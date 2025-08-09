Excanciller pide que Perú no se reuna con Colombia sin que Gustavo Petro reconozca tratados para evitar juicio internacional

El excanciller Rodríguez Mackay adviertió que es necesario que Gustavo Petro reconozca los tratados limítrofes vigentes antes de reunirse con Perú. (Crédito: Exitosa)

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay advirtió que el Perú no debe sentarse a dialogar con Colombia en el marco de la Comisión Mixta Permanente mientras el presidente Gustavo Petro no reconozca expresamente la vigencia de los tratados limítrofes. En entrevista con Exitosa, señaló que una reunión sin esa garantía podría derivar en una controversia jurídica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“No puede haber ninguna reunión en Lima de la Comisión Mixta Permanente hasta cuando el Presidente reconozca los tratados de 1922 y 1934 que son absolutamente vigentes, que el Perú no es invasor y que Santa Rosa es soberanía del Perú”, enfatizó.

Excanciller pide que Gustavo Petro reconozca los tratados vigentes antes de reunirse con Perú. (Fotocomposición Infobae Perú/El Peruano/Andina)

Riesgo de controversia internacional

Rodríguez Mackay sostuvo que el Gobierno peruano debe actuar con cautela, ya que aceptar una mesa de diálogo sin condiciones claras sería un error estratégico. Aseguró que el discurso de Petro parece orientado a construir una narrativa de controversia internacional, lo que pone en riesgo la posición jurídica del Perú.

El excanciller advirtió que el presidente colombiano, Gustavo Petro, estaría siguiendo una estrategia destinada a generar una controversia internacional, que actualmente no existe, en torno a la soberanía de territorios en disputa. Según explicó, este escenario es particularmente delicado, ya que si la Corte Internacional de Justicia admite una eventual demanda, el Perú podría verse en una posición jurídica desfavorable frente a Colombia.

Asimismo, señaló que un eventual encuentro oficial entre ambos países podría interpretarse como una aceptación tácita de la postura colombiana. En esa línea, remarcó que “desde el momento en que el Perú acepta y se van a sentar en una mesa, nunca será para nosotros una mesa de facilitación, sino una mesa de negociación. Y si es una mesa de negociación, es una mesa de problemas”.

En el Tratado Salomón-Lozano Perú cedió a Colombia el el Trapecio Amazónico, incluyendo la ciudad de Leticia, y la margen izquierda del río Putumayo. (Foto: Infobae Perú/IGN Perú)

Petro debe rectificarse

El excanciller remarcó que Petro no ha rectificado sus declaraciones en las que acusó al Perú de ser un país invasor, por lo que considera peligroso iniciar un proceso de diálogo.

“Petro no ha quitado sus palabras, las está confirmando. No ha dicho ‘retiro que el Perú sea un invasor’ para venir a Lima. Si ese discurso no queda claro y no lo asegura la diplomacia peruana, debe cancelarse la reunión”, indicó.

El excanciller Rodríguez Mackay manifestó su preocupación por el manejo de la política exterior frente a Colombia, advirtiendo que algunos pronunciamientos públicos podrían tener repercusiones jurídicas negativas que favorecerían

En Perú reafirman que no hay ninguna discusión posible sobre la pertenencia de Santa Rosa - crédito Presidencia/Socialhizo

Marco jurídico de la disputa

El diplomático recordó que, para que exista una controversia ante la Corte de Justicia Internacional debe verificarse una “oposición de planteamientos”. En ese sentido, insistió en que cualquier gesto hostil o reunión sin condiciones previas podría ser utilizado por Colombia para fundamentar un litigio.

“Todo lo que hagamos en contra, Colombia lo va a usar para sustanciar una controversia, tal como está en el fallo de 1924, que dijo que para que haya una controversia tiene que verificarse la existencia de oposición de planteamientos. Ellos van a hacerlo”, alertó.

El excanciller Rodríguez Mackay se pronunció acerca de la controversia. Foto: Andina / Andina

Rodríguez Mackay señaló que la diplomacia peruana debe actuar con firmeza y claridad para evitar que una tensión política se convierta en un conflicto judicial de largo alcance.