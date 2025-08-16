Perú

Amigo de José Jerí investigado por presunta violación sexual salió del país antes de que el PJ lo impidiera

Marco Cardoza Hurtado abandonó Perú el 4 de febrero con rumbo a Francia, pero nunca lo comunicó al Ministerio Público. Fiscalía se enteró luego de que el Juzgado Supremo dictó impedimento de salida del país

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Marco Antonio Cardoza Hurtado seguirá
Marco Antonio Cardoza Hurtado seguirá siendo investigado por violación sexual. Foto: composición (Infobae buscó fotografías de Cardoza Hurtado, pero no encontró)

Si bien la investigación contra el presidente del Congreso, José Jerí, por presunta violación sexual fue archivada, eso no significa el caso se haya cerrado. Este continúa pero ahora solo contra su amigo, Marco Cardoza Hurtado. Según el fiscal supremo Tomás Gálvez, hay elementos suficientes contra este implicado como para que se formalice la investigación preparatoria.

En la disposición fiscal que archiva la investigación contra Jerí se menciona un dato hasta ahora desconocido: Cardoza Hurtado abandonó el país en febrero de este año y hasta ahora no se ha registrado su retorno, según un oficio de Migraciones.

“Salió del país con destino al país de Francia —sin estar registrado su retorno— y sin comunicar al Ministerio Público de dicho viaje, lo que resulta un dato objetivo de alejamiento de la investigación y apartamiento que constituye una conducta de obstaculización", se lee en el documento al que accedió Infobae.

Cardoza Hurtado viajó a Francia
Cardoza Hurtado viajó a Francia sin comunicar a Fiscalía.

La salida a Francia

Pues bien, Cardoza Hurtado pudo dejar el Perú debido a que, en ese momento, no tenía impedimento de salida del país. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó la medida en marzo a pedido del fiscal supremo Juan Carlos Villena, quien estaba a cargo de la Fiscalía Suprema de Familia.

Pero hay otro dato a considerar: el amigo de José Jerí, vínculo que data desde 2022, salió del país incluso antes de que la Fiscalía pidiera el impedimento de salida. Este es el orden de los hechos:

  • 4 de febrero: Marco Cardoza Hurtado salió de Perú rumbo a Francia
  • 7 de febrero: Fiscalía solicita impedimento de salida del país por 9 meses
  • 19 de febrero: Audiencia se lleva a cabo
  • 5 de marzo: Juzgado Supremo declara fundado requerimiento de la Fiscalía y ordena 9 meses de impedimento de salida del país
  • 28 de marzo: Juzgado suspende el cómputo del plazo del impedimento de salida a pedido de la Fiscalía luego de que esta última tomó conocimiento de que Cardoza Hurtado no se encontraba en Perú desde el 4 febrero
  • 18 de junio: Sala Penal Permanente confirma impedimento de salida

Obstaculización

En la resolución judicial a la que accedió Infobae se da cuenta de que Marco Cardoza Hurtado no acudió a las diligencias de la Fiscalía en las que se buscaba obtener muestras biológicas. Ello con el fin de determinar si correspondían a las muestras halladas en el cuerpo de la víctima. Como argumento de defensa, dijo que ejerció su derecho a la no autoincriminación, por lo que, dice, no estaba en la obligación de colaborar con el Ministerio Público.

La Sala Suprema Penal Permanente dijo que la invocación del derecho a la no autoincriminación “es atendible”, pero que esto debe considerarse “en su dimensión total”.

Sala Penal Permanente advierte conducta
Sala Penal Permanente advierte conducta de Cardoza Hurtado.

“Su comportamiento evidencia el peligrosismo, dado que durante el tiempo en que se pretendía recabar tales muestras no solo se aprecia su negativa a que se le extraigan dichas muestras biológicas, sino que, presentado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país como medida indispensable para la averiguación de la verdad, el procesado ya había abandonado el país el 4 de febrero de 2025, con destino a Francia, situación que su defensa no puso en conocimiento en su oportunidad, como correspondía a la buena fe procesal”, se lee en la resolución.

Ello, sumado a que no se tiene certeza de dónde vivía en Lima y que la pena a imponerse es mayor a 3 años, llevó a que el tribunal supremo rechace la apelación del amigo de José Jerí y ratifique el impedimento de salida del país. Los jueces hicieron la precisión que la medida deberá computarse desde que regrese al país.

Sala Suprema Penal Permanente confirma
Sala Suprema Penal Permanente confirma impedimento de salida contra Cardoza Hurtado.

Temas Relacionados

José JeríMarco Antonio Cardoza HurtadoCongreso de la RepúblicaFiscalía de la Naciónperu-politica

Últimas Noticias

Oliver Sonne debuta en la Premier League 2025/26: titular inesperado contra Tottenham en primera fecha

El ‘Vikingo’ convenció al entrenador Scott Parker por su buen desempeño en la pretemporada y su rendimiento sobresaliente en el último partido amistoso contra Lazio

Oliver Sonne debuta en la

Milett Figueroa regresa a la TV peruana como villana de ‘Eres mi sangre’

La actriz regresa a la ficción nacional con un personaje que desata tensión y expectativa, justo cuando la telenovela celebra cien noches consecutivas de éxito en América Televisión

Milett Figueroa regresa a la

En solo 10 años, los peruanos han tomado tanta cerveza como para construir otro Metro de Lima: ¿En qué puesto estamos ahora en la región?

Sin embargo, el Ministerio de la Producción ha reconocido la urgencia de reunirse con su par de Economía y Finanzas para revisar una norma que está sacando del mercado a los productores artesanales de la cerveza del Perú, según la SNI

En solo 10 años, los

El peruano de las cinco identidades: el caso de Raffaello Cárpena, del pedido por su hijo en Ucrania a la placa diplomática que lo delató

Su historial revela una trayectoria de engaños que empezó en 1993 con la creación de identidades falsas, continuó con denuncias por hurto agravado en distintas regiones del país y alcanzó un punto crítico con el uso indebido de una placa oficial de la embajada de Indonesia

El peruano de las cinco

Dos menores detenidos y un auto incautado: Ministro del Interior revela nuevos detalles de la explosión en Trujillo

Carlos Malaver negó que el atentado tuviera fines extorsivos y aseguró que se trató de una disputa entre bandas rivales

Dos menores detenidos y un
ÚLTIMAS NOTICIAS
En cuatro meses, la actividad

En cuatro meses, la actividad industrial cayó 2,1% y se encuentra en el mismo nivel en que estaba hace 18 años

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que es un espejo de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”

Así el tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y su acompañante siguen prófugos

El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por la investigación del fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

El relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: “Nadie se imaginaba que estaba viviendo un calvario”

INFOBAE AMÉRICA
Taylor Swift dialoga con Shakespeare

Taylor Swift dialoga con Shakespeare y una obra clásica de la Tate Britain en su nuevo disco

Vladimir Putin aseguró que la reunión con Donald Trump fue “oportuna” y “muy útil”

Jair Bolsonaro salió de su prisión domiciliaria para someterse a nuevos exámenes médicos en un hospital de Brasilia

Elvis Presley revive en ‘Sunset Boulevard’, una colección de grabaciones que revelan su lado más íntimo

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

TELESHOW
Cami Homs llevó a sus

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”