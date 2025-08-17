Perú se consagra campeón mundial de Pokémon Unite y derrota al favorito de Japón en una final histórica: “¡Somos campeones!”

El equipo Perú Unite celebró a lo grande en California tras derrotar a Japón y coronarse campeón mundial de Pokémon Unite 2025. Foto: Pokémon UNITE Championship Series LATAM

Perú hizo historia en los esports al consagrarse campeón mundial de Pokémon Unite en el prestigioso Pokémon World Championships 2025, celebrado en California, Estados Unidos. El equipo nacional Perú Unite se impuso en una final electrizante y se convirtió en el primero de la región en levantar el título global de este videojuego competitivo.

La escuadra peruana llegó al torneo como representante de Latinoamérica Sur, tras un sólido proceso clasificatorio que confirmó su nivel en la escena internacional.

Aunque debutaban bajo el nombre de Perú Unite, sus integrantes acumulaban experiencia en citas previas: en 2023, el Team Perú alcanzó el top 8, y un año después, Fusion logró instalarse en el top 4, marcando un camino de crecimiento que hoy rinde frutos.

Así celebró Perú Unite su título mundial en Pokémon Unite. Fuente: Pokémon UNITE Championship Series LATAM

El quinteto campeón estuvo conformado por Anemo, DrakenN, Khea, Tempo y Zynus, quienes supieron sobreponerse a la presión y doblegar a Zeta Division, poderoso equipo japonés y principal favorito del certamen. El triunfo no solo posiciona al Perú en lo más alto de Pokémon Unite, sino que también consolida al país como una de las potencias emergentes de los esports en la región.

Los jugadores de Perú Unite ya habían enfrentado a Zeta Division en el pasado, bajo otro nombre, lo que añadió un componente especial a la final. Para ellos, volver a encontrarse con el poderoso equipo japonés y esta vez quedarse con la victoria significó una revancha cargada de emoción y orgullo.

La intensa final entre Perú Unite y Zeta Division

La gran final del Pokémon World Championships 2025 tuvo como protagonistas a Perú Unite y Zeta Division, el equipo japonés que llegaba como máximo favorito tras dominar en su región. La primera partida parecía confirmar los pronósticos: los nipones impusieron su ritmo desde el inicio y se adelantaron con una victoria clara que ponía contra las cuerdas a los peruanos.

Foto: Level Up

Lejos de desanimarse, Perú Unite mostró temple y comenzó la remontada. Con una brillante actuación de Leafon y un trabajo colectivo sólido, lograron empatar el marcador, controlando los objetivos más importantes del mapa. Desde ese momento, la balanza se inclinó a favor del conjunto nacional, que no soltó el dominio ni permitió que Zeta Division recuperara la ventaja.

Los japoneses intentaron sorprender con cambios de estrategia y ajustes en la selección de Pokémon, pero los peruanos respondieron con agresividad y coordinación. Uno tras otro, conquistaron los enfrentamientos clave y aseguraron a Rayquaza, pieza fundamental en la serie. Finalmente, con un contundente 3-1, Perú Unite cerró la final y levantó el trofeo de Pikachu, junto con un premio de 100 mil dólares en efectivo.

Esto dijo Perú Unite antes de enfrentar al favorito japonés en Pokémon Unite. Fuente: Pokémon UNITE Championship Series LATAM

¿Qué es Pokemón Unite?

Pokémon UNITE es un juego de estrategia en línea tipo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), desarrollado por TiMi Studios y The Pokémon Company. En este juego, dos equipos de cinco jugadores se enfrentan en tiempo real, controlando distintos Pokémon con habilidades únicas.

El objetivo es capturar puntos en el mapa, derrotar a Pokémon salvajes y coordinarse con el equipo para dominar la partida. La rapidez, la estrategia y el trabajo conjunto son esenciales, convirtiendo cada enfrentamiento en un desafío intenso y emocionante. Su popularidad ha crecido rápidamente dentro de la escena de los esports, atrayendo jugadores profesionales y aficionados de todo el mundo.

El Pokémon World Championships 2025 se llevó a cabo en California y reunió a los mejores jugadores internacionales en categorías como Pokémon UNITE, VGC, Pokémon GO y el Trading Card Game.

Las palabras de Perú Unite tras conquistar el mundial de Pokémon UNITE. Fuente: Pokémon UNITE Championship Series

Participar en este torneo exige haber destacado previamente en competencias regionales, lo que asegura un nivel de juego profesional y competitivo. Además de la competencia, el evento funciona como un punto de encuentro global para la comunidad, donde se comparten estrategias, tendencias y novedades del mundo Pokémon, consolidando la importancia del campeonato dentro del ecosistema de los esports.

Este torneo representa mucho más que un simple juego. Premia la habilidad, la estrategia y la dedicación de los jugadores, mientras promueve el desarrollo de los esports como disciplina profesional.