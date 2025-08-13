Cómo actualizar el domicilio en tu DNI paso a paso de forma virtual o presencial

Conoce cómo actualizar la dirección de tu domicilio en el DNI antes de que cierre el padrón para las elecciones 2026. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/ Foto: Andina)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda a la ciudadanía que, en caso de cambio de residencia, es necesario actualizar la dirección que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Este proceso, que puede realizarse de forma virtual o presencial, permite mantener vigentes los datos personales y evitar inconvenientes en trámites administrativos, electorales y financieros.

Actualizar el domicilio no solo garantiza que la correspondencia oficial llegue a la dirección correcta, sino que también asegura que el ciudadano sea incluido en el padrón electoral de su nueva jurisdicción, lo que es fundamental para el ejercicio del derecho al voto.

Trámite virtual paso a paso

Para quienes prefieran realizar el trámite en línea, Reniec ha habilitado una opción segura y accesible a través de su portal web. El procedimiento requiere seguir cuatro pasos básicos:

El Reniec recuerda a los ciudadanos la importancia de actualizar la dirección en el DNI para evitar problemas en trámites y procesos electorales. (Reniec)

Paso 1: Pago de la tasa. El ciudadano debe abonar el monto correspondiente al tipo de documento que posea:

DNI azul : S/ 22 (código 00728)

DNI electrónico (DNIe): S/ 34 (código 00730)

El pago puede efectuarse en www.pagalo.pe, en la web del Banco de Crédito del Perú (www.viabcp.com), en agencias o agentes del Banco de la Nación y BCP.

Paso 2: Registro en la web de Reniec. Una vez realizado el pago, se debe ingresar a www.reniec.gob.pe, seleccionar la opción “Servicios en línea / Rectificación de domicilio” o acceder desde la aplicación móvil DNI Bio Facial. Allí, el sistema solicitará datos personales y del comprobante de pago.

Paso 3: Declaración jurada. Se completa el formulario con la nueva dirección y se firma digitalmente una declaración jurada que respalde la información.

Paso 4: Selección de oficina para recojo. El solicitante elige una oficina registral para recoger el nuevo DNI, ya sea azul o electrónico. Es importante verificar en la web de Reniec el estado del trámite y esperar a que aparezca con un avance del 100 % para poder retirarlo.

Los usuarios pueden hacer la modificación de su dirección a través del portal web del Reniec o usando la aplicación DNI Bio Facial. (Reniec)

Procedimiento presencial

Quienes opten por realizar el trámite en persona pueden acudir a cualquiera de las más de 400 oficinas de Reniec a nivel nacional, incluidos locales con captura en vivo y centros autorizados para la tramitación del DNI electrónico.

El Reniec recomienda ingresar a su portal web para ubicar el local más cercano al domicilio o centro de trabajo. Allí se puede verificar la disponibilidad de atención y si es necesario solicitar una cita previa.

El procedimiento es similar al virtual: pago de la tasa, llenado del formulario de rectificación y posterior recojo del documento en la oficina seleccionada.

Casos de DNI vencido o próximo a vencer

Si el DNI se encuentra vencido o a menos de 60 días de su fecha de caducidad, no será posible tramitar solo la rectificación de domicilio. En estos casos, el sistema obligará a realizar la renovación del documento, lo que también permitirá actualizar otros datos sin costo adicional.

El pago por la rectificación de datos en el DNI azul es de S/ 22 y para el DNI electrónico es de S/ 34. (Reniec)

Las tasas para renovación son:

DNI azul : S/ 30

DNIe: S/ 41

La renovación puede realizarse tanto presencialmente como a través de la página web de Reniec, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos.

Importancia de mantener el domicilio actualizado

Mantener el domicilio correcto en el DNI es clave para acceder a diversos servicios y derechos. La información actualizada permite:

Evitar problemas electorales , como no aparecer en el padrón de la jurisdicción donde reside.

Recibir notificaciones judiciales y administrativas de forma oportuna.

Facilitar trámites bancarios, notariales y de otras instituciones que exigen datos vigentes.

Además, la Ley Orgánica de Identificación y Estado Civil establece que el DNI es el documento oficial que acredita la identidad y residencia de los ciudadanos peruanos, por lo que cualquier cambio relevante debe ser informado a la autoridad competente.

Reniec aconseja realizar el trámite con anticipación, especialmente en periodos previos a procesos electorales o cuando se planeen gestiones importantes que requieran datos verificados. También sugiere conservar el comprobante de pago y la constancia del trámite hasta recibir el nuevo documento.

Con estas opciones virtuales y presenciales, actualizar el domicilio en el DNI es un procedimiento rápido y seguro, que evita futuros inconvenientes y garantiza el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.