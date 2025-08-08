Perú

Martín Vizcarra: “No estaré en las encuestas, pero estoy en el corazón de la población peruana”

Así reaccionó el expresidente ante la decisión del JEE Lima Centro que insta a CPI a no incluirlo en los próximos sondeos electorales

Martín Vizcarra reacciona a decisión del JEE Lima Centro. Video: Canal N

El expresidente Martín Vizcarra restó importancia a la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que instó a CPI —y en la práctica a todas las encuestadoras— a no incluirlo como candidatos en los próximos sondeos que realice.

“Si quieren me ponen o no en las encuestas. Pero lo que sí estoy seguro es que podré no estar en las encuestas, pero estoy en el corazón de la población peruana”, dijo Vizcarra luego de que se suspendiera la audiencia de prisión preventiva en su contra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En esa línea, el exmandatario indicó que, si bien está inhabilitado por el Congreso de la República, “nadie me ha quitado mi condición de ciudadano”.

“Yo soy ciudadano y tengo libertad de expresión para decir lo que siento y lo que pienso. Puedo analizar la situación del Perú y puedo plantear alternativas de desarrollo para el Perú. Eso nadie me lo puede quitar”, aseveró.

La exhortación del JEE

El pronunciamiento del JEE Lima Centro responde a una denuncia presentada por el aprista Luis Miguel Caya, quien cuestionó que CPI incluyera a Vizcarra en su última encuesta, donde obtuvo un 15.1% de respaldo, a pesar de estar inhabilitado para postular y ejercer cargos públicos por el Congreso y haber sido expulsado del padrón de Perú Primero.

Aunque el JEE Lima Centro desestimó sancionar a CPI, ya que el Reglamento sobre Encuestas no contempla castigos para este caso, ordenó que se abstengan de incluir al exmandatario en futuros estudios mientras su inhabilitación esté vigente.

Basándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el JEE Lima Centro subrayó que las encuestas electorales deben ofrecer información fidedigna, objetiva y actualizada, especialmente en lo que respecta a los candidatos habilitados para participar en procesos electorales. Incluir a Martín Vizcarra, sobre quien pesan dos inhabilitaciones, podría generar datos inexactos, inducir a la desinformación, crear falsas expectativas o incluso provocar confusión y afectar el orden público.

La resolución del Jurado envía un mensaje claro a todas las encuestadoras: deben garantizar la veracidad de sus datos, excluyendo a personas inhabilitadas como Vizcarra para evitar distorsiones en la percepción pública de cara a las Elecciones 2026.

Prisión preventiva

En otro punto, el expresidente Martín Vizcarra cuestionó la actuación del fiscal Germán Juárez, quien ha incorporado nuevos elementos de convicción al pedido de prisión preventiva en su contra.

Vizcarra asegura que con ello la Fiscalía está reconociendo que lo inicialmente presentado fue un error, aunque no se opuso a esta nueva documentación. “Pero no hay problema que presente la documentación que quiera. Nosotros tenemos la convicción de que trabajamos siempre correctamente”, dijo.

El exmandatario también confirmó que estará presente en la audiencia, que fue suspendida hasta el miércoles 13 de agosto, pese a que su presencia es opcional, según dispuso el juez de investigación preparatoria nacional Jorge Chávez Tamariz.

“Como dijo el juez, mi presencia aquí no es obligatoria, es opcional. Yo podría la audiencia virtualmente, pero estoy aquí y el miércoles (13 de agosto) a las 09:00 nuevamente estaré aquí porque yo siempre doy la cara a la justicia, porque sé que tenemos la razón y que el miércoles el juez con objetividad obviamente rechazará el pedido de prisión preventiva”, auguró.

