Colombia es uno de los países de Sudamérica sin tanques de guerra: cuántos tiene Perú y qué puesto ocupa en el ranking global

Perú tiene 240 tanques de guerra operativos, según Global Fire Power 2025. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

En los últimos años, el Perú ha emprendido un proceso sostenido de modernización de sus Fuerzas Armadas, con inversiones orientadas a fortalecer sus capacidades aéreas, navales y terrestres. Como parte de esta estrategia, en 2024 el país firmó un acuerdo con la empresa surcoreana Hyundai Rotem para adquirir tanques K2 Black Panther, vehículos blindados de última generación que buscan reforzar su armamento militar y garantizar la defensa de la soberanía nacional ante eventuales conflictos armados.

Este esfuerzo no es aislado. Varias naciones de Sudamérica se encuentran actualmente en plena renovación de sus arsenales militares, en un contexto regional marcado por nuevas dinámicas de seguridad y disuasión. Sin embargo, un caso llama la atención: según el ranking Combat Tank Fleet Strength by Country 2025, elaborado por Global Fire Power, Colombia es uno de los países de la región que no cuenta con tanques de guerra en su inventario, ubicándose en el puesto 121 del listado global.

La ausencia de estos vehículos podría representar una desventaja estratégica, ya que los tanques siguen siendo piezas clave del poder militar moderno. El informe destaca que los blindados son herramientas versátiles que cumplen funciones de ataque, defensa y movilidad en el campo de batalla. Además, en tiempos de paz, pueden ser utilizados en tareas de seguridad interna, protección de bienes y apoyo en situaciones de emergencia o desastres naturales, demostrando su valor más allá del uso bélico.

Colombia no tiene tanques de guerra, según informe de Global Fire Power. (Foto: GFP 2025)

¿Cuántos tanques de guerra tiene Perú?

En el contexto sudamericano, Perú destaca como una de las naciones con mayor capacidad blindada. Según el informe Combat Tank Fleet Strength 2025, elaborado por Global Fire Power, el país cuenta con 240 tanques de guerra operativos, una cifra que lo ubica en el puesto 49 del ranking global. Este nivel de equipamiento no solo lo posiciona por encima de varios vecinos regionales, sino que incluso supera a potencias militares europeas como el Reino Unido y Francia en cantidad de unidades.

A nivel regional, Perú ocupa el cuarto puesto en Sudamérica en cuanto a fuerza blindada, siendo superado únicamente por Brasil, Chile y Argentina. En este rubro, Chile lidera con 386 tanques, seguido de cerca por Argentina con 342. Esta diferencia evidencia la apuesta de varios países del continente por reforzar sus capacidades terrestres, en contraste con el caso de Colombia, que no registra vehículos blindados en su inventario militar.

Conoce el puesto de Perú en el ranking de fuerza de tanques a nivel regional y global. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Ranking de flota de tanques de guerra en Sudamérica

Según el informe de GFP, Chile se posiciona como el país con la mayor flota de vehículos blindados en Sudamérica, con un total de 386 tanques de guerra. Esta cifra ubica a la nación sureña en el puesto 30 del ranking global, destacándola como una potencia regional en capacidad blindada.

Su ubicación cercana a la mitad del top 50 mundial no solo evidencia una ventaja numérica frente a sus vecinos, sino también una estrategia clara para fortalecer la defensa de su territorio. La consolidación de su flota terrestre le otorga a Chile una posición destacada en términos de poderío militar terrestre dentro de Sudamérica, superando a países como Argentina, Perú y Brasil en esta categoría específica.

Perú tiene 240 tanques de guerra activos en su flota. (Foto: Agencia Andina)

En el otro extremo del listado regional, Colombia y Paraguay comparten el último lugar, al no registrar ningún tanque de guerra activo en su inventario, según el informe de GFP. A pesar de ello, el país cafetero se mantiene en el puesto 46 del ranking global de poderío militar general, lo que sugiere una fortaleza basada en otros componentes de su fuerza armada, como sus capacidades aéreas o navales.

Chile (30/386 tanques de guerra)

Argentina (35/342 tanques de guerra)

Brasil (45/294 tanques de guerra)

Perú (49/240 tanques de guerra)

Venezuela (59/172 tanques de guerra)

Bolivia (80/54 tanques de guerra)

Ecuador (81/54 tanques de guerra)

Uruguay (97/31 tanques de guerra)

Colombia (121/0 tanques de guerra)

Paraguay (140/0 tanques de guerra)