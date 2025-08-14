Perú

Trujillo: médicos extirpan un tumor hepático agresivo a paciente de 63 años en exitosa operación

La intervención evitó que la paciente, originaria de Otuzco, tuviera que trasladarse a Lima. Durante el procedimiento, se sacó tres cuartas partes del hígado afectado

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La paciente fue dada de
La paciente fue dada de alta con evolución positiva y continuará bajo controles médicos periódicos para monitorear la aparición de posibles recurrencias del cáncer - Créditos: Essalud.

El Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, ubicado en la ciudad de Trujillo, alcanzó un nuevo hito al practicar la primera extirpación de un tumor hepático agresivo mediante cirugía mayor en sus instalaciones. El caso se refiere a María Arteaga Méndez, paciente de 63 años originaria de Otuzco, provincia andina de la región La Libertad.

Esta intervención permitió extraer tres cuartas partes del hígado afectado, acción que, según los profesionales de EsSalud, eleva el nivel de capacidad resolutiva fuera de la capital.

El procedimiento fue dirigido por Carlos Reyes Cruz, cirujano oncólogo integrante del equipo multidisciplinario del centro médico. La paciente consultó por presentar dolor torácico y abdominal intenso, junto con fatiga durante tareas cotidianas. Los exámenes de laboratorio y diagnóstico por imágenes detectaron a tiempo un carcinoma hepatocelular que comprometía estructuras vasculares y el sistema biliar.

El procedimiento, dirigido por un
El procedimiento, dirigido por un equipo multidisciplinario liderado por el cirujano oncólogo Carlos Reyes Cruz, permitió extraer el 75 % del hígado de la paciente - Créditos: Essalud.

Frente a este diagnóstico, los especialistas plantearon que la prioridad debía centrarse en salvar la mayor cantidad posible de parénquima sano, con el fin de asegurar la función vital del órgano. La cirugía, denominada triseccionectomía hepática, implicó la remoción de casi el 75 % del hígado.

Tras la operación, la paciente evolucionó favorablemente, fue dada de alta y recibió indicación estricta de seguimiento oncológico periódico para evaluar eventuales recurrencias. Claudia Holguín Armas, gerente de la Red Asistencial La Libertad, señaló que disponer de estos procedimientos en Trujillo evita el traslado de usuarios hacia Lima y acerca atención especializada a quienes residen en localidades alejadas.

El desarrollo de cirugías de alta especialización en centros regionales responde a un lineamiento respaldado por la presidencia ejecutiva de EsSalud, encabezada por Segundo Acho Mego.

La paciente continuará sometiéndose a controles oncológicos y exámenes de imagen para descartar complicaciones o nuevos episodios de cáncer hepático, según la programación definida por los responsables médicos del hospital.

El Hospital de Alta Complejidad
El Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta en Trujillo realizó la primera extirpación de un tumor hepático agresivo mediante cirugía mayor - Créditos: Andina.

Extirpan tumor de columna de paciente

Un grupo de especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (Essalud) realizó una intervención quirúrgica compleja que devolvió la movilidad de las extremidades inferiores y la autonomía a Eber Puelles, paciente de 63 años. La cirugía tuvo como objetivo eliminar un tumor localizado en la columna vertebral, que amenazaba con causar una discapacidad motora irreversible.

La operación fue encabezada por Miguel Ángel Chura Araujo, neurocirujano del establecimiento, quien explicó la dificultad de abordar la masa tumoral sin afectar la médula espinal. Para acceder al tumor y retirarlo, los médicos extrajeron de manera controlada parte de la vértebra comprometida, lo que facilitó la remoción completa de la lesión.

“Fue una cirugía de riesgo, porque al más mínimo error se podía afectar completamente la médula y dejar al paciente sin movimiento de por vida”, comentó el médico responsable.

El empleo de tecnología de última generación fue clave para asegurar la precisión durante la intervención. Los dispositivos actuales facilitaron que el equipo multidisciplinario actuara con el nivel de exactitud necesario para reducir riesgos.

Temas Relacionados

TrujillotumorHospital Virgen de la Puertaperu-noticias

Últimas Noticias

Atentado en Trujillo EN VIVO: Explosión de dinamita destruye viviendas y deja heridos en la avenida Perú

Vecinos de una concurrida zona de Trujillo vivieron momentos de terror cuando un potente artefacto hizo temblar las calles y causó daños en decenas de casas, dejando a varias familias sin un lugar seguro donde permanecer

Atentado en Trujillo EN VIVO:

Actor Ramón García internado en UCI: familiares y amigos impulsan campaña de ayuda económica

El intérprete cuenta con más de cuarenta años en la escena peruana y actualmente enfrenta un difícil momento, lo que impulsó a sus allegados y seguidores a brindar apoyo económico para solventar sus gastos médicos

Actor Ramón García internado en

Asesinan a hombre en la plaza San Martín en el Cercado de Lima

La víctima fue trasladado al hospital 2 de Mayo, donde falleció. Su pareja declaró que fue atacado por negarse a comercializar droga

Asesinan a hombre en la

Top 10 del streaming en Perú: estas son las plataformas más vistas por los peruanos

Un reciente estudio de Omnicom Media Group revela que los usuarios nacionales combinan varias suscripciones y opciones gratuitas para acceder a una oferta variada de contenidos, priorizando la flexibilidad y la experiencia personalizada en su entretenimiento digital

Top 10 del streaming en

‘Majo con sabor’ niega haber retomado su relación con Gino Assereto: “Me terminó y me bloqueó”

María José Vigil Checa aseguró que no entiende los motivos por los que el modelo decidió terminar la relación y eliminarla de sus redes

‘Majo con sabor’ niega haber
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las ventas online de juguetes

Las ventas online de juguetes crecieron un 30% por el Día del Niño, según la Cámara del sector

La actriz Karen Reichardt será candidata a diputada de LLA en la boleta bonaerense que encabezará Espert

Revelan que dos especies humanas convivieron hace más de dos millones de años en África

Presentaron las boletas de las elecciones bonaerenses, pero todavía no están oficializadas

Un automovilista cruzó un semáforo en rojo por la avenida 9 de Julio y fue impactado por una camioneta

INFOBAE AMÉRICA
El canciller de Putin llegó

El canciller de Putin llegó a la cumbre en Alaska con una remera con la inscripción “URSS”

Cómo es “La Raya”, la frontera entre España y Portugal que desafió los siglos sin cambiar de lugar

Una primera edición de “El Hobbit” hallada en una casa inglesa se vende por casi USD 60.000

Científicos descubrieron una antigua ballena con cara de Pokémon y mordedura de depredador

La economía china se desacelera drásticamente a medida que avanza la guerra comercial

TELESHOW
La semana de Wanda Nara,

La semana de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez: una ruptura, una reconciliación fallida y una amistad a prueba

Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”