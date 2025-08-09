Perú

Sobrevuelo de avión colombiano en Perú es una provocación de Gustavo Petro, según Morgan Quero

El ministro del gobierno de Dina Boluarte ha cuestionado el accionar del mandatario y sus intenciones detrás del impasse diplomático

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Sobrevuelo de avión colombiano en Perú es una provocación de Gustavo Petro, según Morgan Quero

El ministro de Educación Morgan Quero calificó como una provocación el reciente sobrevuelo de un avión colombiano sobre territorio peruano, incidente ocurrido en medio de la disputa sobre la isla Chinería. Según relató Quero, el hecho ocurrió mientras acompañaba al primer ministro y otros miembros del gabinete en el lugar de los hechos. “Inmediatamente, le informaron al premier, nos informaron a los ministros que estábamos con él. Estaba también el jefe del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, David Ojeda, que nos señaló la presencia de este avión y realmente nos sorprendió a todos”, explicó el ministro.

Quero detalló que varios funcionarios, incluidos él mismo, salieron de la cabina de mando para observar el avión. Aunque no lograron identificar el tipo de aeronave con precisión en ese momento, luego se determinó que se trataba de un Tucano, un modelo militar utilizado por el ejército colombiano. “Pudimos ver el final del sobrevuelo, el retorno ya hacia al territorio colombiano nuevamente. A simple vista, nosotros no podíamos detectar que era un avión que tiene características militares del ejército colombiano”, indicó.

Petro aprovecha conflicto por isla Santa Rosa como “cortina de humo” y evita crisis interna, según experta

Las declaraciones del ministro surgen en un contexto de tensión diplomática entre Perú y Colombia, marcado por otros episodios de desencuentro recientes. Para Quero, el sobrevuelo del avión militar no fue un hecho aislado, sino una continuación de actitudes provocadoras por parte del presidente colombiano, Gustavo Petro. “Una provocación. En adición a todas las otras que ya hemos tenido de parte del presidente Petro”, subrayó.

El ministro también aludió a la coyuntura política de Colombia, señalando que el presidente Petro no habría podido acudir a Boyacá por protestas de mineros del carbón en la región. “Es uno de los lugares de batalla más importantes de ese país y en Boyacá había una protesta de mineros del carbón, algunos ilegales y no podía él estar en esa localidad”, agregó.

Otras reacciones

Eduardo Ferrero Costa, exministro de Relaciones Exteriores, responde a Gustavo Petro | 24 HORAS

Políticos peruanos de distintos sectores rechazaron las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la soberanía de la Isla Chinería, conocidas en Perú como isla Santa Rosa. El congresista Guido Bellido afirmó que la defensa del territorio nacional es prioritaria e instó a las autoridades a actuar contra cualquier intento de agresión. José Cueto, de Renovación Popular, sostuvo que Petro buscó generar polémica entre ambos países para intentar mejorar su imagen en Colombia, aludiendo que su intervención carece de fundamento.

El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, consideró que Petro pretende crear conflictos innecesarios para fomentar patriotismo y distraer a la opinión pública colombiana de sus dificultades internas. Alejandro Muñante también vinculó la polémica con los bajos niveles de aprobación del mandatario colombiano y advirtió que se trata de un esfuerzo por legitimarse.

Dina Boluarte dio breve mensaje a la Nación por impasse diplomático con Colombia. Presidencia

En respuesta, la presidenta Dina Boluarte, durante su visita a Japón, reafirmó la soberanía peruana sobre la isla y descartó la existencia de cualquier controversia activa con Colombia. Aseguró que la integridad territorial es una prioridad y que el Estado peruano mantiene comunicación con las autoridades colombianas y brasileñas mediante los canales diplomáticos correspondientes.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMorgan QueroIsla Santa RosaIsla Chineríaperu-politica

Últimas Noticias

⁠Más de 60 policías han sido denunciados por violación sexual en lo que va del 2025

Las cifras muestran una preocupante realidad sobre el comportamiento de algunos integrantes de la institución policial. Existen casos que también ocurrieron dentro de comisarías

⁠Más de 60 policías han

Este es el oficio de Delia Espinoza que llevó a que Gino Ríos la denuncie ante el Congreso

Presidente de la JNJ advirtió al Congreso que la fiscal de la Nación ha incumplido “de manera flagrante e injustificada” la orden de reponer a Patricia Benavides

Este es el oficio de

Bajas temperatura y lloviznas continuarán afectando a residentes durante este fin de semana, advierte Senamhi

Las mañanas y noches serán especialmente húmedas y frescas, con mayor incidencia en distritos cercanos al litoral y registros térmicos que pueden descender hasta los 12 grados en zonas de Lima Este

Bajas temperatura y lloviznas continuarán

Múltiple choque en Chaclacayo: al menos seis vehículos involucrados deja un muerto y diez heridos

Un choque en cadena involucró seis vehículos, entre ellos buses y una motocicleta. Una de las primeras hipótesis apuntan que el accidente habría sido causado por un conductor ebrio

Múltiple choque en Chaclacayo: al

Incendio en Barrios Altos de gran magnitud movilizó a 15 unidades de Bomberos en almacén del jirón Miró Quesada

La emergencia registrada desde las 4:30 a.m. en Barrios Altos dejó 120 metros cuadrados afectados y revivió la alarma entre los vecinos por el recuerdo de incendios anteriores

Incendio en Barrios Altos de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El sueño de exportar el

El sueño de exportar el gas de Vaca Muerta: los próximos pasos del mega proyecto de GNL en la Argentina

Oro: impulso a las exportaciones mineras argentinas y revuelta en Suiza contra los refinadores, por el arancel de EEUU

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

Julio Zamora: “Me fui con radicales que no quieren perder su dignidad”

Pasó 16 años preso por matar, salió y robó con una pistola de juguete: el regreso al hampa de Walter Flores

INFOBAE AMÉRICA
Francis Bacon, Paul Cézanne y

Francis Bacon, Paul Cézanne y Paul Klee bajo la lupa de Gilles Deleuze: el arte según la filosofía

Qué se sabe del encuentro que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin para abordar la guerra en Ucrania

La Unión Europea y la OTAN celebraron el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán

El régimen de Irán rechazó el desarme del grupo terrorista Hezbollah y lanzó una contundente advertencia: “No se hará realidad”

Zelensky dialogó con Starmer y Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar “medidas claras” para detener la invasión rusa

TELESHOW
Lali habló de su encuentro

Lali habló de su encuentro con Kylie Minogue después del show en Buenos Aires: “Casi me desmayo”

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en El Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa