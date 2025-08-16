Amigo de José Jerí investigado por presunta violación sexual salió del país antes de que el PJ lo impidiera

Marco Antonio Cardoza Hurtado seguirá siendo investigado por violación sexual. Foto: composición (Infobae buscó fotografías de Cardoza Hurtado, pero no encontró)

Si bien la investigación contra el presidente del Congreso, José Jerí, por presunta violación sexual fue archivada, eso no significa el caso se haya cerrado. Este continúa pero ahora solo contra su amigo, Marco Cardoza Hurtado. Según el fiscal supremo Tomás Gálvez, hay elementos suficientes contra este implicado como para que se formalice la investigación preparatoria.

En la disposición fiscal que archiva la investigación contra Jerí se menciona un dato hasta ahora desconocido: Cardoza Hurtado abandonó el país en febrero de este año y hasta ahora no se ha registrado su retorno, según un oficio de Migraciones.

“Salió del país con destino al país de Francia —sin estar registrado su retorno— y sin comunicar al Ministerio Público de dicho viaje, lo que resulta un dato objetivo de alejamiento de la investigación y apartamiento que constituye una conducta de obstaculización", se lee en el documento al que accedió Infobae.

Cardoza Hurtado viajó a Francia sin comunicar a Fiscalía.

La salida a Francia

Pues bien, Cardoza Hurtado pudo dejar el Perú debido a que, en ese momento, no tenía impedimento de salida del país. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó la medida en marzo a pedido del fiscal supremo Juan Carlos Villena, quien estaba a cargo de la Fiscalía Suprema de Familia.

Pero hay otro dato a considerar: el amigo de José Jerí, vínculo que data desde 2022, salió del país incluso antes de que la Fiscalía pidiera el impedimento de salida. Este es el orden de los hechos:

4 de febrero: Marco Cardoza Hurtado salió de Perú rumbo a Francia

7 de febrero: Fiscalía solicita impedimento de salida del país por 9 meses

19 de febrero: Audiencia se lleva a cabo

5 de marzo: Juzgado Supremo declara fundado requerimiento de la Fiscalía y ordena 9 meses de impedimento de salida del país

28 de marzo: Juzgado suspende el cómputo del plazo del impedimento de salida a pedido de la Fiscalía luego de que esta última tomó conocimiento de que Cardoza Hurtado no se encontraba en Perú desde el 4 febrero

18 de junio: Sala Penal Permanente confirma impedimento de salida

Obstaculización

En la resolución judicial a la que accedió Infobae se da cuenta de que Marco Cardoza Hurtado no acudió a las diligencias de la Fiscalía en las que se buscaba obtener muestras biológicas. Ello con el fin de determinar si correspondían a las muestras halladas en el cuerpo de la víctima. Como argumento de defensa, dijo que ejerció su derecho a la no autoincriminación, por lo que, dice, no estaba en la obligación de colaborar con el Ministerio Público.

La Sala Suprema Penal Permanente dijo que la invocación del derecho a la no autoincriminación “es atendible”, pero que esto debe considerarse “en su dimensión total”.

Sala Penal Permanente advierte conducta de Cardoza Hurtado.

“Su comportamiento evidencia el peligrosismo, dado que durante el tiempo en que se pretendía recabar tales muestras no solo se aprecia su negativa a que se le extraigan dichas muestras biológicas, sino que, presentado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país como medida indispensable para la averiguación de la verdad, el procesado ya había abandonado el país el 4 de febrero de 2025, con destino a Francia, situación que su defensa no puso en conocimiento en su oportunidad, como correspondía a la buena fe procesal”, se lee en la resolución.

Ello, sumado a que no se tiene certeza de dónde vivía en Lima y que la pena a imponerse es mayor a 3 años, llevó a que el tribunal supremo rechace la apelación del amigo de José Jerí y ratifique el impedimento de salida del país. Los jueces hicieron la precisión que la medida deberá computarse desde que regrese al país.

Sala Suprema Penal Permanente confirma impedimento de salida contra Cardoza Hurtado.