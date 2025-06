Entrevistamos a Isabela Merced y Young Mazino, actores de The Last of Us

Isabela Merced - The Last of Us - Season 2

Habiendo pasado del mundo de los videojuegos a la pantalla chica con una adaptación a serie, The Last of Us se consolidó como una de las propiedades multimedia más importantes de los últimos años. La producción a cargo de Craig Mazin, no solamente logró contentar a aquellos que ya eran fanáticos de la obra de Naughty Dog, sino que también consiguió atrapar un público totalmente nuevo que conectó con la historia de Joel y Ellie.

Ahora, The Last of Us finalizó su segunda temporada, que tomó como base para su narrativa el segundo juego de la franquicia. Algunos de los personajes nuevos introducidos en esta nueva temporada fueron claves para la historia, como Dina y Jesse, interpretados respectivamente por Isabela Merced y Young Mazino, con quienes tuvimos la oportunidad de conversar. Los actores nos contaron sus escenas favoritas, qué les gusta de sus personajes y más.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Basada en la franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog, la segunda temporada de la serie The Last of Us tiene en su reparto, además de la pareja protagonista compuesta de Pedro Pascal y Bella Ramsey, a Isabela Merced y a Young Mazino, a quienes pudimos entrevistar.

—Bueno, hola chicos, gracias por su tiempo. Es increíble estar aquí. Primero, quiero hacerles una pregunta rápida. ¿Han jugado “The Last of Us Part II”, el segundo juego?

Isabela Merced: —Sí, los dos lo jugamos.

—Oh, eso es asombroso. Entonces en ese caso, saben que… Dina y Jesse traen el equilibrio emocional a la violencia y el caos de la historia. Así que, en ese sentido, ¿cuál es su escena favorita de la serie?

Young Mazino: —Oh, ¿la que rodamos o la primera temporada?

—Bueno, quiero decir, sí, de los de la segunda temporada. La nueva.

Young Mazino: —Oh, de la segunda temporada. Escena favorita...

Isabela Merced: —Bueno, diré que del primer episodio, porque eso es todo lo que realmente se me permite mencionar. Sin embargo, del primer episodio para mí, es la última escena. La última escena con Dina y Ellie. Esa es tan hermosa, y podías sentir la magia mientras filmábamos. Y es definitivamente, de toda la temporada, está en el Top 3 de momentos para mi, sin dudas. Pero también tienes la escena con Catherine O’Hara y Pedro Pascal. ¡Que es tan buena! Ayer pude conocer a Catherine O’Hara. Ella es genial. Sí, llegó tarde. Llegó tarde, tarde. Y yo como, “Okey, diva.” “Okey, reina.”

Young Mazino: —La escena con Catherine O’Hara y Pedro Pascal fue muy buena. Fue eléctrico, y son sólo ellos dos conversando. Pero proporciona un contexto maravilloso, y realmente da forma… Indica hacia dónde se dirige la temporada.

Isabela Merced: —Está tan inteligentemente escrito, y es tan… Preciso, y también… Te da un adelanto, porque vas a ver un episodio más adelante en la temporada, y vas a tener que volver a verlo de nuevo, porque entonces entenderás completamente el contexto. Como espectador, estarás un poco confundido, pero… todo tendrá sentido al final.

Young Mazino: —Sí, está muy bien elaborado.

Young Mazino - The Last of Us - Season 2

—¿Y cómo construyen su propia química de pantalla? Quiero decir, ¿entre ustedes dos?

Isabela Merced: —Sabes, aquí haré una declaración polémica… No creo que puedas crear química si no está allí. O está o no está. Desde el primer día, desde el momento en que te conoces. No que haya una forma de fingirlo. Y simplemente… Está o no está.

Young Mazino: —Sólo haces cosas y actividades que eventualmente revelarán si hay química o no, pero creo que es… Una cosa más una cosa innata que ocurre cuando están juntos.

Isabela Merced: —Si sus almas son compatibles o no.

—Bueno, tengo que estar de acuerdo con eso. Y para ti, Isabela, ¿cómo fue trabajar con Bella? Porque, quiero decir, la relación entre Dina y Ellie es crucial… Para los fans. Así que quiero escuchar tus opiniones o sentimientos.

Isabela Merced: —¿Cómo es trabajar con Bella? Quiero decir, oh, bueno, fue, en primer lugar, fue completamente… Relajado. Era, quiero decir, Bella era como mi paz y mi santuario en cierto modo. Uhm, porque estaba ocurriendo mucho caos y eran momentos de locura y… Sólo nos teníamos a nosotras a veces al final del día. Y nos sentábamos en silencio… O nos sentábamos… Agotadas, o llenas de alegría o nos sentábamos en orgullo. Y a veces simplemente… Nos reuníamos y… Y fue realmente hermoso tener a alguien que… Con quien pudiera luchar por lo que necesitáramos juntas. Y nunca fue como “tú y yo”. Fue como “nosotras”. Y si necesitábamos algo, se lo pedíamos a la otra persona o lo pedíamos juntas y fingíamos que era para la otra persona cuando en realidad era para nosotras.

Fue realmente genial. Había mucha solidaridad. E incluso teníamos nuestro propio lenguaje secreto, que inventamos. Para comunicar ciertas necesidades… Porque siempre tienes micrófono y la gente siempre puede oírte. Y a veces quieres hablar basura, o quieres como… Comunicar que necesitas algo, pero no puedes decirlo… Así que, fue realmente… Realmente encantador y fascinante.

Isabela Merced - The Last of Us - Season 2

—Bueno, y por último, ¿cuál es su aspecto favorito de sus personajes? Eso que ambos aman de Dina y Jesse.

Isabela Merced: —¿Puedes decir lo que amas de Dina y yo digo lo que amo de Jesse?

Young Mazino: —De acuerdo. Lo que me encanta de Dina es… Dina no sigue las reglas, no creo que Dina realmente… Se preocupe por las reglas. Creo que Dina es mucho más fluida. Y como que, fluye según el ritmo de las cosas, sigue el impulso y su intuición. Y creo que eso es algo que Jesse admira en secreto.

Isabela Merced: —Es muy fluida en muchos sentidos. Pero si, lo que me encanta de Jesse es que él es de confianza, y su moral es clara y sus valores son claros. Y luchará por su comunidad y tiene la cabeza en el lugar correcto. Y puedo ver totalmente por qué Dina estaría conflictuada sobre él y Ellie y… Por qué hacen tan buen triángulo porque como, la punta es filosa, no está redondeado. Es una punta, él es un gran partido. Absolutamente.

Young Mazino: —Qué manera tan maravillosa de decirlo.

Isabela Merced: —Muchas gracias.

—Gracias, chicos. Un placer conocerles.

Young Mazino: —Gracias.

Isabela Merced: —Adiós.