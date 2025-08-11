César Acuña suspende conferencia de prensa para celebrar su cumpleaños y bailar con mariachis tras volver de vacaciones

Fuente: Epicentro TV

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, retomó este lunes sus funciones tras un periodo de vacaciones, pero decidió posponer una conferencia de prensa previamente anunciada para celebrar su cumpleaños número 73.

En imágenes difundidas por el portal de investigación Epicentro TV, se le ve acompañado de mariachis, apagando las velas de una torta y compartiendo con familiares. El encuentro con la prensa fue reprogramado para el martes.

Pocos días antes, el líder de Alianza para el Progreso (APP) había solicitado una nueva licencia entre el 29 de julio y el 9 de agosto. Esta solicitud se produjo luego de su regreso de un viaje a El Salvador, donde mantuvo una reunión oficial con el vicepresidente de ese país, Félix Ulloa, con lo cual acumuló dos ausencias en menos de un mes.

Durante las últimas horas, las redes sociales del gobernador se centraron en expresar su gratitud hacia su pareja, Gisell Prado, así como a sus hijos y nietos. “Su cariño es el mejor regalo que puedo recibir. Me siento afortunado de tenerlos en mi vida y siempre en mi corazón”, se lee en una publicación en X (antes Twitter).

También agradeció a la Dirección Ejecutiva Nacional de APP, a los legisladores de su bancada, a los jóvenes de APP Lima Metropolitana y a la Asociación Nacional de Juventudes de APP.

El cumpleaños de Acuña coincide con un escándalo por presuntas irregularidades en Procompite. Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, entre 2023 y 2024 se asignaron S/ 58 millones a través de este programa. La autoridad regional anuló dos concursos por fallas graves y denuncias de cobros ilegales.

Empresarios señalaron a Juan Fort, exgerente regional y coordinador político de APP, como el responsable de exigir pagos indebidos, en complicidad con un intermediario. Fort fue destituido, y la Fiscalía Anticorrupción ya inició una investigación.

Anteriormente, el mismo dominical reveló que Lucero Coca Condori, una empresaria sin título profesional, obtuvo licitaciones por más de S/ 300 millones en la administración de La Libertad. La semana pasada, Acuña informó que había instruido a la Gerencia General del Gobierno Regional solicitar a la Contraloría General de la República un control posterior y una auditoría de los procesos de selección relacionados con obras de inversión pública, desde 2023 hasta la fecha.

Aprobación

Acuña encabezó por segundo año consecutivo la lista de empresarios que, según la opinión pública, deberían retirarse de la política, de acuerdo lo revela la Encuesta del Poder 2024, elaborada por Ipsos para la revista Semana Económica, donde el 77% de los encuestados lo señaló como una figura que debe apartarse del escenario político.

En la misma lista aparecieron el congresista José Luna Gálvez (44%) y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (28%), en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El estudio también ubicó al gobernador entre las personas con mayor influencia en el país, junto con la presidenta Dina Boluarte y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Por primera vez, dos actores políticos sin cargos en el Ejecutivo —Fujimori y Acuña— alcanzaron niveles de poder similares a los de la jefa de Estado.

La encuesta sugirió, además, la existencia de una “línea directa” entre Palacio de Gobierno y ambas figuras, con capacidad para definir políticas públicas y nombrar ministros, como en el caso del titular de Salud, César Vásquez, vinculado a APP.