Milett Figueroa se pone nerviosa cuando le recuerdan su romance con Christian Meier: “Se respeta el pasado”

El regreso de Milett Figueroa a Lima tras una estadía en Argentina no pasó desapercibido. Durante su paso por el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca, el último sábado 16 de agosto, la actriz y modelo reaccionó con evidente incomodidad al ser consultada sobre su antiguo romance con Christian Meier.

Aunque actualmente mantiene una relación estable con Marcelo Tinelli, Figueroa no logra desligarse de preguntas sobre su vida sentimental pasada, un tema que la persigue en cada entrevista y aparición pública.

La charla, conducida por Ernesto Pimentel con su popular personaje ‘La Chola Chabuca’, inició recordando momentos previos del primer encuentro entre ambos. El conductor comentó ante cámaras: “Conocí a Milett en una visita al museo de Mario Testino y Milett estaba en el lugar del brazo de Christian Meier, quien además es mi gran amigo, y ahí la conocí. Era una mujer imponente y se robaba las miradas”. La mención directa a Meier generó tensión al instante. Figueroa evidenció incomodidad y optó por bajar el perfil a lo sucedido en el pasado.

Ante la referencia, Figueroa no dudó en marcar distancia: “Me estás metiendo en problemas, porque prefiero yo no hablar de temas de mi vida pasada por respeto a mi relación de ahora”, expresó mientras buscaba no profundizar en la situación. Más adelante, intentó minimizar el tema al afirmar: “Una conoce a gente y surgen amistades”.
La modelo insistió en proteger el presente con su pareja e indicó: “No considero que sea algo que esté mal haber salido con algunas personas y mal no hice a nadie”, en referencia a los romances previos que los medios suelen traer a colación.

Pimentel aprovechó para preguntarle cómo afronta que a Marcelo Tinelli también le mencionen a sus exparejas y si esa comparación le resulta incómoda: “Lo que no fue en tu año no te hace daño. Todas las relaciones llegan a tu vida, hayan sido parejas o no, a enseñarte, sobre todo las personas importantes, así que se respeta el pasado siempre”, señaló Figueroa, recalcando que prefiere vivir enfocada en el presente.

A pesar de los intentos de mantener la conversación centrada en su actualidad profesional y afectiva, la incomodidad de la modelo se hizo notoria frente a la audiencia. El recuerdo de su vínculo anterior con Christian Meier, nunca confirmado oficialmente por ambos al mismo tiempo, volvió a colocarse en el centro de la atención pública.

Milett Figueroa aseguró que tuvo un romance con Christian Meier

Tiempo atrás, la propia Milett Figueroa confirmó públicamente en 2014 que sí existió un romance con Christian Meier, aunque la distancia resultó un obstáculo insalvable.

Frente a la periodista Magaly Medina, la actriz relató: “Estuvimos saliendo dos meses. La relación nunca se formalizó porque él estuvo en Miami y yo estaba en Perú. Yo quería algo más con él. Él quería que vaya a vivir con él, a estudiar actuación. Yo sentía que él quería formalizar algo. Pero dejó de escribirme porque dijo que no quería ilusionarse conmigo porque sentía que se iba a enamorar y nosotros estábamos lejos”.
Christian Meier regresa a la
Christian Meier regresa a la música con Yo tan bien.

Ante la curiosidad sobre si la relación solo tenía base en la atracción física, Figueroa fue enfática: “¿Si era solo porque quería sexo? Si hubiera tenido eso, estoy segura que no me hubiera dejado. Pero nunca pasó nada en la intimidad”, insistió, descartando cualquier tipo de especulación malintencionada.

En la actualidad, Christian Meier mantiene un matrimonio con Andrea Bosio, 26 años menor que él. El actor reconoció que el romance se consolidó rápido, al punto que Bosio decidió mudarse a Los Ángeles para iniciar una vida juntos. La pareja contrajo matrimonio en julio de 2023 y se han mantenido bajo perfil, lejos de los escándalos mediáticos.

