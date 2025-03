Jota Benz no niega infidelidad a Angie Arizaga ni encuentro íntimo con Melissa Gate. (Video: Amor y Fuego)

Jota Benz vuelve a ser el centro de atención tras las polémicas declaraciones de Melissa Gate, participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. La modelo afirmó haber tenido un encuentro íntimo con el influencer peruano, generando especulaciones sobre una posible infidelidad a Angie Arizaga. Recientemente, Benz fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y su reacción dejó más dudas que certezas.

El equipo de ‘Amor y Fuego’ abordó a Jota Benz para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, su respuesta esquiva solo generó más sospechas. “Solo te voy a decir una cosa. Tengo una familia en este momento y les debo respeto, entonces, lo que te podría decir es que amo a mi familia”, declaró el influencer, sin desmentir las afirmaciones de Gate.

Ante estas declaraciones, Gigi Mitre no tardó en reaccionar en su programa. “Por otro lado, solamente Angie sabe si él le puso los cuernos porque de que pasó, yo creo que sí pasó. Bueno, si él estaba soltero, ya está, una chica que conoció. No lo negó... Angie sabe la verdad porque no lo ha negado”, expresó la conductora.

Melissa Gate revela que tuvo noche de pasión con Jota Benz hace varios años. (Foto: Captura de IG)

La conductora de ‘Amor y Fuego’ y compañera de Rodrigo González también criticó a la modelo colombiana: “Esa chica, Melissa, me parece su comentario super bajo, vulgar. Incensario, pero no la conozco, no sé cómo se maneja ella ni que imagen quiere proyectar”, dijo en un principio.

Angie Arizaga y Jota Benz se muestran juntos tras la controversia

A pesar del escándalo, Jota Benz y Angie Arizaga no han hecho comentarios directos sobre la situación. En cambio, optaron por compartir en sus redes sociales imágenes de un viaje familiar. “Escapada familiar”, escribió la modelo en sus historias de Instagram, mientras que Benz publicó: “Reunidos después de 12 años”, haciendo alusión a la reunión familiar donde también estuvo su hermano Gino Assereto.

Esta decisión de alejarse del ruido mediático parece ser una estrategia para manejar la polémica, aunque las especulaciones sobre el futuro de su relación siguen en el aire.

Angie Arizaga y Jota Benz se muestran juntos tras la controversia. (Video: Instagram)

Melissa Gate y su revelación sobre Jota Benz

Todo comenzó cuando Melissa Gate, dentro del reality ‘La Casa de los Famosos Colombia’, hizo una confesión que sorprendió a todos. La modelo relató con detalles su encuentro con un peruano llamado Jota, a quien describió como alto, tatuado y carismático. “Me empieza a hablar y yo ‘¿dónde es tu hotel?’ Yo creo que él tenía novia y no me dijo”, reveló Gate.

La modelo continuó su relato con un tono pícaro: “Lo único que sé es pobre del que cambió las sábanas, pobre el que hizo el aseo de esa habitación. Las sábanas estaban mojadas, es lo único que puedo decir, hasta el colchón lo mojó”.

Si bien no dio fechas exactas, sus palabras han generado una ola de especulaciones sobre si este episodio ocurrió mientras Benz ya tenía una relación con Arizaga.

Integrante de 'La Casa de los Famosos Colombia' revela que tuvo noche íntima con Jota Benz: "Creo que tenía novia". | La Casa de los Famosos Colombia.

La historia de amor entre Angie Arizaga y Jota Benz

Angie Arizaga y Jota Benz iniciaron su romance en 2021, después de haberse conocido en ‘Esto es Guerra’. Su relación fue creciendo y en marzo de 2024 anunciaron la llegada de su primer hijo, Matteo Alessandro, quien nació en agosto del año pasado.

Desde entonces, ambos se han mostrado como una pareja consolidada, expresando su deseo de criar a su hijo sin la ayuda de niñeras y compartiendo su día a día con sus seguidores. Sin embargo, este escándalo pone a prueba la estabilidad de su relación y deja abierta la incógnita sobre cómo enfrentarán las recientes acusaciones.

Angie Arizaga y Jota Benz presentan por primera vez el rostro de su bebé Matteo: "Igualito a Don Lucho". (Captura: IG)

Por ahora, ni Angie Arizaga ni Jota Benz han confirmado ni desmentido la información que circula sobre la supuesta infidelidad. No obstante, el hecho de que Benz evitara negar su vínculo con Melissa Gate ha dejado muchas dudas en el aire.