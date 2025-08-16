Perú

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 15 de agosto de 2025

Como cada viernes, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4309

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El premio mayor de gana
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los números ganadores de su más reciente sorteo divulgados por La Tinka.

Fecha del sorteo: viernes 15 de agosto de 2025.

Número del sorteo: 4309

Resultados: 32 29 35 18 1

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario lleva a cabo un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los números ganadores se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Cómo aumentar tus probabilidades de ganar, según la IA

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aumentar tus chances en Gana Diario, algunas estrategias recomendadas por la inteligencia artificial (IA) son:

Unirte a una peña o grupo de lotería: Comprar boletos en conjunto con otras personas permite cubrir más combinaciones sin gastar mucho dinero, aumentando tus probabilidades de ganar. Si alguno de los boletos gana, el premio se reparte entre los miembros del grupo.

Escoger combinaciones de números menos populares: Aunque todos los números tienen la misma probabilidad, elegir números que no sean fechas comunes (como cumpleaños) o secuencias simples reduce la probabilidad de compartir un premio si ganas. Incluir números mayores a 31 y mezclar números pares e impares es aconsejable.

Ser constante con tu estrategia: Jugar regularmente con los mismos números evita perder premios potenciales si tus números favoritos salen cuando no juegas.

Hacer jugadas múltiples o combinadas: En lugar de seleccionar solo 5 números, puedes jugar con más números, lo que genera más combinaciones y aumenta tus oportunidades a cambio de un costo mayor.

Elegir números de forma aleatoria y evitar patrones: Escoger números sin significados personales o patrones es estadísticamente más recomendable, pues evita que muchas personas elijan los mismos números y aumenten la competencia.

Jugar responsablemente sin caer en la ilusión de que comprar más boletos siempre equivale a ganar: Incrementar la cantidad de boletos puede aumentar mínimamente la probabilidad, pero hacerlo sin estrategia ni presupuesto puede derivar en pérdidas.

Estas estrategias no garantizan ganancia, pues Gana Diario es un juego de azar, pero sí pueden optimizar tus posibilidades dentro de lo posible.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada viernes, se llevó
Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se tiene que ingresar a su pagina de internet, aquí se podrá elegir la apuesta con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se organizará la combinación.

Se puede escoger cualquier número para armar la jugada, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la jugada hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya formado la combinación, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para hacerte con el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la jugada ganadora. Sin embargo, se consigue una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Gana DiarioGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Se anuncia nueva ruta de viajes a Turquía: viajes Lima-Estambul serán posibles a fin de año

A través de Turkish Airlines. Según la ministra de Comercio Exterior y Turismo, también se están trabajando en rutas a Barcelona y Vancouver

Se anuncia nueva ruta de

DANA Oriana en Perú: lluvias, granizo y nevadas afectarán la sierra centro y sur del 16 al 18 de agosto

El Senamhi alertó que la Depresión Aislada en Niveles Altos impactará varias regiones con precipitaciones intensas, vientos de hasta 50 km/h y riesgo en carreteras, viviendas y salud

DANA Oriana en Perú: lluvias,

El complejo arqueológico Áspero, la ciudad pesquera de Caral, enfrenta nuevas amenazas por invasiones y expansión urbana

Autoridades del Ministerio de Cultura, junto a la Fiscalía y la Policía, realizaron una inspección para frenar ocupaciones ilegales en áreas protegidas. El sitio, rescatado tras décadas de abandono, vuelve a estar en riesgo por el crecimiento de viviendas colindantes

El complejo arqueológico Áspero, la

César Sandoval a López Aliaga: “No me van a torcer la mano [para ejecutar tren Lima-Chosica], no voy a aceptar chantajes”

El titular del MTC rechazó la moción de interpelación impulsada por Renovación Popular, que lo acusa de frenar el tren Lima–Chosica y sancionar a la MML. Afirmó que no cederá ante presiones políticas y acusó a Rafael López Aliaga de usar su bancada

César Sandoval a López Aliaga:

Rafael López Aliaga exige vetar a Ricardo Morán y Yo Soy por no dejar que participante agradezca a Dios: “Lo repudiamos”

El alcalde de Lima pidió sanciones contra el programa y su jurado debido a un capítulo emitido que, según considera, representa un acto de “discriminación, intolerancia y odio”

Rafael López Aliaga exige vetar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bacterias y virus se pueden

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Chaco: dos mujeres lo invitaron a un trío sexual y luego lo extorsionaron para no divulgar un video

La Justicia rechazó que las boletas bonaerenses tengan más de dos fotos y analiza un reclamo similar de Mayra Mendoza

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que el próximo

Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Israel abatió a Naser Musa, otro alto responsable militar de Hamas en Rafah

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Ucrania recuperó seis pueblos en Pokrovsk horas antes de la llegada de Putin a Alaska

TELESHOW
El video de Evangelina Anderson

El video de Evangelina Anderson sobre su vuelta al país, luego de su separación de Martín Demichelis: “La más difícil de todas”

La sorpresiva despedida de Marixa Balli de LAM: “No quería llorar”

La emotiva declaración de amor de La Joaqui a Luck Ra para celebrar su aniversario: “Me arreglaste el alma”

Santiago del Moro mostró cómo está Catalina, su hija mayor que cumplió 14 años: “¡Sos todo!"

La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa