Ministra de la Mujer: “Es conveniente” que el TC suspenda investigaciones a Dina Boluarte para no distraer su gestión

Fanny Montellanos es la nueva ministra de la Mujer. (Foto: Andina)

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Fanny Montellanos, defendió este martes la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender todas las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, al considerar que dicha medida permitirá que la mandataria continúe con su labor sin distracciones.

“El TC es la máxima autoridad de la interpretación de la Constitución. El fallo competencial que ha dado lo que dice es que hay que respetar el artículo 117 de la Constitución”, afirmó en diálogo con TV Perú, luego de conocerse la resolución del tribunal.

El fallo del TC declaró fundada la demanda presentada por el Gobierno, que argumentaba que el artículo 117 establece que un presidente en funciones solo puede ser investigado por traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso o impedir elecciones.

Montellanos sostuvo que la jefa de Estado ha colaborado con la justicia y acudido cada vez que fue citada. “Ella, la doctora Dina, ha sido muy consecuente y respetuosa en ir a la fiscalía cada vez que se le ha citado, pero no podemos politizar la justicia”, manifestó.

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, se pronuncia por fallo del TC que blinda a la presidenta. Canal RPP

En esa línea, consideró que la suspensión de las pesquisas es una decisión beneficiosa para el país. “Es algo muy conveniente en nuestro país, y no justificar nada que no tenga sustento”, dijo. A su juicio, “por supuesto se ha afectado la figura presidencial, sobre todo se pretende distraer las acciones que una presidenta debe tener”, señaló.

La titular del MIMP subrayó que la mandataria continúa enfocada en sus funciones. “Y sobre todo en los retos, objetivos y alcanzar los resultados que tenemos, ella y el Ejecutivo están alineados a esto. Lo que hace este fallo es respetar la Constitución”, insistió.

Casos

Boluarte, quien llegó al poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, enfrenta investigaciones por diversas causas. Entre ellas, por las muertes de al menos 59 personas durante las protestas tras su asunción, por presunto enriquecimiento ilícito en el llamado caso ‘Rolexgate’, por omitir informar sobre sus cirugías estéticas y por una posible falsificación de su firma en documentos oficiales.

Dina Boluarte ya no podrá ser investigada hasta julio de 2026

También está bajo indagación por presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, quien permanece prófugo. Un vehículo del Estado fue captado cerca de un lugar donde se sospecha que habría estado oculto.

Pese a estos señalamientos, y a una aprobación ciudadana de apenas el 3 %, Boluarte seguirá en funciones hasta el 28 de julio de 2026. Hasta entonces, todas las investigaciones fiscales en su contra permanecerán suspendidas por mandato del TC.