetro de su territorio, sino que estamos exclusivamente respetando el territorio peruano”, señaló, al tiempo de pedir que el presidente Petro reciba información precisa sobre el tema.

Añadió que el objetivo del Estado es preservar la estabilidad y evitar que el incidente genere un conflicto mayor. “Esperemos que la situación se resuelva de la mejor manera en la vía diplomática y que no haya mayores problemas”, expresó.

“Las declaraciones de Gustavo Petro son responsabilidad de Gustavo Petro”

Alcántara resaltó que la posición del Gobierno peruano se mantiene firme en defensa de Santa Rosa. “Las declaraciones del señor Gustavo Petro son responsabilidad del señor Gustavo Petro. Nosotros consideramos que nos asiste la ley y la razón. Santa Rosa es peruano y nosotros nos seguimos manteniendo en eso”, afirmó.

Aseguró que la gestión de la controversia corresponde a las cancillerías y que los presidentes no deberían intercambiar opiniones públicas que eleven la tensión. Advirtió que ese tipo de pronunciamientos puede dificultar la búsqueda de soluciones pacíficas.

Foto de archivo del presidente
Foto de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. EFE/ Carlos Ortega

El ministro insistió en que cualquier diferencia debe resolverse con base en los tratados y en el respeto mutuo. Reiteró que el Perú cuenta con antecedentes históricos y documentos que ratifican la pertenencia de la isla.

Asimismo, consideró que el presidente colombiano podría haber recibido información inexacta. “El presidente Petro tiene una opinión que, de repente, ha sido mal informada”, comentó.

Gobierno del Perú reafirma soberanía en Santa Rosa

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, también se pronunció sobre las afirmaciones de Petro. Desde la propia isla Santa Rosa, declaró que el Perú rechaza de manera categórica cualquier expresión que desconozca su soberanía.

El premier leyó un pronunciamiento autorizado por la presidenta Dina Boluarte, actualmente en gira oficial por Asia. Lo acompañaron el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri.

Fuente: TV Perú

Arana recordó que el Tratado de 1922 con Colombia definió la asignación de la isla de Chinería y otras jurisdicciones al Perú. Indicó que en Santa Rosa existe presencia permanente de instituciones públicas, lo que respalda su carácter de territorio nacional.

El jefe del Gabinete concluyó que no hay ningún diferendo limítrofe con Colombia. “Perú es un país que sabe dialogar con vocación de paz, pero también actúa con firmeza para proteger su territorio e intereses”, subrayó.

