Perú

Puente turístico Miraflores - Barranco: estos vehículos están prohibidos de circular por el corredor y la ciclovía

La Municipalidad de Miraflores confirmó que el nuevo Puente de la Paz, parte del Corredor Turístico Miraflores - Barranco, abrirá al público desde el jueves 21 de agosto

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Inauguración del Puente La Paz: Miraflores y Barranco estrenan nuevo conector turístico y peatonal

El Puente de la Paz, eje central del Corredor Turístico Miraflores - Barranco, será inaugurado el miércoles 20 de agosto en una ceremonia protocolar con autoridades municipales, representantes diplomáticos, vecinos de ambos distritos y prensa nacional.

Sin embargo, la Municipalidad de Miraflores informó que el acceso al público general quedará habilitado a partir del jueves 21 al mediodía. Desde ese momento, limeños y visitantes podrán transitar libremente por la infraestructura, que permanecerá abierta las 24 horas.

El puente, de 112 metros de longitud y más de 8 metros de ancho, conecta directamente el Malecón de la Reserva (Miraflores) con el Malecón Paul Harris (Barranco). Está diseñado como un corredor peatonal y deportivo que incorpora una franja de vidrio en el piso, ofreciendo a los usuarios la sensación de caminar sobre el vacío de la bajada Armendáriz.

Además, forma parte de un circuito que incluye ciclovías, zonas de descanso, miradores naturales y un sistema de iluminación LED que se extiende desde el parque Alfredo Salazar hasta la avenida Sáenz Peña. Con esta obra, ambas comunas buscan reforzar la conectividad y el atractivo turístico de la Costa Verde.

Puente Turístico Miraflores-Barranco recibió más
Puente Turístico Miraflores-Barranco recibió más de 60 toneladas en prueba de carga. (Foto: Andina)

Vehículos prohibidos en el corredor turístico y la ciclovía

La Municipalidad de Miraflores precisó que, por motivos de seguridad, en el Puente de la Paz no podrán circular motos ni vehículos menores con motor, como mototaxis o bicicletas motorizadas. La medida busca evitar incidentes en la zona más concurrida del corredor.

En el caso de los ciclistas, se dispuso que al cruzar el puente deberán bajar de la bicicleta y caminar hasta salir de la estructura. Según la comuna, esta disposición responde a la velocidad que alcanzan algunos usuarios, lo cual podría ocasionar accidentes en un espacio compartido con peatones y turistas.

Las autoridades indicaron también que el uso de la ciclovía está destinado exclusivamente a bicicletas convencionales y patinetas sin motor, siempre respetando las normas de tránsito establecidas en el corredor.

En el Corredor Turístico Miraflores
En el Corredor Turístico Miraflores - Barranco está prohibido el paso de varios vehículos.

Características y observaciones en la obra

El Puente de la Paz fue sometido a pruebas de resistencia con el paso de camiones de seis toneladas, lo que permitió comprobar la solidez de la estructura. Tiene capacidad para recibir hasta 900 personas de manera simultánea, convirtiéndose en el primer puente tubular peatonal del país.

No obstante, la obra no estuvo exenta de observaciones. La Contraloría General de la República advirtió deficiencias en la etapa final de los trabajos, como la fractura de un vidrio curvo instalado en uno de los lados y la ausencia de un sistema de conexión a tierra en la estructura metálica. La municipalidad aseguró que estas situaciones están siendo corregidas y que los vidrios cuentan con laminado de seguridad.

Con la apertura del corredor, Miraflores y Barranco esperan consolidar este puente como un nuevo punto de referencia turístico, deportivo y cultural en la capital peruana, con acceso libre y permanente para la ciudadanía.

Temas Relacionados

MirafloresBarrancoPuente turístico Miraflores-BarrancoProhibicionesperu-noticias

Últimas Noticias

El valor de la verdad EN VIVO: Samahara Lobatón revelará los más íntimos secretos de su vida personal

La influencer peruana se sentará en el famoso sillón rojo para responder preguntas sobre su vida, relaciones y polémicas, en un episodio que ya genera expectativa entre los seguidores del programa

El valor de la verdad

Japón destina más de 53 millones de soles a proyectos en zonas vulnerables del Perú

Nuevos recursos permitirán ejecutar obras de infraestructura, riego y saneamiento en localidades de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Junín, La Libertad y Piura, fortaleciendo la calidad de vida en áreas de escasos recursos

Japón destina más de 53

Frontera Perú – Colombia: topógrafos colombianos detenidos en isla Santa Rosa serán trasladados a Caballococha en Loreto

Lo sucedido en Santa Rosa intensificó la disputa fronteriza y abre una investigación por presunto atentado contra la soberanía nacional

Frontera Perú – Colombia: topógrafos

Bryan Torres se muestra sin Samahara Lobatón previo a confesiones en El Valor de la Verdad

La hija de Melissa Klug sorprendió al hablar de Jefferson Farfán, Youna y Bryan Torres, mientras el cantante se mostró distante en redes.

Bryan Torres se muestra sin

Una vendedora de desayunos y una exbarrendera aparecen como socias de empresa con contratos de S/ 2.500 millones con el Estado

El caso de dos mujeres sin experiencia empresarial que figuran como principales accionistas de una consultora de construcción con más de 2,500 millones de soles en adjudicaciones públicas genera dudas sobre la transparencia estatal

Una vendedora de desayunos y
ÚLTIMAS NOTICIAS
El nuevo tablero del poder

El nuevo tablero del poder libertario: cómo queda el Gabinete de Milei después del cierre de listas y qué reemplazos se esperan

Outsiders, ministros, presidentes del partido y los que finalmente no competirán: las perlitas que dejó LLA en el cierre de listas

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Quién es Sergio “Tronco” Figliuolo, el periodista que trabaja con Alejandro Fantino que será candidato libertario en PBA

El director del Colegio Interamericano de Defensa visitará la Argentina, en la antesala de una importante cumbre militar

INFOBAE AMÉRICA
Las memorias del hombre que

Las memorias del hombre que encontró la redención salvando palomas

Rodrigo Paz afirmó que “Bolivia no solo pide un cambio de gobierno, sino un cambio del sistema político”

La belleza de la semana: las raras formas del anonimato

A pocas horas de la reunión con Zelensky, Trump dijo que Ucrania “no recuperará Crimea” y “no podrá unirse a la OTAN”

Tras la contundente derrota del MAS, Jorge “Tuto” Quiroga afirmó que “una larga noche de dos décadas” terminó en Bolivia

TELESHOW
Carolina Amoroso, embarazada de 8

Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá

Charlotte Caniggia se posicionó en su pelea con su hermano Alex: “Yo soy ‘team Nannis’ porque ella siempre dice verdades”

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app: “Estaba sin laburo”

Dalila contó intimidades de su vínculo con El Polaco y apuntó contra Barby Silenzi: “No es una señora”