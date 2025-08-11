Perú

César Acuña suspende conferencia de prensa para celebrar su cumpleaños y bailar con mariachis tras volver de vacaciones

El gobernador de La Libertad aplazó una rueda de prensa para celebrar su cumpleaños junto a mariachis y familiares, quienes le llevaron un pastel

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Epicentro TV

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, retomó este lunes sus funciones tras un periodo de vacaciones, pero decidió posponer una conferencia de prensa previamente anunciada para celebrar su cumpleaños número 73.

En imágenes difundidas por el portal de investigación Epicentro TV, se le ve acompañado de mariachis, apagando las velas de una torta y compartiendo con familiares. El encuentro con la prensa fue reprogramado para el martes.

Pocos días antes, el líder de Alianza para el Progreso (APP) había solicitado una nueva licencia entre el 29 de julio y el 9 de agosto. Esta solicitud se produjo luego de su regreso de un viaje a El Salvador, donde mantuvo una reunión oficial con el vicepresidente de ese país, Félix Ulloa, con lo cual acumuló dos ausencias en menos de un mes.

Durante las últimas horas, las redes sociales del gobernador se centraron en expresar su gratitud hacia su pareja, Gisell Prado, así como a sus hijos y nietos. “Su cariño es el mejor regalo que puedo recibir. Me siento afortunado de tenerlos en mi vida y siempre en mi corazón”, se lee en una publicación en X (antes Twitter).

El gobernador regional de La
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, retomó sus funciones tras vacaciones, pero pospuso una conferencia de prensa para celebrar su cumpleaños 73 en privado con familiares

También agradeció a la Dirección Ejecutiva Nacional de APP, a los legisladores de su bancada, a los jóvenes de APP Lima Metropolitana y a la Asociación Nacional de Juventudes de APP.

El cumpleaños de Acuña coincide con un escándalo por presuntas irregularidades en Procompite. Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, entre 2023 y 2024 se asignaron S/ 58 millones a través de este programa. La autoridad regional anuló dos concursos por fallas graves y denuncias de cobros ilegales.

Empresarios señalaron a Juan Fort, exgerente regional y coordinador político de APP, como el responsable de exigir pagos indebidos, en complicidad con un intermediario. Fort fue destituido, y la Fiscalía Anticorrupción ya inició una investigación.

Anteriormente, el mismo dominical reveló que Lucero Coca Condori, una empresaria sin título profesional, obtuvo licitaciones por más de S/ 300 millones en la administración de La Libertad. La semana pasada, Acuña informó que había instruido a la Gerencia General del Gobierno Regional solicitar a la Contraloría General de la República un control posterior y una auditoría de los procesos de selección relacionados con obras de inversión pública, desde 2023 hasta la fecha.

Acuña ordenó una auditoría y
Acuña ordenó una auditoría y control posterior a procesos de selección de obras públicas desde 2023

Aprobación

Acuña encabezó por segundo año consecutivo la lista de empresarios que, según la opinión pública, deberían retirarse de la política, de acuerdo lo revela la Encuesta del Poder 2024, elaborada por Ipsos para la revista Semana Económica, donde el 77% de los encuestados lo señaló como una figura que debe apartarse del escenario político.

En la misma lista aparecieron el congresista José Luna Gálvez (44%) y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (28%), en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El estudio también ubicó al gobernador entre las personas con mayor influencia en el país, junto con la presidenta Dina Boluarte y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Por primera vez, dos actores políticos sin cargos en el Ejecutivo —Fujimori y Acuña— alcanzaron niveles de poder similares a los de la jefa de Estado.

La encuesta sugirió, además, la existencia de una “línea directa” entre Palacio de Gobierno y ambas figuras, con capacidad para definir políticas públicas y nombrar ministros, como en el caso del titular de Salud, César Vásquez, vinculado a APP.

Temas Relacionados

César AcuñaAPPperu-politicaAlianza para el Progreso

Últimas Noticias

Portugal presentó sus convocados para serie ante Perú por Copa Davis: ‘lusos‘ jugarán en Lima con tres Top 200

El equipo capitaneado por Rui Machado ha puesto toda la carne en el asador para afrontar la llave que brinda un pasaje a las ‘qualifiers‘ de la Copa del Mundo del tenis

Portugal presentó sus convocados para

Premier Eduardo Arana sobre bandera colombiana en Santa Rosa: “Vamos a defender la soberanía del país”

Autoridades locales retiraron la bandera extranjera y pidieron investigar quién la colocó. Desde Lima, el Gobierno advirtió que defenderá los límites establecidos y recordó la vigencia del Tratado de Límites Salomón-Lozano de 1922

Premier Eduardo Arana sobre bandera

Simulacro Nacional Multipeligro este viernes 15 de agosto: Así se desarrollará el ejercicio en cada región

El INDECI exhortó a la ciudadanía, sector privado, instituciones educativas y centros de salud a participar de manera activa en este ejercicio nacional

Simulacro Nacional Multipeligro este viernes

La dura advertencia de Angie Jibaja a Jean Paul y Romina Gachoy: “Si a alguno de mis niños les pasa algo, son responsables”

En un video de TikTok, la exmodelo responsabilizó a su expareja y a su esposa si algo le ocurriera a sus hijos. Expresó temor por su seguridad y reveló detalles de su estado emocional y médico

La dura advertencia de Angie

El presidente de la Comisión de Economía, la pieza clave de Fuerza Popular en contra del retiro AFP

Comisión de Economía. Victor Flores Rúiz, la propuesta de Keiko Fujimori para liderar el debate del retiro AFP, ya se ha pronunciado en contra del octavo acceso

El presidente de la Comisión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con el dólar estable y

Con el dólar estable y a la espera de la licitación del Tesoro, los bonos y la Bolsa tuvieron una leve suba

El Gobierno y la Justicia electoral ultimaron detalles para el uso de la Boleta Única de Papel

Se refuerza la hipótesis del crimen por error de la peluquera asesinada frente a su hijo en Rosario

Residencias médicas: los exámenes de ingreso serán organizados por las provincias a partir de 2026

Juan Zabaleta habló de las internas en el gobierno de Alberto Fernández: “Sin pandemia volaba por los aires mucho antes”

INFOBAE AMÉRICA
En las líneas del frente

En las líneas del frente en el este de Ucrania, la paz luce lejana

Cómo vivir la magia de Disney en altamar: Guía completa para disfrutar de sus cruceros

El fenómeno de El Niño provocó la pérdida de hasta el 40% de insectos claves para la supervivencia de los bosques

El Ejército de Corea del Sur se redujo un 20% en seis años tras una fuerte caída de la población masculina

Temblor en Chile hoy: magnitud y epicentro del último sismo reportado por el CSN este 11 de agosto

TELESHOW
Julieta Prandi: “Si no le

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón

Emilia Mernes contó qué cantantes consagradas tendría en su banda pop de chicas: “Seríamos las Avengers”

Nicolás Cabré contó cómo vive que Rufina estudie en Turquía: “Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella”

La tristeza de Pablo Lescano después de la tragedia en su show: “La vida es lo más valioso que tenemos”