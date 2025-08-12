Cambio de DNI amarillo a electrónico: Así puedes realizar el trámite antes de las elecciones

El DNI electrónico es importante porque permite realizar trámites digitales de manera segura, agiliza la autenticación en servicios en línea del Estado y privados - Créditos: Andina.

Miles de ciudadanos peruanos mayores de edad continúan utilizando el antiguo DNI amarillo, principalmente por olvido o desconocimiento. Esta situación puede originar dificultades al momento de realizar gestiones ante instituciones públicas o privadas, ya que la información inscrita y la imagen del titular no corresponden con su etapa actual de vida.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha puesto en marcha este año una serie de campañas destinadas a incentivar la renovación del carnet personal, especialmente ante la llegada de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026.

El DNI de menores, fácilmente reconocible por su color amarillo, debe ser reemplazado por la versión electrónica al superar los 17 años. No seguir este procedimiento impide que la persona acceda con normalidad a distintos derechos ciudadanos, incluido el sufragio.

Reniec impulsa campañas para renovar documentos y actualizar datos, ante la cercanía de las elecciones generales de 2026 - Créditos: Andina.

A principios de 2024 se detectó que más de cien mil adultos continuaban con el formato antiguo. Para el mes de julio, la cifra se redujo de 108.701 a 107.165, mostrando un ligero avance, pero aún queda una cantidad considerable que debe regularizar su situación.

Reniec también identificó que la disminución se refleja tanto en territorio nacional como en las colonias peruanas fuera del país, donde los connacionales buscan adherirse a los procesos electorales.

¿Cómo cambiar de DNI amarillo?

La renovación del carné resulta simple y económica. Para iniciar el trámite, se solicita un pago de S/41 para el DNI electrónico Puede realizarse el abono en el Banco de la Nación, a través del sitio web págalo.pe o en los puntos de atención de esta entidad y del Banco de Crédito del Perú.

Este último banco aplica una comisión adicional y también acepta pagos mediante la web www.viabcp.com. Las personas que acrediten una discapacidad permanente quedan exceptuadas del desembolso.

Reniec insta a actualizar el DNI ante la proximidad de las elecciones - Créditos: Andina.

Después de cancelar el monto requerido, corresponde acudir a alguna de las sedes del Reniec o a los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) ubicados en diversos distritos del país. En oficinas y centros descentralizados hay personal preparado para actualizar la base de datos, tomar la imagen reciente y gestionar cualquier necesidad adicional relacionada con el registro.

Al finalizar el procedimiento, se entrega un comprobante de atención. Este ticket habilita al usuario para recoger el nuevo documento, después de un periodo estimado entre 10 y 15 días, en el mismo lugar donde se realizó la actualización.

Cuando se presenta una imposibilidad para asistir personalmente, es factible autorizar a un tercero mediante una carta poder simple que debe incluir firma y huella digital del titular. De esta manera, el representante podrá efectuar el retiro.

El DNI electrónico contribuye a la modernización de la gestión pública y garantiza mayor eficiencia en la atención ciudadana. - Créditos: Andina.

Reniec ofrece diversos medios de comunicación para dudas o consultas específicas. Entre ellos se encuentra el portal institucional www.reniec.gob.pe, el asistente virtual al número 9900182569 y las líneas telefónicas (01) 315-2700 o (01) 315-4000, en la extensión 1900.

La entidad recuerda que la actualización no solo facilita trámites y el acceso a servicios, sino que permite cumplir con requisitos fundamentales para participar en procesos electorales, donde únicamente los registros vigentes y correctamente completados habilitarán el derecho a votar.