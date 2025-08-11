Arequipa celebra a lo grande su 485 aniversario: programa de las festividades en la Ciudad Blanca

Arequipa celebra en Agosto su 485 aniversario con una serie de actividades

La ciudad de Arequipa conmemora sus 485 años de fundación española con una amplia y variada agenda cultural, artística, deportiva y comunitaria durante todo el mes de agosto y parte de septiembre, integrando a todos los sectores de la comunidad en una fiesta que resalta la identidad, historia y tradición de la Ciudad Blanca. Organizada por la Municipalidad Provincial, universidades, asociaciones culturales, empresas privadas y colectivos ciudadanos, la programación para este 2025 reafirma a esta región como un polo de celebración, encuentro e integración.

Música y arte para abrir las celebraciones

Las festividades comienzan desde el lunes 11 de agosto con la Premiación del Concurso Ruwaspay Yachasun Arequipa en el Teatro Arequepay y se extienden con conciertos, como el Concierto Sinfónico: Cantemos, Bailemos en la Plaza de Armas y la esperada gala de la Orquesta Sinfónica de Arequipa en el Teatro Municipal. Esa semana también inicia la I Expo MYPE Arequipa 2025, una vitrina para los micro y pequeños empresarios locales en el Portal de la Municipalidad.

Del 11 al 16 de agosto, la Expo Artesanal Macroregional “El Arte de tus Manos 2025” toma la calle San Agustín con expresiones artesanales y creativas, coordinada por la Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local.

El 12 de agosto, el Portal de la Municipalidad será escenario de la Entrega de Distinciones por los 485 años de Arequipa, mientras que el tradicional Paseo del Estandarte de la Ciudad recorrerá el Centro Histórico, y se suma la participación de alumnos y autoridades.

El 13 de agosto se celebrará el Concurso de Poesía Loncca en la Universidad Católica de Santa María, promoviendo la creación en la variante lingüística local.

Actos centrales y fiesta popular

Los Actos Centrales por el aniversario tendrán lugar en la Plaza de Armas el jueves 14 de agosto a las 9:00 am, continuando ese día con la Entrada de Ccapo de los Distritos Tradicionales y la Presentación de la Revista “Arequipa, una historia en diálogo”. Por la tarde y noche destacan la Presentación de elencos artísticos de la Universidad San Martín de Porres con estampas costumbristas en La Casona San Martín y la emotiva Serenata a la Ciudad 2025 en la Plaza de Armas.

El viernes 15 se realizará el Corso de la Amistad 2025, uno de los desfiles más emblemáticos del país, recorriendo las principales calles del Centro Histórico.

Festivales, campeonatos y deportes de altura

El fin de semana, el XLIII Festival Internacional de Danzas Folklóricas y la Clausura del Campeonato Interdistrital de Fútbol, Vóley y Básquet Sub 20 tendrán lugar en el Coliseo Municipal, seguido por eventos como funciones para escolares el 18 y 19 de agosto, y el III Festival de la Sarza de Sencca el domingo 17 en Sachaca.

El mismo 17 de agosto se disputará el Concurso de Peleas de Toros: Campeonato de Arequipa desde el puente Fierro, además del Ascenso Motivacional al Volcán Misti y la Competencia Internacional de Ascenso al Misti 2025 – Modalidad Sky Running, actividad deportiva extrema desde Tiabaya, sumando la presentación de la prueba automovilística Rally Premio Ciudad de Arequipa el 22 de agosto.

Arte, música joven y ciencia

El sábado 23 de agosto la agenda sigue con el II Concurso Nacional de Pintura Rápida en Cuarcela Jorge Vintay Reynoso en San Lázaro, el I Festival de Rock Characato de Oro en el Teatro Metropolitano de Bellas Artes y, en paralelo, el Ascenso Motivacional al Volcán Misti. El 26 de agosto, la Alianza Francesa acoge el 2do. Congreso Volcánico Outdoor y de Naturaleza / Gastronomía Volcánica, integrando ciencia, medio ambiente y gastronomía.

El viernes 29 de agosto, la Presentación de Bandas Sinfónicas Escolares animará la Plaza de Armas.

Ecuestres, públicos jóvenes y cierre ceremonial

El último fin de semana de agosto tiene como protagonistas al VII Concurso de Caballo Peruano de Paso – Chilina (30 y 31), la III Minimaraton Cocrito de Oro en la Plaza de Armas y el multitudinario Día del Fan Arequipeño tanto en el Teatro Metropolitano como en el parque Lambramani con actividades para toda la comunidad juvenil y familiar.

Como cierre simbólico de las festividades, la Municipalidad Provincial convoca al Matrimonio Civil – Religioso Comunitario 2025 que tendrá lugar el 4 de octubre, promoviendo la unión familiar y comunitaria.

Las celebraciones por el 485 aniversario de Arequipa constituyen una de las agendas festivas más densas y diversificadas del país, sumando arte, deporte, tradición, emprendimiento, ciencia y participación social. Las autoridades invitan a ciudadanos y visitantes a ser parte activa de estas fiestas, promoviendo la identidad, el encuentro y el espíritu colectivo que distingue a la Ciudad Blanca.