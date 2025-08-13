Perú

Cómo proteger a perros y gatos de parásitos internos y externos en el hogar

En Perú, más de la mitad de las familias convive con un animal de compañía, lo que exige medidas preventivas que garanticen su bienestar y reduzcan el riesgo de enfermedades transmisibles entre humanos y mascotas

Evelin Meza Capcha

Evelin Meza Capcha

El control veterinario dos veces
El control veterinario dos veces al año ayuda a detectar a tiempo infestaciones y problemas de salud en perros y gatos. (Andina)

En Perú, el 58% de los hogares cuenta con al menos un animal de compañía, principalmente perros y gatos, de acuerdo con datos recientes. La convivencia cercana con estos animales, aunque beneficiosa, también implica responsabilidades para garantizar su bienestar y prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a ellos como a sus tutores. En este sentido, la desparasitación periódica se posiciona como una medida esencial dentro de la tenencia responsable, no solo para preservar la salud de las mascotas, sino también para proteger a la familia.

La Dra. Nicole Menzel, médica veterinaria y gerente de marketing y ventas para Boehringer Ingelheim, enfatiza que un enfoque en la medicina preventiva es clave para prolongar la vida de los animales y reducir el riesgo de zoonosis, es decir, la transmisión de enfermedades de animales a personas.

Tipos de parásitos que amenazan a perros y gatos

La especialista señala que existen dos grandes grupos de parásitos que afectan a las mascotas: los externos y los internos.

Los parásitos externos, como pulgas y garrapatas, no solo provocan picaduras y reacciones alérgicas, sino que también actúan como vectores de enfermedades graves, como la ehrlichiosis, una infección bacteriana capaz de afectar tanto a perros y gatos como a humanos.

Por otro lado, los parásitos internos incluyen gusanos redondos (toxocara) y ganchudos (ancylostoma), que pueden ocasionar desde problemas digestivos hasta anemia. Estos parásitos también representan un peligro para las personas, ya que pueden causar enfermedades como la toxocariasis y la anquilostomiasis. Otro riesgo significativo es el gusano del corazón (dirofilaria immitis), que se aloja en este órgano y en las arterias pulmonares, pudiendo provocar insuficiencia cardíaca e incluso la muerte si no se trata a tiempo.

Los parásitos internos como toxocara
Los parásitos internos como toxocara y ancylostoma pueden causar problemas digestivos y anemia en mascotas y humanos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco recomendaciones esenciales para la prevención

La Dra. Menzel propone cinco acciones clave para proteger la salud de perros y gatos frente a los parásitos y otras enfermedades.

1. Visitar al veterinario

La primera consulta de un cachorro debe realizarse a los 15 días de vida para evaluar su estado de salud y establecer un plan de cuidado. Posteriormente, se recomienda realizar chequeos preventivos al menos dos veces al año, salvo que exista una condición médica que requiera un seguimiento más frecuente.

2. Desparasitación constante

La desparasitación debe aplicarse mensualmente, según la edad, raza, estilo de vida y ubicación geográfica del animal. Hoy en día existen tratamientos innovadores de fácil aplicación que ofrecen protección completa con una sola dosis al mes.

3. Seguir un calendario de vacunación

Después de la desparasitación, es esencial cumplir con el calendario de vacunación recomendado por el veterinario.

  • Perros: deben recibir vacunas contra la parvovirosis, el distemper o moquillo, la leptospirosis y la rabia, todas enfermedades potencialmente mortales o transmisibles a humanos. Los refuerzos son imprescindibles para mantener la inmunidad.
  • Gatos: requieren la vacuna triple felina para prevenir la panleucopenia y otras infecciones, la vacuna contra la leucemia felina y la antirrábica.
La desparasitación mensual recomendada por
La desparasitación mensual recomendada por especialistas evita la transmisión de enfermedades zoonóticas entre animales y personas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Mantener la higiene en el hogar

La limpieza constante es fundamental para impedir la proliferación de virus, bacterias y parásitos. Esto incluye recoger las heces de inmediato utilizando guantes y bolsas, lavar semanalmente la cama y los juguetes de tela con agua caliente y fregar diariamente los comederos y bebederos con jabón.

5. Estar atentos a los síntomas

El decaimiento, la tos, la diarrea, los vómitos o la pérdida de peso pueden ser señales de infestación parasitaria. Ante cualquier síntoma, es vital acudir al veterinario sin demora.

La prevención, una inversión en salud familiar

Boehringer Ingelheim promueve la concientización sobre la importancia de la prevención como herramienta para proteger tanto a los animales como a sus cuidadores. Esta estrategia no solo busca prevenir enfermedades, sino también evitar gastos médicos elevados derivados de tratamientos tardíos.

El cuidado responsable de perros y gatos no se limita a alimentarlos y brindarles afecto; requiere un compromiso constante con su salud mediante la medicina preventiva, la higiene y la atención veterinaria regular. De esta manera, las familias peruanas pueden disfrutar de la compañía de sus animales sin poner en riesgo su bienestar ni el de los integrantes del hogar.

