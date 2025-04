Sedapal defiende la calidad del agua en Lima y Callao tras alerta de contaminación en informe de Digesa

Sedapal asegura que el agua distribuida en Lima y Callao cumple con los estándares de calidad, a pesar de los recientes informes que señalan la presencia de bacterias y metales pesados. Foto: Composición Infobae Perú

Sedapal, la empresa encargada de distribuir el agua en Lima y Callao, aseguró que el agua que llega a los hogares de ambas regiones cumple estrictamente con los estándares de calidad establecidos por la normativa nacional vigente.

La empresa indicó que los valores de cloro residual en el agua se mantienen por encima del mínimo requerido de 0.5 mg/L, lo que se confirma a través de los resultados del monitoreo permanente realizado desde las plantas de tratamiento hasta la caja de conexión de cada domicilio.

La aclaración de Sedapal surge tras el informe publicado el semanario Hildebrandt en sus trece, con datos de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) en 2022. En dicho informe, se señalaba que el agua en viviendas de 27 distritos de Lima y 23 regiones del país presentaba problemas de calidad, como la presencia de bacterias coliformes fecales, escaso cloro y metales pesados. El estudio de Digesa abarcó más de 17 mil centros poblados y 5 mil establecimientos de salud, y fue realizado entre 2021 y 2022.

Agua en Lima. Foto: Composición Infobae Perú

La empresa resaltó que el agua suministrada a todos los distritos de Lima y Callao pasa por rigurosos procesos de tratamiento, desinfección y control de calidad. Según Sedapal, estos estrictos protocolos garantizan que el agua distribuida sea completamente segura para el consumo humano.

Sedapal afirma que no participó en el muestreo de Digesa

En su comunicado, Sedapal aclaró que no participó en el proceso de muestreo llevado a cabo por Digesa y que el informe de esta institución no fue comunicado a la empresa. Según Sedapal, el documento fue remitido únicamente a los Gobiernos regionales y locales. Además, la empresa indicó que el informe de Digesa no incluye información técnica clave, como la dirección exacta, la fecha, la hora ni el punto preciso de muestreo, lo que dificulta la verificación de los resultados.

“En relación con el informe de DIGESA del año 2022, es importante aclarar que el mismo no fue informado a Sedapal y que no participamos en el proceso de muestreo. El documento fue remitido únicamente a Gobiernos regionales y locales”, indica el oficio.

La entidad también mencionó que en muchos casos las muestras habrían sido tomadas al interior de las viviendas, una zona que no está bajo la responsabilidad de la empresa. El mantenimiento de las instalaciones sanitarias internas, como cisternas, tanques elevados y griferías, es competencia exclusiva de los usuarios, según explicó la compañía.

Además, remarcó que el monitoreo de la calidad del agua se realiza de manera continua y que la responsabilidad de Sedapal se limita al agua entregada hasta la caja de conexión de cada domicilio, excluyendo los sistemas internos de las viviendas.

Defienden protocolos de vigilancia de calidad del agua

Sedapal también defendió los protocolos de vigilancia y control de calidad del agua que implementa en Lima y Callao. La empresa detalló que estos protocolos incluyen la toma de muestras en campo, análisis fisicoquímicos y microbiológicos, y la verificación constante en laboratorios certificados. Además, Sedapal implementó un sistema de monitoreo en línea que permite evaluar en tiempo real la calidad del agua en puntos estratégicos de la red de distribución, asegurando su cumplimiento con los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias.

Hasta la fecha, el operador de agua en Lima y Callao aseguró que no se ha identificado ninguna anomalía que comprometa la calidad del agua en los distritos de Lima y Callao. La empresa reafirmó su compromiso con la salud pública y el bienestar de los ciudadanos, garantizando un servicio de agua potable seguro y confiable, conforme a los estándares establecidos por la ley.

Digesa detectó contaminación en agua de Lima y otras regiones . Foto: Andina

En su comunicado, Sedapal hizo un llamado a la población a confiar en los procesos y sistemas de monitoreo que se implementan para asegurar la calidad del agua que llega a los hogares, destacando que el control de calidad es una de sus prioridades para mantener la seguridad y bienestar de los usuarios.

Estudio de Digesa detecta contaminantes en el agua potable

Un análisis realizado por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) en 2022 reveló que el agua potable en varias zonas de Lima y 23 regiones del país contenía coliformes fecales, bajos niveles de cloro y metales pesados. El estudio abarcó más de 17mil centros poblados y 5 mil establecimientos de salud, identificando riesgos para la salud, especialmente para niños y personas vulnerables.

En Lima, distritos como San Martín de Porres y Puente Piedra mostraron deficiencias en la calidad del agua, mientras que en otras regiones como Cusco y Loreto se encontraron bacterias peligrosas. Además, metales pesados como arsénico y mercurio fueron detectados en regiones como Apurímac y Tacna.