Perú

Mamá de Alexandra Díaz denuncia a fiscal por presionarla para archivar denuncia contra Guizasola: Muestra chats y audios comprometedores

Karina, madre de ‘La Gordibuena’, mostró audios y chats que revelarían cómo la fiscal del caso le sugirió llegar a un acuerdo con exfutbolista para archivar la denuncia de violencia sexual

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Denuncian irregularidades en investigación contra Roberto Guizasola tras acusaciones de ‘La Gordibuena’. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche se cargó de tensión cuando, en el set de Magaly TV, La Firme, se conoció una grave denuncia que ha puesto bajo la lupa no solo a Roberto Guizasola, sino también al sistema de justicia.

La señora Karina, madre de Alexandra Díaz, conocida en redes sociales como ‘La Gordibuena’ reveló entre lágrimas y con indignación que la fiscal encargada de la investigación por violencia sexual contra el exfutbolista, Cyntia Ramírez, le habría sugerido llegar a un acuerdo extrajudicial con el acusado para dar por archivado el caso.

Con voz firme, la madre relató que esta comunicación no fue aislada, sino que existieron chats y audios que, según ella, prueban la conversación con la representante del Ministerio Público. “La fiscal me dijo que lo mejor era llegar a un acuerdo, que de lo contrario podríamos enfrentar una querella de parte de él contra mi hija y contra mí. No es justo que se nos pida negociar con alguien a quien hemos denunciado por un hecho tan grave”, expresó la madre de la joven, visiblemente afectada.

Los mensajes de WhatsApp y grabaciones que presentó en el programa televisivo muestran, presuntamente, cómo la fiscal buscaba persuadirla de desistir de seguir adelante con la denuncia.

En una de las pruebas se escucha que la funcionaria le indica que su hija debía acudir a una diligencia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en una fecha que finalmente nunca se concretó. Para la familia, estas irregularidades no hacen más que profundizar su desconfianza en el proceso judicial.

Ante la magnitud de la acusación, el abogado de la denunciante, Edgar Veramendi, anunció que recurrirán al Órgano de Control Interno del Ministerio Público para exigir que se investigue la conducta de la fiscal. “No le corresponde a un fiscal hacer este tipo de sugerencias. Su deber es llevar el caso con objetividad y velar porque se cumpla la ley. Lo que ha ocurrido aquí es una falta de ética profesional que debe ser sancionada”, declaró el letrado con firmeza.

La aparición de la madre de ‘La Gordibuena’ en televisión no solo buscó visibilizar la denuncia contra Guizasola, sino también reclamar justicia frente a lo que consideran un intento de minimizar un proceso tan delicado como lo es una denuncia de violencia sexual.

“Mi hija tiene apenas 21 años, confió en las autoridades, y ahora nos sentimos desprotegidas. Yo no voy a permitir que se juegue con el dolor de una mujer”, dijo entre sollozos.

El caso ha generado un fuerte debate en la opinión pública. Muchos usuarios en redes sociales han mostrado solidaridad con la joven influencer, cuestionando que una autoridad encargada de velar por la justicia pueda sugerir una salida que favorezca al denunciado. Para ellos, lo ocurrido es un reflejo de las dificultades que enfrentan las mujeres al denunciar violencia en el país, donde la revictimización y la falta de apoyo institucional siguen siendo parte del camino.

¿Quién es ‘La Gordibuena’?

La historia de Alexandra Díaz, más conocida como ‘La Gordibuena’, se viralizó el año pasado cuando inició un vínculo sentimental con Roberto Guizasola, exfutbolista peruano y hermano de Paola Guizasola. Lo que parecía una relación mediática terminó en escándalo cuando la joven decidió denunciarlo por violencia.

Desde entonces, su nombre no ha dejado de aparecer en titulares, y sus seguidores en redes sociales —más de 69 mil en TikTok y 100 mil en Instagram— han sido testigos de su lucha personal y mediática.

Alexandra Díaz rompe el silencio
Alexandra Díaz rompe el silencio sobre su relación con Roberto Guizasola: "Él me decía que quería a las dos". Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Temas Relacionados

Magaly Tv La FirmeMagaly MedinaLa GordibuenaRoberto Guizasolaperu-entretenimiento

