Critican a Daniel Quintero por su mensaje por la muerte de Miguel Uribe: “¡Repugnante!, ¡Qué peligro!”

Diversas figuras públicas cuestionan la postura de Daniel Quintero, quien sugirió que la muerte de Miguel Uribe Turbay estaría relacionada con intentos de desestabilizar al Gobierno

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El mensaje del exalcalde de Medellín en redes sociales, que asocia el homicidio del aspirante presidencial con una supuesta conspiración, desata críticas y preocupación entre sectores políticos - crédito Colprensa

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, aspirante a la presidencia, dado a conocer este lunes 11 de agosto, generó diversas respuestas entre figuras políticas en Colombia.

Entre ellas, el mensaje emitido por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobresalió por la polémica que originó.

Diversos líderes políticos nacionales cuestionaron públicamente a Daniel Quintero luego de sus declaraciones sobre la muerte del precandidato Miguel Uribe Turbay.

A través de sus redes sociales, Daniel Quintero relacionó el asesinato de Miguel Uribe Turbay con una supuesta conspiración para desestabilizar la administración de Gustavo Petro.

Numerosos sectores han señalado que estas declaraciones contribuyen a la especulación y que representan un esfuerzo por convertir una tragedia nacional en un asunto político.

“Se acaba de confirmar la muerte de Miguel Uribe, candidato presidencial que luchó valiente por su vida, después de ser víctima de un plan macabro, en el que participaron políticos y grupos narcotraficantes que querían desestabilizar el país para tumbar al presidente Petro”, dijo el candidato presidencial en un video que subió en su cuenta de la red social X.

Ante este comunicado de Quintero, el exministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque Wilson Ruiz, expresó su desacuerdo.

Ruiz aseguró que los comentarios del exalcalde de Medellín resultan inapropiados frente a la gravedad del momento y subrayó la necesidad de promover el respeto y la empatía entre los colombianos para evitar más divisiones y violencia.

“El mensaje de @QuinteroCalle sobre la partida de Miguel Uribe Turbay es lamentable. Colombia no necesita más violencia, sino respeto, humanidad y compasión. No más odio”, escribió el exfuncionario público en su cuenta de X.

