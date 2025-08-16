Perú

Fernando Rospligiosi confirma ley para “liberar” a policías y militares implicados en muertes en protestas contra Dina Boluarte

¿Nueva ley de amnistía? Congresista de Fuerza Popular asegura que los efectivos investigados por estos hechos son “el siguiente paso”

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Fernando Rospigliosi anuncia ley para amnistiar a policías y militares procesados por muertes en protestas. Video: Canal N

El congresista de Fuerza Popular y primer vicepresidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, confirmó que “el siguiente paso” del Parlamento es “liberar” a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) que vienen siendo investigados por las muertes en protestas. Esto luego de que se promulgara la inconstitucional ley de amnistía.

“El siguiente paso que tenemos que dar, los que impidieron que las turbas repusieran en el gobierno a Pedro Castillo en diciembre de 2022 y principios de 2023. Hay más de 350 militares y policías procesados por esos casos", dijo Rospigliosi en entrevista con Canal N.

Al ser consultado si se trataría de una nueva ley de amnistía, el fujimorista dijo que “tenemos que ver cuál es la manera legal de liberarlos de esta infame persecución de la fiscalía”.

Incluso, el congresista de Fuerza Popular reveló que ya está trabajando con las Asociaciones de Oficiales Generales de la Policía y del Ejército, así como con abogados, para ver “cómo podemos afrontar este problema porque es totalmente injusto que a los militares que han impedido que se reponga, por la violencia, al golpista Pedro Castillo, se les esté procesando de esta manera”.

Rospigliosi afirma que ya está
Rospigliosi afirma que ya está trabajando con policías y militares para impulsar norma. Foto: composición Infobae

A Fernando Rospigliosi se le mencionó que la represión de los agentes del Estado contra las protestas contra Dina Boluarte dejó más de 50 muertos civiles; sin embargo, no se detuvo a analizar ni expresar su solidaridad con los deudos.

Al consultarsele su opinión en relación a que un sector de la población considera que Boluarte irá a prisión por los fallecidos en las manifestaciones, el congresista fujimorista mencionó que la denuncia constitucional que presentó Fiscalía por este caso se archivó. “No hay más que decir”, indicó.

Rospigliosi pierde los papeles

El congresista Fernando Rospigliosi perdió los papeles durante una entrevista en la que negó cualquier cambio en su postura sobre derechos humanos luego de impulsar la ley de amnistía. La norma, promulgada por la presidenta Dina Boluarte, beneficia a policías y militares procesados o sentenciados por violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno en Perú. Esta ley ha generado rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones de víctimas, que advierten sobre riesgos de impunidad.

Rospigliosi defendió la ley que
Rospigliosi defendió la ley que otorga amnistía a policías y militares, asegurando que su postura sobre derechos humanos se mantiene firme pese a las críticas de la sociedad civil y organismos internacionales. Captura: Infobae Perú

Rospigliosi, al ser entrevistado, respondió con molestia ante cuestionamientos sobre su coherencia, insistiendo que nunca ha variado su posición. Señaló que quienes cometieron delitos, como en el caso Hugo Bustíos, ya fueron sentenciados y cumplieron condena, y que las críticas responden a lo que considera un sistema judicial politizado. “¡No he cambiado de postura, señorita, no he cambiado de postura!”, dijo.

El congresista Rospigliosi aseguró que la ley busca frenar procesos judiciales extendidos que afectan a miembros de las fuerzas del orden, y sostuvo que la medida beneficiaría a alrededor de mil personas. Argumentó que esto no implica impunidad sino justicia para quienes actuaron cumpliendo funciones durante el conflicto interno. Al igual que con los deudos en las protestas contra Dina Boluarte, ignoró a los familiares de las víctimas.

Temas Relacionados

Fernando RospligiosiLey de amnistíaPolicía Nacional del PerúFuerzas ArmadasMuertes en protestasDina Boluarteperu-politica

Últimas Noticias

Palta peruana es investigada en Bolivia por presuntos niveles peligrosos de cadmio

La controversia internacional con la palta peruana continua. Decenas de videos alertan en redes sociales sobre la posible presencia de este metal por encima de los límites permitidos en las paltas peruanas vendidas en el extranjero y ahora el caso llega a Bolivia

Palta peruana es investigada en

“Puedes conseguir un cartucho de dinamita a 10 soles”: Defensoría del Pueblo alerta deficiente control del Estado

El organismo señaló que toneladas de dinamita se desvían del circuito formal y termina en manos de la extorsión y minería ilegal por falta de control estatal

“Puedes conseguir un cartucho de

Ningún candidato lidera las internas del APRA: Jorge del Castillo y Carla García apenas cuentan con 17% de respaldo

Ipsos difundió una encuesta que confirma la falta de liderazgo dentro del partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre

Ningún candidato lidera las internas

Nolberto Solano llegó a Pakistán: recibimiento con collares de flores, resguardo de autoridades y reuniones con personal federativo

El ‘Maestrito’ fue recibido por todo lo alto en las primeras horas del sábado 16 de agosto. Inicia funciones como entrenador de la categoría Sub-23 de Pakistán, pero luego ocupará el rol de conductor en la selección nacional absoluta

Nolberto Solano llegó a Pakistán:

Magaly y su debate por la vida que llevan las esposas de los futbolistas: “Ahí está Ana Siucho, ¿no estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido”

La conductora de espectáculos puso sobre la mesa los prejuicios y dobles estándares que enfrentan las mujeres ligadas a futbolistas, usando el caso de Ana Siucho para cuestionar los juicios públicos tras una ruptura

Magaly y su debate por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estiman en más de 668

Estiman en más de 668 mil millones de pesos la deuda que el “Señor del Tabaco” mantiene con el Estado por un impuesto que nunca pagó

La 16ª Muestra de Cine Documental presenta estrenos y homenajes en Buenos Aires y Tucumán

Asesino serial en Jujuy: un entomólogo forense analizará los “bichos” hallados en la casa del horror

Quién era Micaela Basto, la joven de 22 años hallada muerta dentro del placard de un expolicía en un departamento de Córdoba

Crimen en La Matanza: declaró el único detenido y acusó a uno de los menores prófugos de asesinar a la mujer frente a su hijo

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán condenó

El régimen de Irán condenó a pena de muerte a la activista por los derechos humanos Sharifeh Mohammadi

Air Canada suspendió todos sus vuelos por una huelga de auxiliares de cabina

“Israel en pausa”: este domingo habrá un paro nacional para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

Científicos entrenan algoritmos para descifrar las expresiones faciales de los animales

Taylor Swift dialoga con Shakespeare y una obra clásica de la Tate Britain en su nuevo disco

TELESHOW
Alma, la hija de El

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”