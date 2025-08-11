César Sandoval responsabiliza a Gustavo Petro por izar bandera colombiana en territorio peruano: “Condeno la pretensión del presidente de Colombia”

El funcionario peruano sostuvo que el izamiento del símbolo patrio extranjero en la isla Chinería vulnera los límites establecidos por tratados internacionales y exigió respeto a la integridad territorial Composición: Infobae Perú.

La tensión diplomática entre Perú y Colombia escaló este lunes tras la aparición de una bandera colombiana en la isla Chinería, ubicada en la zona amazónica de Santa Rosa de Loreto. El hecho, denunciado por autoridades locales, se produce en medio de un diferendo territorial reavivado por recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien sostiene que el área pertenece a su país.

En respuesta, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, apuntó directamente contra Petro, a quien responsabilizó de este acto que considera una vulneración a la soberanía nacional. “Condeno la pretensión del presidente de Colombia”, afirmó, instando al mandatario vecino a atender los problemas internos de su nación sin afectar los límites reconocidos internacionalmente.

Acusación contra Petro

Mensaje de César Sandoval a través de su cuenta X.

Sandoval utilizó su cuenta oficial en la red social X para condenar lo ocurrido en la isla Chinería, señalando directamente a Gustavo Petro por la colocación de la bandera colombiana. “Condeno la pretensión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de colocar la bandera de su país en la isla Chinería que siempre fue territorio peruano. Ya basta de manipular al pueblo hermano colombiano con caprichos políticos. Presidente Petro, resuelva usted los problemas internos de su país, pero no a costa de la soberanía peruana”, escribió el ministro.

La acusación se produjo después de que personal de la Marina de Guerra y la Policía Nacional retiraran una bandera de más de tres metros que flameaba en la zona. El hecho fue reportado por pobladores de Santa Rosa, quienes alertaron a las autoridades locales sobre la presencia del símbolo extranjero.

Retiro del símbolo patrio en zona amazónica

Retiran bandera de Colombia de la Isla Chinería, en territorio peruano | Canal N

De acuerdo con las autoridades, la bandera colombiana fue hallada en un punto que, según los tratados y acuerdos internacionales vigentes, corresponde a la jurisdicción peruana. El emblema fue desmontado poco después de la denuncia y trasladado como evidencia para las investigaciones.

La Marina de Guerra del Perú indicó que desconoce la identidad de quienes izaron el símbolo. No obstante, la presencia del estandarte avivó la controversia generada por la postura de Petro, quien días atrás defendió que la isla Chinería forma parte del territorio colombiano.

Contexto del diferendo fronterizo

La isla Chinería se ubica en el río Amazonas, en un sector tripartito que conecta a Perú, Colombia y Brasil. Aunque su pertenencia está definida en el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y ratificada en acuerdos posteriores, el cambio del cauce del río en los últimos años ha generado interpretaciones distintas sobre sus límites.

Mapa de Colombia coloca a la isla Santa Rosa en el territorio de Perú. (Foto referencial: El Peruano/Difusión)

El gobierno peruano ha recordado que la soberanía sobre el área está reconocida por normas internacionales que ambos países han suscrito y ratificado. La Cancillería reiteró su exigencia de respeto a los tratados y pidió al Ejecutivo colombiano aclarar su posición para evitar incidentes que puedan escalar la tensión.

Próximas acciones diplomáticas

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que se mantiene el compromiso de activar en septiembre la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera (COMPERIF), instancia bilateral creada para abordar y resolver de manera diplomática las diferencias limítrofes.

Mientras tanto, autoridades locales en Santa Rosa han reforzado la vigilancia en la zona para prevenir nuevos incidentes. Se espera que el retiro de la bandera y las declaraciones de Sandoval sean parte de la agenda inmediata en las comunicaciones entre Lima y Bogotá.