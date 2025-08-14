Trujillo: médicos extirpan un tumor hepático agresivo a paciente de 63 años en exitosa operación

La paciente fue dada de alta con evolución positiva y continuará bajo controles médicos periódicos para monitorear la aparición de posibles recurrencias del cáncer - Créditos: Essalud.

El Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, ubicado en la ciudad de Trujillo, alcanzó un nuevo hito al practicar la primera extirpación de un tumor hepático agresivo mediante cirugía mayor en sus instalaciones. El caso se refiere a María Arteaga Méndez, paciente de 63 años originaria de Otuzco, provincia andina de la región La Libertad.

Esta intervención permitió extraer tres cuartas partes del hígado afectado, acción que, según los profesionales de EsSalud, eleva el nivel de capacidad resolutiva fuera de la capital.

El procedimiento fue dirigido por Carlos Reyes Cruz, cirujano oncólogo integrante del equipo multidisciplinario del centro médico. La paciente consultó por presentar dolor torácico y abdominal intenso, junto con fatiga durante tareas cotidianas. Los exámenes de laboratorio y diagnóstico por imágenes detectaron a tiempo un carcinoma hepatocelular que comprometía estructuras vasculares y el sistema biliar.

Frente a este diagnóstico, los especialistas plantearon que la prioridad debía centrarse en salvar la mayor cantidad posible de parénquima sano, con el fin de asegurar la función vital del órgano. La cirugía, denominada triseccionectomía hepática, implicó la remoción de casi el 75 % del hígado.

Tras la operación, la paciente evolucionó favorablemente, fue dada de alta y recibió indicación estricta de seguimiento oncológico periódico para evaluar eventuales recurrencias. Claudia Holguín Armas, gerente de la Red Asistencial La Libertad, señaló que disponer de estos procedimientos en Trujillo evita el traslado de usuarios hacia Lima y acerca atención especializada a quienes residen en localidades alejadas.

El desarrollo de cirugías de alta especialización en centros regionales responde a un lineamiento respaldado por la presidencia ejecutiva de EsSalud, encabezada por Segundo Acho Mego.

La paciente continuará sometiéndose a controles oncológicos y exámenes de imagen para descartar complicaciones o nuevos episodios de cáncer hepático, según la programación definida por los responsables médicos del hospital.

Extirpan tumor de columna de paciente

Un grupo de especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (Essalud) realizó una intervención quirúrgica compleja que devolvió la movilidad de las extremidades inferiores y la autonomía a Eber Puelles, paciente de 63 años. La cirugía tuvo como objetivo eliminar un tumor localizado en la columna vertebral, que amenazaba con causar una discapacidad motora irreversible.

La operación fue encabezada por Miguel Ángel Chura Araujo, neurocirujano del establecimiento, quien explicó la dificultad de abordar la masa tumoral sin afectar la médula espinal. Para acceder al tumor y retirarlo, los médicos extrajeron de manera controlada parte de la vértebra comprometida, lo que facilitó la remoción completa de la lesión.

“Fue una cirugía de riesgo, porque al más mínimo error se podía afectar completamente la médula y dejar al paciente sin movimiento de por vida”, comentó el médico responsable.

El empleo de tecnología de última generación fue clave para asegurar la precisión durante la intervención. Los dispositivos actuales facilitaron que el equipo multidisciplinario actuara con el nivel de exactitud necesario para reducir riesgos.