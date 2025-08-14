Perú

Café de Villa Rica, la feria que ofrecerá 2 mil degustaciones gratis y un espectáculo cultural en Lima: ¿cúando y dónde será?

La XIV Expo Café Villa Rica reunirá a más de 40 productores del distrito cafetalero, quienes mostrarán la calidad de sus granos y ofrecerán actividades culturales que resaltan la herencia yanesha, alemana y andina

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Expo Café Villa Rica combina
Expo Café Villa Rica combina degustación, cultura y desarrollo económico local. Foto: agraria.pe

Villa Rica, reconocido distrito cafetalero, trae su riqueza cafetera a Lima con la XIV Expo Café Villa Rica, evento que reunirá a destacados productores locales en el Parque de la Exposición. La feria coincide con el Día del Café Peruano y busca acercar al público urbano a cafés cultivados bajo sombra y de manera orgánica, con aromas únicos como chocolate y caramelo que los posicionan entre los mejores del país.

La propuesta combina la degustación del café con elementos culturales y arquitectónicos del distrito, ofreciendo a los asistentes una experiencia completa que integra tradición y patrimonio. Este año, la atracción principal será una cafetera funcional de más de cuatro metros que permitirá servir hasta 2 mil vasos de café durante el evento.

¿Cuándo y dónde se realizará la Expo Café Villa Rica?

La XIV edición de la Expo Café Villa Rica se llevará a cabo del 21 al 24 de agosto en el Parque de la Exposición, en Lima. La feria abrirá sus puertas al público con más de 40 productores provenientes del distrito de Villa Rica, quienes ofrecerán degustaciones de cafés de especialidad con más de 84 puntos de taza, garantizando calidad y sabor excepcionales.

“Centenario Villa Rica: Encantos de
“Centenario Villa Rica: Encantos de mi pueblo” del 26 al 29 de junio

Los asistentes podrán recorrer casetas inspiradas en la arquitectura rústica del distrito, con estructuras de madera y techos inclinados que evocan la herencia europea de la zona cafetalera. La Municipalidad Distrital de Villa Rica se encargará de la programación cultural, que incluirá desfiles y exhibiciones artísticas que reflejan la diversidad del distrito, desde la herencia yanesha hasta la influencia alemana y andina.

Cafés de especialidad y degustaciones

Los productores presentes ofrecerán cafés que cumplen con estándares de especialidad, destacando por sus aromas y sabores característicos. Cada taza permitirá a los visitantes experimentar la calidad del café de Villa Rica, conocido por su cultivo sostenible y orgánico bajo sombra.

La feria representa además una oportunidad para fortalecer la comercialización de los productores locales. En ediciones anteriores, la Expo Café Villa Rica convocó a más de 10 mil personas por día y alcanzó ventas cercanas al medio millón de soles. Este año, se espera superar esas cifras, consolidando el evento como un espacio clave para la promoción de productos saludables y de alta calidad.

“Centenario Villa Rica: Encantos de
“Centenario Villa Rica: Encantos de mi pueblo” del 26 al 29 de junio

La cafetera gigante: protagonista del evento

El elemento más llamativo del evento será la cafetera funcional de más de cuatro metros de altura, diseñada para servir hasta 2.000 vasos de café a los visitantes. Esta instalación combina diseño e ingeniería, creando un espacio interactivo y visualmente impactante, ideal para fotografías y redes sociales.

Jhonatan Elguera Ruffner, presidente de la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura de Villa Rica, indicó que la cafetera gigante refleja la fusión entre tradición e innovación del distrito. “Queremos que los limeños vivan la experiencia completa del café de Villa Rica, reconociendo la calidad y el esfuerzo de nuestros productores”, afirmó.

Cultura y desarrollo económico

La feria no solo se centra en la degustación del café, sino también en mostrar la diversidad cultural y promover la economía local. La programación cultural incluye desfiles, música y exhibiciones que destacan la convivencia de raíces indígenas, europeas y andinas en Villa Rica.

FOTO DE ARCHIVO: Un agricultor
FOTO DE ARCHIVO: Un agricultor observa los granos de café en una finca cafetera de la selva de Villa Rica, Perú. 7 de junio de 2012. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo

La Expo Café Villa Rica fomenta además prácticas sostenibles y comercio justo, promoviendo productos locales de alta calidad. La Municipalidad Metropolitana de Lima respalda el evento, reforzando su compromiso con ferias que vinculan gastronomía, cultura y desarrollo económico regional.

Temas Relacionados

Expo CaféCafé de Villa RicaVilla RicaCafé peruanoactividades culturalesperu-noticias

Últimas Noticias

La nueva fecha confirmada del paro de transportistas: esta vez el 90 % del gremio acatará en Lima y Callao

Miles de cúster y buses pondrán pausa a sus actividades por un plazo de 24 horas como muestra de protesta al incremento de la inseguridad que golpea al sector

La nueva fecha confirmada del

Arequipa de mochilero: cómo recorrerla en 48 o 72 horas sin perder lo mejor de la ‘Ciudad Blanca’

Hostales céntricos, gastronomía de mercado y actividades gratuitas posicionan a la ciudad como un destino atractivo, seguro y de alto valor cultural para mochileros

Arequipa de mochilero: cómo recorrerla

Congreso declara persona non grata a Daniel Quintero por izar la bandera de Colombia en Santa Rosa

Los parlamentarios también acordaron citar al ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer y al de Defensa, Walter Astudillo para la sesión del próximo 21 de agosto

Congreso declara persona non grata

Puerto Corío contra las cuerdas: las únicas dos salidas que tiene para su construcción, según la Autoridad Portuaria Nacional

La mentada inversión de más de US$7.000 millones del Gobierno Regional de Arequipa acaba de sufrir un nuevo revés que podría dejarla, cómo no, fuera del tablero

Puerto Corío contra las cuerdas:

Precio del dólar sorprende con gran alza: Así cerró el tipo de cambio hoy 14 de agosto en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar sorprende con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Seis ejercicios de fuerza que

Seis ejercicios de fuerza que toda mujer debería hacer a partir de los 40 años

Los gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de Kicillof

Mató a su cómplice tras cometer un asalto y arrojó el cuerpo a un basural: cayó luego de tres años prófugo

Astrónomos captaron “El ojo de Saurón” cósmico, que dispara partículas atómicas a la Tierra

El BCRA convocó a los bancos a una reunión para discutir las recientes normas que buscan calmar al mercado

INFOBAE AMÉRICA
Estado de excepción en Honduras:

Estado de excepción en Honduras: denuncias de tortura, abusos y un futuro electoral bajo vigilancia

Cuatro atletas cubanos abandonaron su delegación durante los Juegos Panamericanos Juveniles en Paraguay

Pedro Almodóvar concluyó el rodaje de “Amarga Navidad” con abrazos y flores para el elenco

Al menos un muerto y tres heridos tras un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Bélgorod

El pan que pierde tamaño: el alimento básico que revela la fuerte crisis económica de Bolivia

TELESHOW
Llega Cítrico, la nueva apuesta

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se estrenó En El Barro y se conoció quién es quién en la serie

El recuerdo de Cris Morena por los 30 años de Chiquititas: “Nunca dejemos ir a nuestro niño interior”

Panam homenajeó a Carlitos Balá en el centenario de su nacimiento: “Fue y será siempre un maestro de la alegría”