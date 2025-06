Reniec multará a los peruanos que no tengan actualizado este dato en su DNI: conoce el monto de la sanción

Actualiza tus datos ebn Reniec. Créditos: gob.pe

El Documento Nacional de Identidad (DNI) no solo sirve para acreditar la identidad de una persona. También es una herramienta fundamental para realizar trámites en bancos, centros de salud, instituciones educativas, notarías, programas sociales y procesos electorales. Por esa razón, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha recordado la importancia de mantener actualizados todos los datos del documento, especialmente la dirección domiciliaria.

Desde 2015, la Ley N.º 30338 establece como obligación que todo ciudadano peruano actualice su domicilio real en el DNI dentro de un plazo máximo de 30 días después de haberse mudado. Esta medida busca que la base de datos nacional refleje información veraz y que permita una identificación efectiva.

¿Qué pasa si no actualizas tu dirección?

Cuando el ciudadano no registra su nuevo domicilio dentro del plazo estipulado, Reniec queda facultado para aplicar una multa. La entidad realiza verificaciones presenciales para comprobar si las direcciones declaradas son reales. Cuando un trabajador acude a un domicilio y no es atendido, deja un número de contacto. Si en una segunda visita vuelve a no encontrar al titular, la dirección puede ser clasificada como “inconsistente”.

DNI Electrónico.

Esto puede acarrear dos consecuencias directas para el ciudadano. En primer lugar, se impone una sanción económica equivalente al 0,3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Para este año 2025, esa multa equivale a S/16. En segundo lugar, se puede consignar en el DNI la anotación “Domicilio restringido”, lo que podría generar limitaciones al momento de hacer gestiones personales o legales.

Una de las consecuencias menos conocidas de tener un domicilio desactualizado en el DNI se manifiesta durante las elecciones. Si no se ha actualizado la dirección, Reniec puede restablecer de forma automática la última que figure en su sistema. Esto puede implicar que el ciudadano sea asignado a una mesa de votación en una zona donde ya no reside, complicando su participación electoral y afectando su logística personal.

¿Cómo actualizar tu domicilio en el DNI?

Reniec ofrece dos modalidades para realizar el trámite de actualización de domicilio: virtual y presencial. Ambas requieren documentos que respalden la residencia actual del ciudadano.

Mantener tu DNI actualizado te liberará de las multas. (Foto: Difusión)

Opción virtual:

Está habilitada para ciudadanos con DNI azul o electrónico (DNIe).

Se debe efectuar el pago por el trámite en Págalo.pe:

S/34 (código 00730) si se tiene DNI electrónico.

S/22 (código 00728) si se cuenta con DNI azul.

Se necesita contar con un recibo de servicios públicos (agua, luz, internet) o comprobante de pago de tributos municipales con una antigüedad no mayor a seis meses. Se realiza la gestión a través del portal web de Reniec para Rectificación de Domicilio. Para validar la identidad, se utiliza la aplicación móvil DNI BioFacial, disponible únicamente para dispositivos Android de gama media o alta. El ciudadano puede seguir el estado de su trámite en el siguiente enlace: https://bit.ly/Estadodeltrámite.

Opción presencial:

Se debe acudir a un Centro de Atención Reniec o a un módulo de atención de Centro MAC. Presentar un recibo de luz o agua reciente, no mayor a seis meses. Realizar el pago del trámite en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante Págalo.pe.

¿Qué documentos sirven como prueba de domicilio?

El Reniec multa a los ciudadanos que no tienen actualizada la dirección en su DNI. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Para ambas modalidades, es indispensable presentar un documento que respalde el lugar de residencia. Los comprobantes aceptados incluyen:

Recibos de agua, luz, internet o telefonía.

Boletas de pago de arbitrios municipales.

Todos deben tener una antigüedad menor a seis meses y deben estar a nombre del titular del DNI o, en su defecto, de un familiar directo con el mismo domicilio.

Actualizar el domicilio en el DNI puede parecer una tarea menor, pero su omisión puede complicar múltiples aspectos de la vida cotidiana. Desde problemas para acceder a un programa social hasta impedimentos en trámites bancarios o notariales, contar con un DNI actualizado sigue siendo un requisito básico para moverse dentro del sistema formal.

Reniec insistió en que la información registrada debe reflejar la realidad del ciudadano y que su verificación periódica permite mejorar la atención en servicios públicos, la organización de procesos electorales y el acceso oportuno a derechos.