Phillip Chu Joy se despide de ‘TEC’ después de 11 años de trabajo junto a Bruno Pinasco: “Gracias por todo el apoyo”

En una publicación reciente en su cuenta de Facebook, Phillip Chu Joy compartió su nostalgia y agradecimiento al despedirse de su trabajo con Bruno y Chiara Pinasco en el programa TEC. En el mensaje, expresó sentirse “tristón” tras finalizar una etapa importante en su carrera profesional para enfocarse en sus prioridades.

“El fin de una era. Acabo de terminar de escribir, locutar, grabar, editar y musicalizar mi última nota para TEC. Después de 11 años, este domingo se emitirá mi última sección de videojuegos para el programa en TV abierta. La he hecho con mucho cariño. Gracias por todo el apoyo en estos años y darme el honor de estar en sus pantallas todos los domingos”, escribió el reconocido creador de contenido.

Como se sabe, durante más de una década, Phillip ha sido una pieza fundamental en la sección de videojuegos del programa de América televisión, brindando información, análisis y entretenimiento a los televidentes. Su dedicación y talento han sido reconocidos por el público y han contribuido al éxito del programa.

Usuarios en redes sociales le desea lo mejor a Phillip Chu Joy

La despedida de Phillip Chu Joy marca el cierre de una etapa significativa en su trayectoria profesional, dejando un legado de compromiso y pasión por el mundo de los videojuegos en la televisión peruana. Los seguidores de TEC y de Phillip le desean lo mejor en sus futuros proyectos, agradeciendo los años de entretenimiento y conocimiento compartidos.

“Buena chino, así es la vida… Se cierra un capítulo en tu vida y se abren nuevas oportunidades. Lo hiciste bien en TEC”, “Tu sección en videojuegos fue lo que me introdujo en la industria, tus viajes al E3, las convenciones de celular, hiciste que me interese en la tecnología y saber que es, como sacarle el jugo y es algo que en mi día a día suelo hacer, incluso ayudar o aconsejar a otros con celulares, PC etc. Por temas laborales ya no veo ‘Tec’, pero las repeticiones no me las pierdo, pero ahora que te vas ya perderá parte de su esencia. Éxitos chino”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, se dejó entender por parte de Phillip que la sección de tecnología no será cubierta por otra persona, solo que no renovaran más contenido sobre ello, incluso el programa seguirá su onda, peros sin él. “Nadie me reemplazará. Ya no habrá segmento de videojuegos en TV nacional”, se lee al influencer entre los comentarios.

Phillip Chu Joy, el ‘rey de los sorteos’ en el mundo digital

En el mundo del entretenimiento digital, Phillip Chu Joy se ha ganado el apodo de ‘rey de los sorteos’ gracias a su innovadora forma de interactuar con su audiencia. Todo comenzó en 2017, cuando el influencer se dio cuenta de que tenía una gran cantidad de dispositivos electrónicos acumulados, obtenidos en eventos donde participaba como creador de contenido de tecnología.

Fue entonces cuando decidió iniciar sorteos entre sus seguidores, ofreciendo desde un palo de selfie hasta una batería portátil. La respuesta del público fue increíblemente entusiasta, con alrededor de 500 personas participando en cada sorteo. Phillip recuerda: “Cada semana empecé a depurar lo que tenía en mi casa, pero luego vi que funcionaba. Y así empecé a hablar con marcas para ver qué se podía conseguir y sortear. ‘¿No tienes algo que te sobre?’ Literalmente, desde el 2017, mi hobby es conseguir cosas para sortear”, dijo a Infobae Perú.

Con el tiempo, los premios en sus sorteos se volvieron cada vez más impresionantes. El exconductor de ‘TEC’ ha sorteado celulares, televisores, consolas de videojuegos, laptops, computadoras de escritorio, audífonos y otros dispositivos electrónicos de última generación. Sin embargo, su fama alcanzó nuevos niveles en 2023, cuando se volvió viral por ofrecer “regalos” aún más sorprendentes, como camionetas y departamentos, todo por una suscripción mensual de 8.5 soles.