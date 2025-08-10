Perú

De la política a la venta de terrenos: el giro inesperado del procesado expresidente Martín Vizcarra

Emprendimiento familiar ocurre en medio de una nueva audiencia de prisión preventiva contra el exjefe de Estado y el incremento de ingresos reportados por Perú Primero

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Expresidente hace campaña política pese a las inhabilitaciones en su contra. | Martín Vizcarra (Facebook)

Martín Vizcarra, quien ocupó la Presidencia del Perú entre 2018 y 2020 y actualmente enfrenta graves acusaciones de corrupción, incursiona —en medio de su gira política por el país— en los negocios inmobiliarios. La venta de terrenos en Moquegua, gestionada a través de la empresa familiar Urbaniza 3D SAC, se ha convertido en el centro de atención en medio de la investigación judicial que rodea al exmandatario.

El 27 de junio, durante una audiencia de prisión preventiva, la defensa legal de Vizcarra presentó contratos de trabajo que buscaban demostrar su arraigo laboral para evitar una orden de reclusión. Llamó la atención de la Fiscalía que los documentos correspondieran a empresas vinculadas directamente a su entorno más próximo. Uno de estos contratos fue elaborado por Urbaniza 3D SAC, compañía administrada por la esposa de Vizcarra, Maribel Díaz Cabello, y sus hijas. El acuerdo fue firmado sin detallar funciones específicas o adjuntar comprobantes de pagos por los supuestos servicios de Vizcarra como ingeniero civil encargado de proyectos de habilitación urbana.

El giro en la vida de su cónyuge también resulta notorio. Docente de profesión, en la actualidad figura como gerente y propietaria de Urbaniza 3D SAC, dejando atrás la labor pedagógica para enfocarse en la venta de terrenos en el centro poblado Los Ángeles, una zona desértica de Moquegua. En redes sociales, Martín Vizcarra promociona el proyecto inmobiliario Andaria, compuesto por 190 lotes.

La historia de los terrenos, de acuerdo a un informe de Perú21, se remonta a 2014, cuando la empresa CYM Vizcarra SAC Ingenieros Contratistas, propiedad de los hermanos de Vizcarra, adquirió mediante hipoteca un predio de casi 100 mil metros cuadrados. El valor de la compra ascendió a más de dos millones de dólares, financiados por el banco Scotiabank. Años después, estos predios pasaron a manos de Urbaniza 3D SAC, tras una venta efectuada por César y Mario Vizcarra, ambos bajo investigación por contrataciones públicas irregulares. El traspaso del terreno donde hoy se ofrecen los lotes se realizó por un monto significativamente menor al de la compra original, S/86,728 y fue cancelado mediante transferencias bancarias, según los registros de Sunarp.

Martín Vizcarra seguirá siendo investigado. | PJ

El modelo de ventas funciona en lotes de 160, 200 y 300 metros cuadrados. El precio por metro cuadrado alcanza los mil soles, y la empresa ofrece facilidades de pago, ya sea al contado, con financiamiento directo y sin intereses, o mediante convenio con la cooperativa Santa Catalina de Moquegua. De acuerdo con la información recabada por el medio, hasta el momento se han vendido al menos 15 lotes, siete de ellos pagados al contado, y la entrega del proyecto está prevista para diciembre de 2026.

Este movimiento financiero ocurre en paralelo al crecimiento del financiamiento al partido Perú Primero, agrupación política con la que Vizcarra mantiene vínculos y declara seguir trabajando como asesor. En 2024, el partido reportó más de medio millón de soles en ingresos ante el Jurado Nacional de Elecciones, cuatro veces más que el año anterior. Los registros muestran que los principales aportes provienen de un grupo reducido de colaboradores recurrentes, lo que genera interrogantes sobre el destino y origen de los fondos, especialmente en un contexto donde los gastos se concentran en actividades de comunicación, asesoría y logística.

A la par de estas actividades, la situación judicial de Vizcarra sigue sin resolverse. El próximo 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz evaluará nuevamente el pedido de la Fiscalía de seis meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción vinculados a su gestión.

