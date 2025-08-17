Sicarios en Miraflores: agente inmobiliario fue asesinado a balazos dentro de su camioneta cerca del Óvalo Gutiérrez

Agente inmobiliario fue asesinato dentro de su camioneta en Miraflores. (Foto: Captura video/TIKTOK@ Leysunoza)

La violencia criminal volvió a irrumpir en una de las zonas más exclusivas de Lima. La noche del viernes, un hombre identificado como Gianfranco Carlo Navarro Chirieleison, de 43 años, fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de su camioneta en la primera cuadra de la calle Bartolomé Herrera, a pocos metros del Óvalo Gutiérrez, en el distrito limeño de Miraflores.

De acuerdo con las primeras informaciones, Navarro, agente inmobiliario de profesión, fue interceptado por dos presuntos sicarios a bordo de una motocicleta. Los atacantes se aproximaron al vehículo y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la víctima, quien recibió dos impactos de bala a la altura del cuello. El crimen ocurrió pasada las 10:30 de la noche y generó pánico entre vecinos y transeúntes que circulaban por la concurrida avenida Santa Cruz.

Sicariato en plena zona exclusiva

Según las primeras pesquisas, el ataque presenta las características de un ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato, una práctica que se ha vuelto recurrente en diversos distritos de Lima, pero que ahora alcanzó a Miraflores, conocido por ser un área de alta vigilancia y tránsito peatonal.

Los dos atacantes huyeron rápidamente abordo de una motolineal por la avenida Santa Cruz en dirección desconocida, dejando tras de sí casquillos de bala regados en el pavimento y una camioneta con los vidrios destrozados por los disparos. La escena del crimen quedó marcada por el terror entre los residentes, que no ocultaron su preocupación por la irrupción de este tipo de violencia en un barrio considerado seguro.

Testimonios de los testigos

Varios testigos relataron con detalle lo ocurrido. “Escuché los dos balazos que sonaron, lo sacamos al herido, lo pusimos en la vereda, el doctor se puso a ver y comprobamos que tenía dos agujeros de bala en el cuello”, narró un vecino para RPP, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad.

Otro de los residentes de la zona recordó que, pese a la gravedad de las heridas, el agente inmobiliario aún presentaba signos vitales. “Cuando nosotros lo subimos a la tolva del patrullero, todavía respiraba, pero hará una hora, la señorita que era su copiloto lloró fuerte y dijo que ya había fallecido”, señaló entre la conmoción de quienes lo auxiliaron.

Dentro de la camioneta también se encontraba la pareja de Navarro, quien iba en el asiento del copiloto. La mujer salió ilesa del ataque, pero fue testigo directo del atentado. Entre lágrimas, confirmó a los vecinos y policías que su compañero había perdido la vida tras ser trasladado de emergencia a un hospital de la zona.

Investigación policial

Luego del violento ataque, al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo de Miraflores, quienes acordonaron la zona para proteger la escena del crimen. Especialistas de criminalística recogieron las primeras evidencias, incluyendo casquillos de bala y las perforaciones de proyectiles en la camioneta.

La División de Homicidios de la Dirincri asumió la investigación, mientras que la Depincri Miraflores trabaja en la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el perímetro del Óvalo Gutiérrez y en la avenida Santa Cruz, por donde los sicarios huyeron tras perpetrar el crimen. Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un ajuste de cuentas. No obstante, la investigación se encuentra en curso.