Perú

Ganarle a la ilegalidad (a tiempo)

Pesca ilegal amenaza recursos y seguridad en Perú; urge frenar construcción clandestina, fortalecer controles y usar tecnología satelital para proteger empleo, alimentos y soberanía marítima antes de que sea demasiado tarde

Por Carmen Heck

Guardar
La pesca ilegal no solo
La pesca ilegal no solo pone en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, sino que además alimenta el desarrollo de otras actividades criminales. Foto: FAO

Todos los peruanos hemos visto la complejidad del problema de la minería ilegal en el Perú. Compatriotas asesinados, millones de dólares en ganancias perdidas para el país, miles de hectáreas deforestadas, violencia, y miedo generalizado, entre otros problemas graves. Este problema tiene décadas y cada día que pasa crece la sensación de que resolverlo hoy es más complejo que nunca.

Con tremenda lección, haríamos bien como país en no permitir que suceda lo mismo con otras actividades económicas. Un ejemplo claro es la pesca. Actividad de la que dependen miles de familias y de la que nos alimentamos millones de peruanos.

La pesca ilegal tiene efectos concretos hoy: hace que los pescadores trabajen cada día más, pero ganen cada vez menos plata, genera violencia y pone en peligro la vida de los hombres de mar que le hacen frente, abre la puerta a la corrupción de malas autoridades, y pone en riesgo uno de los principales recursos naturales del país. Un recurso que si los peruanos cuidamos bien puede darnos alimento y empleo para siempre.

Flota extranjera operando cerca de
Flota extranjera operando cerca de las 200 millas peruanas, bajo vigilancia satelital.

La buena noticia es que aún estamos a tiempo de evitar situaciones tan profundas como las de la minería ilegal, y que aunque las soluciones no son sencillas, son muy claras. Pescadores artesanales de todo el litoral, gremios empresariales, sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil, coinciden en que una prioridad urgente es ponerle freno a la construcción ilegal de embarcaciones, que a pesar de ser ya un delito en nuestro Código Penal, sigue dándose a vista y paciencia de todos. ¿Cómo frenarla? Realizando operativos de interdicción, para lo que se requiere de esfuerzos coordinados entre el Ministerio Público, la Policía y Ministerio de la Producción; fortaleciendo el control en los puntos de desembarque, y frenando nuevos intentos de reabrir procesos tardíos de formalización, que solo incentivarían que la flota (ya sobredimensionada) siga creciendo de forma ilegal.

Otro ejemplo de solución contra la ilegalidad es el uso de tecnología. Tener seguimiento satelital en cada embarcación fue clave para terminar con la clonación de embarcaciones en la pesca industrial años atrás. Lo mismo debe suceder para las demás flotas, para asegurar que no se cuelen barcos fantasma, que cada quien pesque en el lugar autorizado, que nuestra flota peruana pueda acceder a más mercados internacionales, cerrarle espacios a la corrupción y lo más importante, que ningún pescador pierda la vida porque su embarcación se perdió en medio del mar. El uso del sistema satelital también es una herramienta de defensa para países como el nuestro, frente a la constante presión de embarcaciones extranjeras que pululan alrededor de nuestras 200 millas para aprovechar la riqueza de nuestro mar.

Embarcaciones chinas bordean las 200
Embarcaciones chinas bordean las 200 millas de mar peruano y ponen en riesgo la pesca de pota| Daniel Olivares/Andina

Hay algunas buenas señales. En el caso de la construcción de embarcaciones en astilleros ilegales, las fiscalías ya tienen un protocolo claro para perseguir este delito. Además, en el Congreso se han rechazado los intentos legislativos de reabrir procesos de formalización para legalizar barcos fantasma. En el caso del uso de la tecnología satelital, desde el Gobierno ya se han definido plazos claros para la implementación progresiva del sistema en diversas pesquerías. Incluso se ha obligado a las flotas extranjeras a compartir su información de seguimiento satelital si quieren ingresar a puertos peruanos, lo que ha reducido los ingresos de la flota china a aguas peruanas.

A pesar de estos avances, la realidad nos muestra cada día que aún se requiere imprimirle un mayor sentido de urgencia a este asunto de la ilegalidad, que debería ser el tema central de cualquier agenda vinculada con la pesca. La mejor forma de evitar que la ilegalidad siga ganando espacios en nuestro país es unir esfuerzos para responder a sus avances a tiempo.

Temas Relacionados

pesca ilegal Perúinterdicción pesquerapesca industrialMar PeruanoCarmen HeckOceanaOpiniónperu-noticias

Últimas Noticias

Defensoría del Pueblo alerta riesgo vital en hospital de Lambayeque por equipos inactivos: “Solo una caldera funciona”

El informe de la entidad advierte que el mantenimiento preventivo de estos mecanismos no se realizó debido a la falta de financiamiento: “La falta de acción inmediata puede afectar la vida y salud de miles de pacientes”

Defensoría del Pueblo alerta riesgo

Hallazgo en Lambayeque podría cambiar la historia del Perú antiguo: solo el 5 % ha sido excavado

Según expertos, la mínima fracción ya explorada en esta enigmática huaca, que podría ser más grande que Caral, muestra evidencias de una cultura con más de 4.000 años de antigüedad

Hallazgo en Lambayeque podría cambiar

“Vamos a la guerra”: Pedro Castillo defiende a Gustavo Petro y hace llamado en medio de juicio y disputa fronteriza por isla Chinería

Vacado exmandatario aprovechó audiencia tras el fallido golpe de Estado en 2022 para dar mensaje político. También hizo invocación a presidentes de Brasil, Bolivia y Chile

“Vamos a la guerra”: Pedro

Revelan que Martín Vizcarra cobra 18 mil soles mensuales a su propio partido y 10 mil a su empresa familiar

Panorama difundió recibos por honorarios emitidos por el exmandatario. Estas actividades servirían para sustentar su arraigo laboral en la audiencia de prisión preventiva programada para el miércoles

Revelan que Martín Vizcarra cobra

Director del Hospital Regional de Tumbes carece de títulos exigidos por el Minsa para el cargo, según informe de la Contraloría

El órgano de control advierte que la designación, vigente desde noviembre de 2024, contraviene la Ley del Servicio Civil y el Código de Ética de la Función Pública. El Gobierno Regional de Tumbes tiene cinco días hábiles para adoptar medidas

Director del Hospital Regional de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Síndrome de intestino corto: el

Síndrome de intestino corto: el avance que mejora la nutrición en niños con una condición sin cura

Nueva condena para “Guille” Cantero, líder de la banda narco Los Monos: acumula 139 años de cárcel

El “Turco” García, candidato a diputado nacional: “No siento que la popularidad sea un factor favorable”

“Por ser curiosos cavamos más”: habló el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima

Piñas, gritos y mujeres heridas: así fue la violenta pelea entre madres durante una celebración por el Día del Niño

INFOBAE AMÉRICA
Irán dijo que las conversaciones

Irán dijo que las conversaciones con el OIEA serán “técnicas” y “complicadas” antes de la visita prevista del organismo

El fondo soberano de Noruega vende una quinta parte de sus participaciones en empresas israelíes

Estados Unidos insistió en que influencia de China en el Canal de Panamá “amenaza la seguridad global”

Cómo Kim Ju-ae pasó de la mano de su padre a la primera fila del poder en Corea del Norte

En las líneas del frente en el este de Ucrania, la paz luce lejana

TELESHOW
L-Gante confirmó su reconciliación con

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”

El arte del Museo del Prado como nunca se vivió: la magia de “Art Masters” llega a Buenos Aires

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón

Emilia Mernes contó qué cantantes consagradas tendría en su banda pop de chicas: “Seríamos las Avengers”