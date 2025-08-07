¿Isla Santa Rosa o Isla Chinería? Este es el nombre oficial según la cancillería de Perú

Las islas Chinería y Santa Rosa forman parte de la misma zona terrestre. Sin embargo, la afluencia del Río Amazonas separó y volvió a unificar ambos territorios. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/El Espectador)

La polémica territorial que inició el presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa desatando comentarios, críticas y análisis por parte de especialistas. En medio de esta discusión, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú hizo una importante aclaración. De acuerdo a la cartera, no existe una Isla Santa Rosa, ya que en realidad sería la Isla Chinería.

Sostienen que este espacio, erróneamente denominado como Isla Santa Rosa, surgió como una división natural de la parte sur de la isla Chinería. Sin embargo, con el paso del tiempo, el brazo del río Amazonas, que generaba una aparente separación, se secó eliminando la división de tierra seca de la Isla Chinería.

Por otro lado, mencionan que no se debe confundir con el distrito Santa Rosa que forma parte del territorio peruano. Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó el dictamen que recaía en el proyecto de Ley 11278/2024-PE, que proponía crear el distrito de Santa Rosa de Loreto.

¿Qué dicen los tratados?

Gustavo Petro acusó a Perú de “apropiarse” de territorios fluviales en la zona fronteriza del Amazonas. El mandatario cuestionó la reciente decisión del Congreso peruano de crear el distrito de Santa Rosa de Loreto, señalando que esta medida sería contraria a las disposiciones del Protocolo de Río de Janeiro firmado en 1934 entre ambos países.

La denuncia del presidente colombiano se sustentó en redes sociales, donde afirmó que la acción peruana podría afectar directamente los intereses de Colombia, especialmente sobre la ciudad de Leticia, principal puerto amazónico de ese país. Aseguró que su gobierno agotaría la vía diplomática para la defensa de su soberanía y subrayó: “El gobierno usará, antes que nada, los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional”.

En la base de este desencuentro están el Protocolo de Río de Janeiro y el tratado Salomón-Lozano de 1922. Estos acuerdos definieron las fronteras tras una etapa de enfrentamientos y establecieron la entrega del llamado ‘Trapecio Amazónico’ a Colombia, lo que incluyó Leticia y el acceso al río Amazonas. La historiografía de ambos países mantiene interpretaciones distintas.

Colombia considera que cedió reclamos históricos sobre la región, mientras Perú sostiene que perdió una franja de casi 100 mil kilómetros cuadrados, que incluía asentamientos peruanos previos a la Guerra del Pacífico. Las diferencias legales e históricas se combinan con la evolución natural del río Amazonas, lo que ha generado cambios en la configuración territorial.

Para las autoridades peruanas, el uso oficial del nombre Isla Chinería responde a su postura ante el Derecho Internacional, mientras que desde Colombia persiste la demanda de una interpretación rígida de los instrumentos bilaterales.

El canciller peruano, Elmer Schialer, señaló que ya se ha convocado a laComisión Binacional de Delimitación y de Cuidado de la Frontera Peruano-Colombiana, y aclaró que el Perú tiene toda la disposición para iniciar las reuniones y esclarecer la situación de este territorio.

“La presidenta Boluarte ha decidido no entrar en un diferendo verbal mediático. Es más bien dejar que la diplomacia funcione. (...) Yo le he recomendado a la señora presidenta que, por el momento, sería mejor no hacer ninguna declaración que pueda ser tomada de una manera incorrecta y más bien dejar que las diplomacias de los dos países empiecen a funcionar y a accionar”, dijo ante una posible declaración de la jefa de Estado.