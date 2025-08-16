Pánico por balacera en el Centro de Lima: cinco detenidos tras intento de asalto en la Av. Abancay

Cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos tras un tiroteo que obligó a comerciantes a cerrar y a transeúntes a buscar refugio. (Redes sociales)

La tarde de este viernes 15 de agosto, el Centro de Lima volvió a ser escenario de un episodio violento que generó alarma entre comerciantes y transeúntes. En la intersección de las avenidas Abancay y Cusco, al costado de la tienda Hiraoka, se registró una balacera que desató pánico en plena zona comercial.

El intercambio de disparos provocó que decenas de personas buscaran resguardo en calles aledañas y, en cuestión de minutos, algunos negocios decidieran cerrar sus puertas para evitar riesgos mayores. Videos difundidos en redes sociales muestran a vendedores ambulantes corriendo y a peatones intentando protegerse detrás de postes, vehículos y tiendas.

De acuerdo con los reportes iniciales, el origen de la balacera estaría relacionado con un intento de asalto frustrado por la intervención policial. Fue entonces cuando efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) La Victoria-San Luis ejecutaron un operativo en la zona. La rápida reacción permitió enfrentar a un grupo delictivo que, según las investigaciones, operaba en diferentes puntos de la capital.

El resultado fue contundente: cinco personas quedaron detenidas, entre ellas un menor de edad, todos señalados como presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “Los Mexicanos MX”.

Las imágenes también evidencian la rápida acción de los efectivos policiales, quienes lograron reducir a los sospechosos en medio del caos y trasladarlos bajo custodia.

Armas incautadas y detención

Durante la intervención, la Policía incautó un revólver con municiones, cuatro cuchillos y cinco teléfonos celulares en poder de los detenidos. Los objetos quedaron como parte de las pruebas para las investigaciones que buscan determinar el alcance de las actividades delictivas de la organización.

Los cinco integrantes de la banda Los Mexicanos MX permanecen bajo custodia policial mientras se desarrollan las diligencias de ley. De acuerdo con las autoridades, el grupo estaría vinculado a delitos de extorsión cometidos en distintos distritos de Lima.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116

Centro de Emergencia Mujer: 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106

Hospital Nacional de Emergencias: 113