Reniec busca a más de 87 mil adultos con “cara de niño” antes del cierre del padrón electoral

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inició una campaña nacional para ubicar y orientar a los más de 87 mil ciudadanos mayores de 18 años que hasta la fecha no han renovado su DNI de menor edad, lo que genera inconsistencias en el padrón electoral. Esta acción busca garantizar un registro actualizado y confiable para las Elecciones Generales 2026.

A partir de agosto, brigadas del Reniec, debidamente identificadas con chalecos y fotocheck, visitarán viviendas en distritos de Lima Metropolitana, Callao y ciudades capitales de diez regiones del país, donde se ha detectado un alto número de adultos que aún portan el DNI amarillo, documento que caduca al cumplir la mayoría de edad.

Durante estas visitas, el personal del Reniec cumplirá una función estrictamente informativa. Su objetivo es sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de renovar su documento antes del cierre del padrón electoral, programado para el 14 de octubre de 2025. En ningún caso se solicitarán datos personales, contraseñas ni información sensible.

“La renovación del DNI es necesaria para evitar interpretaciones erróneas sobre la presencia de ‘niños’ en el padrón electoral. Los menores de edad no votan, pero si el ciudadano no renueva su documento, su foto infantil seguirá apareciendo y generará confusión”, explicó la jefa del Reniec, Carmen Velarde, al anunciar el despliegue de esta estrategia.

Miles con “cara de niño” en el padrón

Según el más reciente simulacro de cierre del padrón realizado por Reniec, existen 108 mil personas mayores de edad que aún tienen el DNI amarillo. De ellas, 87 mil residen en territorio peruano y el resto se encuentra en el extranjero.

La mayoría pertenece al grupo etario de 18 a 20 años (61 mil personas), seguido por el de 21 a 25 años (19 mil). Esta situación es especialmente notoria en Lima, que concentra cerca de 30 mil adultos con este tipo de documento. El distrito con la mayor incidencia es San Juan de Lurigancho, con más de 3 mil casos registrados.

Esta anomalía en la documentación puede generar problemas de identificación en el día de las elecciones, tanto en la mesa de sufragio como en los sistemas de verificación biométrica. Asimismo, podría prestarse a malinterpretaciones públicas respecto a la transparencia del proceso electoral, por lo que el Reniec busca corregirla a tiempo.

Acciones en regiones y puntos de atención

El despliegue de brigadas informativas incluye ciudades como Arequipa, Cusco, Huamanga, Pisco, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Huaura, Maynas, Piura, Sullana y Tarapoto. En cada una, el personal del Reniec realizará visitas casa por casa, identificando y orientando a los ciudadanos con DNI vencido o desactualizado.

En Lima y Callao, donde ya se inició la intervención piloto, se han visitado más de 2,300 domicilios en las últimas semanas. La estrategia se enfocará también en zonas urbanas con alta densidad poblacional y en sectores donde hay jóvenes que cumplen 18 años en 2025.

La renovación del DNI puede realizarse en cualquier oficina del Reniec a nivel nacional. El trámite requiere el pago previo del derecho en el Banco de la Nación o en la plataforma virtual págalo.pe. El costo es de S/ 30.00 para el DNI azul (código 02121) y de S/ 41.00 para el DNI electrónico (código 00521).

La institución exhorta a realizar el proceso con anticipación para evitar congestiones en las semanas previas al cierre del padrón y garantizar que todos los electores cuenten con un documento válido y actualizado el día de los comicios.

El Reniec recuerda que el padrón electoral lo hacemos todos, y que es responsabilidad del ciudadano mantener sus datos actualizados. Esto no solo asegura su derecho al voto, sino también facilita su identificación en procesos clave como designación de miembros de mesa, acceso a servicios públicos y emisión de certificados electorales.