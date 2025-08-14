Entre siete potajes y picanterías centenarias, Catacaos es nombrada “Capital de la Gastronomía Tradicional” en Piura

El Consejo Regional de Piura aprobó por unanimidad que Catacaos sea “Capital de la Gastronomía Tradicional de la Región Piura”. (Composición: Infobae / Andina)

En el mapa culinario del Perú, hay lugares que no solo ofrecen platos, sino que transmiten una historia entera en cada preparación. Catacaos, distrito piurano reconocido por su artesanía y su fervor religioso, suma ahora un nuevo reconocimiento que reafirma su relevancia en la identidad cultural de la región. Este 13 de agosto, el pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura aprobó por unanimidad declararlo “Capital de la Gastronomía Tradicional de la Región Piura”.

La medida no surge de manera aislada. Es el resultado de una propuesta impulsada por la Municipalidad de Catacaos, respaldada por la Asociación de Picanterías y Restaurantes, el Colegio Profesional de Historiadores del Perú, especialistas en gastronomía y representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El objetivo: reconocer una tradición culinaria que se mantiene viva desde finales del siglo XIX y que se ha transmitido de generación en generación.

En sus calles aún se encuentran picanterías y chicheríos que conservan utensilios como el batán, la olla de barro y el fogón, símbolos de una forma de cocinar que prioriza la técnica heredada antes que la rapidez. La cocina cataquense ofrece un repertorio amplio, con platos como la malarrabia, el seco de chavelo, el cebiche de mero, el seco de cabrito, el sudado de cachema, el majado de yuca, el copús y la sopa de novios, todos elaborados con productos locales que reflejan la diversidad geográfica de Piura.

El vínculo entre Catacaos y la gastronomía se refuerza de manera especial durante la Semana Santa, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Durante el Jueves y Viernes Santo, la población y los visitantes participan en la degustación de los tradicionales “siete potajes”, un conjunto de preparaciones que combinan insumos provenientes del litoral, el valle del Chira, la sierra y el Bajo Piura. Pescados, mariscos, limones, plátanos, maíz, carnes, hortalizas y ajíes conforman la base de estas recetas.

Patrimonio y proyección nacional

Propuesta impulsada por la Municipalidad de Catacaos con apoyo de asociaciones gastronómicas, historiadores, Mincetur y la comunidad. (Andina)

En 2015, el Ministerio de Cultura otorgó a las picanterías y chicherías de la región Piura la categoría de Patrimonio Cultural de la Nación, con Catacaos como punto de referencia por contar con algunos de los establecimientos más antiguos y representativos. Este reconocimiento permitió visibilizar aún más su cocina en espacios como la feria Mistura y el evento Perú, Mucho Gusto, donde los sabores del distrito han captado la atención del público nacional.

En abril de 2025, Catacaos fue escenario de un logro singular: la elaboración de la malarrabia más grande del mundo, con 82 metros de extensión. El reto demandó 150 kilos de pescado, mil plátanos maduros y otros ingredientes tradicionales, en una preparación que combinó el trabajo de cocineros locales y el entusiasmo de la comunidad. Este evento no solo fue un atractivo turístico, sino también una demostración de la capacidad organizativa del distrito.

Compromiso municipal con la promoción gastronómica

Cocina transmitida desde el siglo XIX, destacando los “siete potajes” de Semana Santa con ingredientes del litoral, valle y sierra. (Andina)

Para el alcalde de Catacaos, Econ. Johnny Cruz Flores, la declaratoria representa un respaldo a la labor de sus cocineros y emprendedores. “Esta denominación reafirma lo que el Perú ya sabe: en Catacaos tenemos la mejor cocina de la región y una de las más representativas del país”, expresó.

El burgomaestre ratificó que la gestión municipal continuará apoyando eventos como el festival “Sabores del Norte”, que cada año congrega a más de 40 picanterías y restaurantes locales. Estas actividades buscan fortalecer el turismo gastronómico y mantener viva la tradición culinaria que caracteriza a la Heroica Villa.

Con la aprobación de esta ordenanza regional, Catacaos consolida su papel como centro gastronómico de Piura, un espacio donde la historia, los productos locales y las recetas ancestrales convergen en cada plato.