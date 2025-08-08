Perú

San Marcos exige a Colombia respetar tratados de frontera en isla Santa Rosa tras acusaciones de Gustavo Petro

La universidad ‘Decana de América’ recordó que los límites amazónicos están fijados desde hace más de un siglo y exhortó al gobierno colombiano a honrar los tratados internacionales que sellaron la paz entre ambos países

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

En medio de la controversia limítrofe que enfrenta a Perú y Colombia por la soberanía en la zona amazónica, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) alzó su voz para exigir el respeto a los tratados internacionales que fijan la frontera entre ambos países. La institución, conocida como la Decana de América, publicó un pronunciamiento en el que rechaza de manera categórica las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien acusó a Perú de haberse “apropiado” de la isla Chinería, ubicada en la región Loreto.

El comunicado, difundido este 7 de agosto, recuerda que en sus aulas “se forjaron los ideólogos que gestaron la independencia nacional” y que a lo largo de su historia la universidad ha defendido la integridad y soberanía territorial. En esa línea, demandó al gobierno de Colombia “el respeto y cumplimiento integral del Tratado Salomón-Lozano de Límites y Navegación Fluvial, celebrado el 24 de marzo de 1922, que delimitó la frontera entre Perú y Colombia, así como del posterior Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de Janeiro, firmado por ambos países el 24 de mayo de 1934, que ratificó dicho tratado”.

UNMSM reafirma su defensa de la soberanía peruana

Foto: UNMSM / X
Foto: UNMSM / X

En su pronunciamiento, la UNMSM expresó su “contundente rechazo” a las afirmaciones de Petro, quien sostuvo que el Perú se ha apropiado de la isla Chinería. La universidad remarcó que dichos señalamientos desconocen acuerdos internacionales vigentes desde hace casi un siglo y que fueron alcanzados “sobre bases jurídicas y diplomáticas”.

La institución subrayó que el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 y el Tratado Salomón-Lozano de 1922 no solo fijaron la frontera amazónica, sino que establecieron compromisos que siguen siendo la base para la estabilidad bilateral. “La Decana de América reafirma su posición patriótica en cuanto al respeto a los límites territoriales del país y la defensa de los derechos universales y constitucionales de los peruanos en la zona fronteriza”, precisó el documento.

Además, el mensaje hizo énfasis en que el respeto a los tratados internacionales es indispensable para preservar la paz y el entendimiento mutuo, instando al gobierno colombiano a honrar los acuerdos suscritos y ratificados por ambas naciones.

El contexto de la disputa territorial

Fuente: TV Perú

Las declaraciones de Gustavo Petro se dieron días antes de la conmemoración de la Batalla de Boyacá. El presidente colombiano anunció que la ceremonia oficial se trasladaría este año a Leticia, capital del departamento del Amazonas, como respuesta a lo que calificó como un “copamiento” de territorio colombiano por parte del Perú.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario acusó a Lima de haber promulgado una ley para adjudicarse islas situadas al norte de la línea más profunda del río Amazonas, límite establecido por el Protocolo de Río de Janeiro. Según Petro, la medida incluye fijar la capital de un municipio en terrenos que —afirma— pertenecen a Colombia, lo que podría afectar la economía de Leticia y su acceso a canales navegables.

No es la primera vez que esta zona genera roces diplomáticos. En 2024, la Cancillería peruana reafirmó que la isla Santa Rosa, cercana a la triple frontera con Brasil y Colombia, pertenece a Loreto, luego de que un funcionario colombiano asegurara que estaba “ocupada irregularmente”. En aquella ocasión, Lima respondió que la jurisdicción está respaldada por el Tratado Salomón-Lozano y por trabajos de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites.

En el terreno, la presencia estatal se ha reforzado con acciones cívicas del Ejército del Perú en la isla Santa Rosa, incluyendo el izamiento de la bandera y actividades de apoyo a la comunidad local. Sin embargo, la tensión política persiste, marcada por un historial reciente de roces entre los gobiernos de Dina Boluarte y Gustavo Petro, que incluyen el retiro de embajadores, declaraciones cruzadas y el rechazo de Colombia a que Perú asuma la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

Temas Relacionados

LoretoIsla Santa RosaTriple fronteraColombiaUNMSMUniversidad Nacional Mayor de San Marcosperu-noticias

Últimas Noticias

Ministro de Justicia defiende soberanía peruana sobre Santa Rosa ante declaraciones de Gustavo Petro: “No hemos afectado ni un milímetro de su territorio”

El titular de Justicia, Juan Alcántara, instó a resolver la controversia sobre Santa Rosa mediante canales diplomáticos, evitando que la situación escale y priorizando el respeto a tratados y la estabilidad regional en la frontera amazónica

Ministro de Justicia defiende soberanía

Diego Chávarri pide a Onelia Molina que le devuelva el anillo de compromiso: “Que me lo mande, lo empeño y me compro otra cosa”

El exfutbolista revivió un tema del pasado relacionado con su expareja y le pidió que le devuelva la sortija de compromiso que le entregó hace años

Diego Chávarri pide a Onelia

Envenenamiento de 12 perros en Los Olivos: Fiscalía abre investigación para hallar a los responsables

Los canes fallecieron tras olfatear el suelo del parque Virgen de Fátima. Vecinos denuncian que no es la primera vez que ocurre y exigen respuestas inmediatas a las autoridades.

Envenenamiento de 12 perros en

Comisión de Economía definirá nuevo presidente: Retiro AFP volvería a manos de Fuerza Popular

Versiones desde el Congreso revelan que el partido de Keiko Fujimori volvería a tener el futuro del retiro AFP. Como se recuerda, en 2024, intentaron bloquear su aprobación

Comisión de Economía definirá nuevo

Germán Denis no se olvida de Universitario: “Fue algo hermoso, ningún equipo del Perú llena las canchas como la ‘U’”

El ‘Tanque’ es muy recordado entre los fanáticos ‘cremas’ por su aportación goleadora trascendental en uno de los momentos más críticos de la historia del club. “Llegué cuando se estaba peleando la baja”, recordó desde Italia

Germán Denis no se olvida
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos hallazgos fósiles revelan cómo

Nuevos hallazgos fósiles revelan cómo era el planeta antes del asteroide que extinguió a los dinosaurios

Otro crimen intrafamiliar: en Río Cuarto una mujer mató a su hijo adolescente a puñaladas

Caputo descartó cambios en el esquema de flotación entre bandas para el dólar después de las elecciones

Digital Finance Forum: el gurú Michio Kaku explicó la revolución cuántica y su impacto en las finanzas y la vida humana

Cuándo será la última transmisión del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata y cuál será el próximo destino del barco científico

INFOBAE AMÉRICA
La ONU se opone a

La ONU se opone a cualquier escalada del conflicto en Gaza: “Ha sido extremadamente devastador”

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

El secretario de Comercio de Estados Unidos no descartó más aranceles a China por comprar petróleo ruso

Europa reiteró su respaldo pleno a Ucrania

TELESHOW
Paseo en yate, bikini animal

Paseo en yate, bikini animal print y langostinos: las postales de Emilia Attias en sus vacaciones en Italia

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka