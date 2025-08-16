Sujetos acribillaron a pareja dentro de un restaurante colombiano en San Martín de Porres: reportan un muerto y dos heridos

Una pareja fue acribillada mientras almorzaba en un restaurante colombiano en el distrito de Los Olivos. (Crédito: TikTok / Wendy Vega)

En un hecho que ha generado alarma entre vecinos y comerciantes, una balacera en el restaurante El Rinconcito Colombiano, ubicado en la cuadra 36 de la avenida Universitaria, distrito de San Martín de Porres, dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas. El crimen ocurrió aproximadamente a las 3:30 p.m., muy cerca al Palacio de la Juventud. Según informó el portal de noticias Via TV Perú, las víctimas fueron acribilladas cuando almorzaban por sujetos armados que ingresaron al local.

De acuerdo con el reporte policial preliminar, los agresores llegaron al restaurante en motocicletas y comenzaron a disparar indiscriminadamente. La víctima fallecida fue alcanzada por varios proyectiles, mientras que las otras dos personas fueron trasladadas de emergencia a un hospital cercano. La rapidez del ataque y la cantidad de disparos generaron pánico entre los comensales y transeúntes.

Pareja fue acribillada en un restaurante colombiano en Los Olivos. (Fotocomposición Infobae Perú/TikTok@wendyvega41)

Más de 20 casquillos de bala

En la escena se contabilizaron más de 20 casquillos de bala, lo que sugiere la utilización de más de un arma de fuego. Agentes de la Policía Nacional, incluyendo la unidad especializada Los Halcones y la comisaría de Sol de Oro, acordonó el área y realizó las primeras diligencias, según detalló Vía TV Perú. Se espera la llegada del equipo de criminalística balística para determinar el calibre de las armas utilizadas.

El ataque evidenció la magnitud de la violencia en la zona. Vecinos expresaron su preocupación, señalando que la avenida Universitaria es un tránsito habitual para familias y niños, aumentando el riesgo de que balas perdidas puedan afectar a más personas.

Testimonios de vecinos y transeúntes

Residentes del sector, visiblemente consternados, señalaron que escucharon múltiples disparos y que el ruido provocó que se escondieran en locales cercanos por temor a ser alcanzados por balas perdidas. “A plena luz del día, cualquiera podría resultar herido. Esto es aterrador”, comentó una vecina para el citado medio. Otros insistieron en la necesidad de reforzar la seguridad en la zona para proteger a transeúntes y familias.

Según los testimonios, el restaurante El Rinconcito Colombiano es frecuentado por visitantes extranjeros y mantiene un ambiente con música a alto volumen y consumo de licor. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el móvil del ataque ni la identidad de los víctimas, aunque las investigaciones continúan.

La Policía Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación, priorizando la identificación de los agresores y la recolección de pruebas en el restaurante y sus alrededores para determinar cómo sucedieron los hechos.