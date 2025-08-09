Perú

Phillip Chu Joy sorprende al revelar por qué prefiere caminar antes que tener un auto propio: “No es prioridad para mí”

El popular creador de contenido dejó boquiabiertos a los conductores de ‘Good Time’ al confesar que, pese a su fama sorteando autos, disfruta mucho más de recorrer Lima a pie y conectar con sus seguidores

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Phillip Chu Joy sorprende al revelar por qué prefiere caminar antes que tener un auto propio. Video: Good Time

La confesión de Phillip Chu Joy acerca de su preferencia por caminar en lugar de utilizar un auto propio, pese a su fama por sortear vehículos y otros artículos de alto valor en sus redes, sorprendió tanto a la audiencia como a los conductores del pódcast Good Time.

“Uno, el tráfico de Lima es complicado. Dos, prefiero caminar. Me gusta mucho caminar. Se sorprenderían de la cantidad de gente que se ha tomado fotos conmigo caminando”, explicó Chu Joy ante la incredulidad de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’.

Los conductores del pódcast exclamaron incrédulos: “¿Qué? ¡Estás loco!”. Lejos de retractarse, el influencer aclaró que sabe conducir, pero su brevete vencido no es el factor determinante; para él, “es un gasto innecesario, no es una prioridad”.

¿Quién es Phillip Chu Joy?

Detrás de su popularidad digital —con casi 3 millones de seguidores en Facebook y una comunidad activa que participa en sorteos de celulares, autos y hasta departamentos—, Phillip Chu Joy se ha forjado una reputación sólida entre el público peruano, tanto por su contenido sobre tecnología y videojuegos como por su trato cercano con los seguidores.

El exintegrante de TEC, que renunció al espacio después de estar 11 años en el bloque televisivo, ha destacado por su carácter y perseverancia. En una edición pasada de Reporte Semanal, el creador de contenido recordó la experiencia de perder a su padre por cáncer cuando él solo tenía 22 años, situación que afectó profundamente la economía familiar.

Phillip Chu Joy se despide de 'El Gran Chef Famosos La Academia' en tercer lugar. (Video: Latina).

“Recuerdo muchos pasajes de mi papá, las lecciones de mi papá eran que cualquier problema tiene solución, si un problema no tiene solución, preocuparse no sirve de nada”, comentó, evocando el apoyo y los valores que marcaron su vida.

La etapa de la enfermedad, sumada a las responsabilidades asumidas tras el fallecimiento de su progenitor, constituyó para Chu Joy un proceso formativo durísimo: “Si hubiera habido todo y hubiera terminado la universidad sin problemas, tal vez no estaría acá. Ese mismo hecho que esos 3 años me forjaron más como nunca en toda mi vida”, declaró, señalando el impacto positivo que obtuvo de la adversidad vivida en casa.

Chu Joy: Mejor creador de contenido, según Forbes

Actualmente, Chu Joy continúa activo en el rubro geek, pero también estuvo presente el año pasado en la televisión con su participación en ‘El Gran Chef Famosos: La Academia’, donde su personalidad reservada y competitiva lo ha posicionó entre los favoritos del público.

Su trabajo multifacético y la conexión que mantiene con quienes lo siguen han sido reconocidos por medios especializados.

Phillip Chu Joy se emociona hasta las lágrimas por las palabras de su madre en la semifinal de ‘El Gran Chef Famosos’. (Video: Latina)

Según la revista Forbes Latinoamérica, que lo incluyó a finales de 2024 en su primera selección regional de los mejores creadores digitales, su clave está en la diversificación de temas y la interacción sostenida con la audiencia. Forbes resaltó tanto su presencia en redes como su éxito organizando grandes promociones, mencionando especialmente el alcance de sus sorteos y su capacidad de retener la lealtad del público.

Junto a figuras como Nelly Rossinelli y otros 15 peruanos destacados en dicha lista, Phillip Chu Joy es parte de una nueva generación de influenciadores, donde la cercanía y el contenido original pesan dentro del público.

Temas Relacionados

Phillip Chu JoyGood Timeperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 5 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima venció a Ayacucho FC de visita. Universitario y Sporting Cristal juegan de local durante esta jornada

Tabla de posiciones de la

¿Cuál es la tienda favorita en Perú este 2025? Mexicana Oxxo quedó en el segundo lugar

El estudio revela que únicamente Tambo, Oxxo y Mass logran superar el 10% de recordación, lo que indica que la mayoría de las preferencias de los consumidores se concentran en un reducido número de cadenas con amplia cobertura en todo el país

¿Cuál es la tienda favorita

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Jairo Concha puso el 1-0 para los cremas que ganan parcialmente el duelo ante los rosados en el Estadio Monumental

Universitario vs Sport Boys EN

Estadio Nacional se ampliará a 50.000 asientos: así será la mayor remodelación en la historia del coloso limeño

El emblemático estadio de Perú tendrá nueva capacidad, césped de máxima calidad y renovadas instalaciones tras el reciente acuerdo del IPD y la Conmebol

Estadio Nacional se ampliará a

Golazo de Jairo Concha con potente disparo desde fuera del área en Universitario vs Sport Boys por Liga 1 2025

El volante peruano volvió a aparecer para poner adelante a la ‘U’ en el estadio Monumental. Los ‘cremas’ lo ganan en 20 minutos

Golazo de Jairo Concha con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubrieron una nueva especie de

Descubrieron una nueva especie de tarántula con órganos reproductores gigantes

“Hemos recibido nuevas denuncias”: estiman que hay más de 100 sitios ilegales de apuestas

Javier Milei publicó un extenso texto en el que reiteró que el aumento del dólar no impactará en la inflación

Detuvieron en Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente a una nena de 11 años

¿Es recomendable comer avena todos los días? Qué dicen los nutricionistas

INFOBAE AMÉRICA
EEUU alertó a sus ciudadanos

EEUU alertó a sus ciudadanos sobre riesgos de inversión en Nicaragua tras la aprobación de una ley de “confiscación masiva” de terrenos

David Lammy y JD Vance analizaron los próximos pasos para la paz en Ucrania junto a altos cargos de Kiev

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

Ucrania atacó un depósito de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán

TELESHOW
El abogado de Julieta Prandi

El abogado de Julieta Prandi explicó por qué esperan una condena de 50 años para Claudio Contardi: “Es incapaz de reinsertarse”

Susana Roccasalvo anunció que se convirtió en abuela: “Se llama Simón y estoy muy contenta”

La tristeza de Mica Viciconte en la despedida del padre de Fabián Cubero: “Luca siempre recordará a su abuelo”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo se preparan para la llegada de su bebé: “Hay nervios”

Lali Espósito contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue: “Me dijo si me podía conocer”