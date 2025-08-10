Colombia está en el top 10 de las Fuerzas Navales más poderosas del mundo: conoce el puesto de Perú en el ranking 2025

Perú está en el puesto 42 de Fuerza Naval del mundo. (Foto: Agencia Andina)

Aunque las Fuerzas Armadas de Perú están actualmente en un proceso de renovación y modernización, el país ocupa una posición baja en el ranking de Fuerzas Navales según el portal Global Fire Power 2025. Sorprendentemente, Perú es superado en esta clasificación por un país sudamericano sin acceso al mar, como Paraguay, lo que refleja ciertas limitaciones en su capacidad naval frente a la región.

Con un total de 71 embarcaciones militares, la Armada peruana se ubica en el puesto 42 del ranking global, una posición que lo distancia considerablemente de otras naciones sudamericanas. En contraste, Colombia destaca al situarse en el top 10 mundial, lo que la coloca entre las fuerzas navales más poderosas del planeta y en competencia directa con potencias militares reconocidas internacionalmente.

Además de la posición en el ranking, Colombia supera a Perú en casi cuatro veces la cantidad de unidades navales militares, lo que evidencia una superioridad numérica que se traduce en mayor capacidad operativa, despliegue estratégico y defensa de su espacio marítimo.

Perú se ubica en el puesto 42 del ranking mundial de Fuerza Naval con un total de 71 unidades navales. (Foto: GFP 2025)

¿Cuántas unidades navales tiene Colombia?

Según el ranking Navy Fleet Strength by Country (2025) de GFP, Colombia se ubica en el imponente top 10 mundial con un total de 233 unidades navales. Esta flota está compuesta por 2 corbetas, 7 fragatas, 217 buques de patrullaje y 4 submarinos, lo que refleja una capacidad diversificada y bien equipada para operaciones en distintos ámbitos marítimos.

Estos números posicionan a Colombia como un rival de potencias militares reconocidas como Finlandia, que cuenta con 264 unidades, India con 293 y Rusia con 419 buques. Además, Colombia lidera ampliamente el poderío naval en Sudamérica, distanciándose notablemente de Chile, que con 130 unidades ocupa el segundo lugar en la región.

Colombia se posiciona en el top 10 del ranking mundial de Fuerza Naval con 233 unidades. (Foto: GFP 2025)

¿Cómo se conforma la Fuerza Naval de Perú?

De acuerdo con información de Global Fire Power, Perú cuenta con un total de 71 unidades navales activas, compuestas por fragatas, corbetas, submarinos y buques de patrullaje. Esta estructura refleja un esfuerzo por mantener capacidades diversas para la defensa y vigilancia marítima, aunque limitada en comparación con otras fuerzas navales de la región.

A nivel sudamericano, Perú se ubica en el puesto cuatro, detrás de Paraguay, Chile y Colombia. Sin embargo, pese a estar dentro del top 5 regional, la diferencia en la cantidad de unidades navales con respecto a sus competidores es considerable. Es importante destacar que este ranking no incluye las recientes adquisiciones y procesos de modernización que viene realizando la Marina de Guerra del Perú, lo que podría mejorar su posición en el futuro cercano.

Con 71 unidades navales Perú se ubicada en el cuerto puesto de Sudamérica, según GFP 2025. (Foto: GFP)

Rankig de Fuerza Naval en Sudamérica

Aunque solo Colombia figura en el top 10 global, varios países sudamericanos ocupan posiciones destacadas a nivel regional. Este ranking refleja no solo el tamaño de sus fuerzas armadas, sino también el nivel de equipamiento y la preparación estratégica de cada nación.

En el contexto de Sudamérica, cada país se clasifica según su capacidad militar, lo que permite evaluar su fortaleza relativa en materia de defensa. A continuación, presentamos el ranking general de los países de la región según su poderío militar.

Perú avanzó dos puestos en el ranking de Fuerza Naval de Global Fire Power 2025. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Colombia (10/233 unidades navales)

Chile (24/130 unidades navales)

Paraguay (41/72 unidades navales)

Perú (42/71 unidades navales)

Bolivia (44/67 unidades navales)

Brasil (46/64 unidades navales)

Argentina (57/44 unidades navales)

Venezuela (64/34 unidades navales)

Ecuador (70/30 unidades navales)

Uruguay (95/14 unidades navales)