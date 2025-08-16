Perú

Pánico por balacera en el Centro de Lima: cinco detenidos tras intento de asalto en la Av. Abancay

El enfrentamiento provocó la huida de transeúntes y el cierre de negocios en las avenidas Abancay y Cusco

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos tras un tiroteo que obligó a comerciantes a cerrar y a transeúntes a buscar refugio. (Redes sociales)

La tarde de este viernes 15 de agosto, el Centro de Lima volvió a ser escenario de un episodio violento que generó alarma entre comerciantes y transeúntes. En la intersección de las avenidas Abancay y Cusco, al costado de la tienda Hiraoka, se registró una balacera que desató pánico en plena zona comercial.

El intercambio de disparos provocó que decenas de personas buscaran resguardo en calles aledañas y, en cuestión de minutos, algunos negocios decidieran cerrar sus puertas para evitar riesgos mayores. Videos difundidos en redes sociales muestran a vendedores ambulantes corriendo y a peatones intentando protegerse detrás de postes, vehículos y tiendas.

De acuerdo con los reportes iniciales, el origen de la balacera estaría relacionado con un intento de asalto frustrado por la intervención policial. Fue entonces cuando efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) La Victoria-San Luis ejecutaron un operativo en la zona. La rápida reacción permitió enfrentar a un grupo delictivo que, según las investigaciones, operaba en diferentes puntos de la capital.

El resultado fue contundente: cinco personas quedaron detenidas, entre ellas un menor de edad, todos señalados como presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “Los Mexicanos MX”.

Las imágenes también evidencian la rápida acción de los efectivos policiales, quienes lograron reducir a los sospechosos en medio del caos y trasladarlos bajo custodia.

Armas incautadas y detención

Pánico por balacera en el
Pánico por balacera en el Centro de Lima: cinco detenidos tras intento de asalto en la Av. Abancay

Durante la intervención, la Policía incautó un revólver con municiones, cuatro cuchillos y cinco teléfonos celulares en poder de los detenidos. Los objetos quedaron como parte de las pruebas para las investigaciones que buscan determinar el alcance de las actividades delictivas de la organización.

Los cinco integrantes de la banda Los Mexicanos MX permanecen bajo custodia policial mientras se desarrollan las diligencias de ley. De acuerdo con las autoridades, el grupo estaría vinculado a delitos de extorsión cometidos en distintos distritos de Lima.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113

Temas Relacionados

Centro de Limabalaceraav. abancayperu-noticias

Últimas Noticias

Salim Vera lanza dura crítica a ‘Yo Soy’ y cuestiona la originalidad en la música peruana: “Es un perpetuador de mediocridad”

El vocalista de LBD desató un intenso debate luego de calificar al famoso programa de imitadores como un obstáculo para la creatividad, generando reacciones divididas entre músicos, fans y usuarios de redes sociales

Salim Vera lanza dura crítica

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025: últimas noticias del ensayo de sismo, tsunami y desastres naturales en el Perú

El ejercicio congregó a miles de peruanos, autoridades y servicios de emergencia en todo el país, con el objetivo de fortalecer la preparación y respuesta ante escenarios de riesgos naturales

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025:

Simulacro Multipeligro reporta más de 10 mil muertos y más de 3 millones de personas afectadas

El INDECI informó que el ejercicio del 15 de agosto simuló un sismo de magnitud 8.8 frente a la costa central del Perú, seguido de un tsunami

Simulacro Multipeligro reporta más de

Fiscal de la Nación Delia Espinoza cuestiona decisión del Congreso y solicita reabrir denuncia contra Patricia Benavides

La denuncia incluye supuestos delitos de función vinculados a designaciones irregulares y comunicaciones con el exjuez César Hinostroza

Fiscal de la Nación Delia

Desastre, elecciones y expectativas

América Latina enfrenta bajo crecimiento, inseguridad y desafíos para reformas. Chile, Bolivia, Argentina y Perú presentan escenarios dispares, marcados por incertidumbre política y económica

Desastre, elecciones y expectativas
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia rechazó el pedido

La Justicia rechazó el pedido para que Mayra Mendoza pueda tener su foto en las boletas de Fuerza Patria

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

Chocaron una camioneta y un camión en Córdoba: un muerto y dos heridos

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Israel abatió a Naser Musa,

Israel abatió a Naser Musa, otro alto responsable militar de Hamas en Rafah

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Ucrania recuperó seis pueblos en Pokrovsk horas antes de la llegada de Putin a Alaska

Trump dijo que la reunión con Putin fue “muy productiva” pero que aún no llegaron a un acuerdo para una tregua en Ucrania

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

TELESHOW
Santiago del Moro mostró cómo

Santiago del Moro mostró cómo está Catalina, su hija mayor que cumplió 14 años: “¡Sos todo!"

La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa

La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara al felicitar a Mauro Icardi por su gol en el Galatasaray: “Quisieron humillarte”

El sentido mensaje de Nico Vázquez al regresar al teatro luego de su lesión: “Me siento bendecido por cada aplauso”

El contrapunto entre Guillermo Francella y Pablo Echarri sobre el cine argentino y la cultura