Peruanos izan el Pabellón Nacional y cantan el Himno en el lugar donde político colombiano puso el emblema de su país

Izan el Pabellón Nacional en zona donde Daniel Quintero colocó bandera de Colombia

En un acto lleno de patriotismo, ciudadanos del distrito de Santa Rosa, ubicado en la frontera amazónica, izaron la bandera del Perú en la misma zona donde, hace pocos días, Daniel Quintero colocó el emblema de su país. La ceremonia, que congregó a vecinos, autoridades locales y miembros de las Fuerzas Armadas, se convirtió en una respuesta cívica a las recientes tensiones diplomáticas con Colombia.

El evento estuvo marcado por un fuerte componente de solemnidad. Los asistentes no solo izaron el pabellón nacional, sino que también entonaron el Himno Nacional a viva voz. Las imágenes de TV Perú mostraron a pobladores portando la bandera, mientras militares del Ejército y efectivos de la Marina reforzaban el resguardo terrestre y fluvial.

Desde la incursión del político colombiano, se ha intensificado el patrullaje en la zona. Recientemente, se produjo la intervención de dos topógrafos colombianos, quienes permanecen detenidos mientras duren las investigaciones.

Uno de los residentes consideró que el izamiento de la bandera peruana es una respuesta contundente a las pretensiones de Gustavo Petro de querer discutir la soberanía de Santa Rosa.

El ciudadano, identificado como Nixon Payán, recordó que durante años peruanos, colombianos y brasileños vivieron pacíficamente en la triple frontera, por lo que criticó la actitud de Petro y de Quintero.

“Esta es la popa, la punta de Santa Rosa. Aquí están ustedes. Acá está la marina brasilera. Estamos en frontera con Brasil y no es justo que Colombia venga a plantar su bandera aquí”, declaró.

Nixon fue testigo de cómo Daniel Quintero llegó en balsa a esta zona de la isla y colocó la bandera de Colombia. Él y otros residentes lo sorprendieron y comenzaron a reclamarle.

“Ha venido preparado. Nosotros, cuando llegamos, lo encontramos precisamente donde estamos y, cuando nos vio, no quiso arrancar el motor. Nos acercamos, reclamamos y ellos se fueron hacia el otro lado, por la orilla brasilera”, narró.

De inmediato, los lugareños dieron aviso a las autoridades y esperaron a que llegue el Ejército para retirar el emblema colombiano.

Daniel Quintero huye de Santa Rosa luego izar bandera de Colombia y ser perseguido por ciudadanos peruanos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/TVO)

Presentan moción para declarar persona non grata a Quintero

Luego de conocerse que el precandidato a la presidencia de Colombia y militante del partido de Gustavo Petro, Daniel Quintero, fue quien izó la bandera de su país en la isla Santa Rosa, la parlamentaria Patricia Juárez presentó una moción para declararlo persona non grata.

La congresista de Fuerza Popular rechazó el acto de Quintero y saludó las respuestas emitidas por la Cancillería y el Ejecutivo. En ese sentido, recordó que el Congreso de la República no tiene competencia en política internacional e hizo un llamado a la prudencia.

“No podemos caer en provocaciones, que lo único que traería a nuestro país es tensión e incertidumbre, que solo traería un gasto. Creo que esto puede solucionarse, a través de la vía diplomática”, afirmó.

La moción de Juárez se suma a la presentada por ciudadanos colombianos en Leticia. Según informó el exalcalde de Santa Rosa, Iván Noguera, los residentes del municipio colombiano están indignados por el proceder de Quintero.

“Indignados por este loco sinvergüenza. La población de Leticia. Tengo muchos amigos allí, me están escribiendo, me han pasado el video, están totalmente indignados y vienen presentando denuncias ya para este señor, también vienen declarándolo persona no grata”, declaró en diálogo con Exitosa.