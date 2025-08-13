Sicarios asesinan a vigilante del mercado Valle Chillón de Carabayllo: comerciantes denuncian extorsiones

Julio Roberto Sánchez Salvador, de 45 años, fue asesinado la mañana de este martes frente al mercado Valle Chillón, en el distrito de Carabayllo. El vigilante había iniciado su jornada laboral apenas una hora antes, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y lo atacaron a balazos a plena luz del día, según narraron testigos.

Los comerciantes y transeúntes narraron que escucharon hasta tres disparos, por lo cual salieron a auxiliar a las víctimas. A pesar de los esfuerzos inmediatos, la ambulancia demoró y, finalmente, fueron los propios compañeros de trabajo quienes lo trasladaron al hospital Sergio Bernales, en Collique.

El diagnóstico médico señaló que los proyectiles impactaron en el brazo, tórax y abdomen de la víctima, lo que desencadenó heridas mortales. Sánchez Salvador no resistió y falleció poco después de su ingreso al centro de salud.

La familia del vigilante y varios comerciantes han vinculado el hecho a presuntas extorsiones que afectaban al mercado desde hace meses. Un comerciante sostuvo que no era la primera vez que se daba un ataque en la zona y recordó episodios previos de balaceras.

“Hubo balaceras al mercado, disparan en la puerta y al aire para amedrentar. Ya hubo amenazas directas tanto al mercado como a los representantes”, señaló a América Noticias.

Familia pide justicia

Sánchez Salvador, conocido entre sus colegas por su responsabilidad y por ser figura de padre para su hija menor, deja una familia devastada. “Él es nuestro hermano mayor y realmente pedimos a las autoridades que hagan justicia, porque esta muerte no puede quedar impune”, declaró su hermano.

Asimismo, deja en la orfandad a una niña. Además, hicieron un llamado a las autoridades para acelerar la investigación y dar a conocer quién está detrás de este ataque.

La policía ha iniciado las investigaciones y no descarta que el crimen esté vinculado al cobro de cupos y a amenazas previas contra comerciantes y personal del mercado Valle Chillón. El caso genera la preocupación entre la población de la zona y pone presión sobre las autoridades para esclarecer este homicidio y frenar la ola de violencia en los mercados de Carabayllo.

Por otro lado, no es el único atentado que ha reportado en el distrito. Ayer, también se registró otro ataque con explosivos a un bus de la Empresa de Transportes Once de Noviembre S.A (EMPTONSA) mientras prestaba servicio en el distrito de Carabayllo, dejando tres heridos y daños en la unidad.

En los registros, se aprecia el impacto en el costado del vehículo y se escucha a uno de los testigos describir el ataque como una “bomba casera”. La explosión ocurrió a la altura del Parque Santa Rosa, donde quienes viajaban en el bus relataron el momento de pánico y la preocupación ante nuevos ataques.

Canales de emergencia

Línea 1818 (Mininter): Es la línea gratuita del Ministerio del Interior para denunciar casos de extorsión y recibir orientación confidencial y especializada.

Acude a la comisaría más cercana o contacta con la Policía Nacional del Perú, que cuenta con unidades especializadas para investigar y asistir a las víctimas.

Central de emergencia 105 (PNP): Para reportar amenazas que requieran atención inmediata o para pedir patrullaje en la zona.