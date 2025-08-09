Phillip Chu Joy sorprende al revelar por qué prefiere caminar antes que tener un auto propio: “No es prioridad para mí”

Phillip Chu Joy sorprende al revelar por qué prefiere caminar antes que tener un auto propio. Video: Good Time

La confesión de Phillip Chu Joy acerca de su preferencia por caminar en lugar de utilizar un auto propio, pese a su fama por sortear vehículos y otros artículos de alto valor en sus redes, sorprendió tanto a la audiencia como a los conductores del pódcast Good Time.

“Uno, el tráfico de Lima es complicado. Dos, prefiero caminar. Me gusta mucho caminar. Se sorprenderían de la cantidad de gente que se ha tomado fotos conmigo caminando”, explicó Chu Joy ante la incredulidad de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’.

Los conductores del pódcast exclamaron incrédulos: “¿Qué? ¡Estás loco!”. Lejos de retractarse, el influencer aclaró que sabe conducir, pero su brevete vencido no es el factor determinante; para él, “es un gasto innecesario, no es una prioridad”.

¿Quién es Phillip Chu Joy?

Detrás de su popularidad digital —con casi 3 millones de seguidores en Facebook y una comunidad activa que participa en sorteos de celulares, autos y hasta departamentos—, Phillip Chu Joy se ha forjado una reputación sólida entre el público peruano, tanto por su contenido sobre tecnología y videojuegos como por su trato cercano con los seguidores.

El exintegrante de TEC, que renunció al espacio después de estar 11 años en el bloque televisivo, ha destacado por su carácter y perseverancia. En una edición pasada de Reporte Semanal, el creador de contenido recordó la experiencia de perder a su padre por cáncer cuando él solo tenía 22 años, situación que afectó profundamente la economía familiar.

“Recuerdo muchos pasajes de mi papá, las lecciones de mi papá eran que cualquier problema tiene solución, si un problema no tiene solución, preocuparse no sirve de nada”, comentó, evocando el apoyo y los valores que marcaron su vida.

La etapa de la enfermedad, sumada a las responsabilidades asumidas tras el fallecimiento de su progenitor, constituyó para Chu Joy un proceso formativo durísimo: “Si hubiera habido todo y hubiera terminado la universidad sin problemas, tal vez no estaría acá. Ese mismo hecho que esos 3 años me forjaron más como nunca en toda mi vida”, declaró, señalando el impacto positivo que obtuvo de la adversidad vivida en casa.

Chu Joy: Mejor creador de contenido, según Forbes

Actualmente, Chu Joy continúa activo en el rubro geek, pero también estuvo presente el año pasado en la televisión con su participación en ‘El Gran Chef Famosos: La Academia’, donde su personalidad reservada y competitiva lo ha posicionó entre los favoritos del público.

Su trabajo multifacético y la conexión que mantiene con quienes lo siguen han sido reconocidos por medios especializados.

Según la revista Forbes Latinoamérica, que lo incluyó a finales de 2024 en su primera selección regional de los mejores creadores digitales, su clave está en la diversificación de temas y la interacción sostenida con la audiencia. Forbes resaltó tanto su presencia en redes como su éxito organizando grandes promociones, mencionando especialmente el alcance de sus sorteos y su capacidad de retener la lealtad del público.

Junto a figuras como Nelly Rossinelli y otros 15 peruanos destacados en dicha lista, Phillip Chu Joy es parte de una nueva generación de influenciadores, donde la cercanía y el contenido original pesan dentro del público.