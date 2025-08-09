Perú

Perú: las predicciones del tiempo en Lima este 9 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este sábado 9 de agosto en Lima.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado, se estima que en Lima habrá un 1% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 18 centígrados y una mínima de 16°. La nubosidad será del 66% y por la noche habrá una posibilidad del 1% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor del 50% del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaLimaperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

IGP registró un sismo de magnitud 4.3 en El Collao, Puno

A lo largo de su historia, la nación ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

IGP registró un sismo de

Dónde ver Alianza Lima vs Ayacucho FC HOY: canal TV online del partido por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ visitan a los ‘zorros’ con el objetivo de ganar para cortar distancias del líder del certamen. Conoce cómo sintonizar este enfrentamiento en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs

Clima: las temperaturas que predominarán este 9 de agosto en Arequipa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima en Iquitos: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Iquitos: conoce el

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Huancayo

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce
ÚLTIMAS NOTICIAS
“No habla con nadie”: revelaron

“No habla con nadie”: revelaron cómo pasa los días en la cárcel el presunto asesino serial de Jujuy

La Justicia de Santa Fe ordenó congelar cuentas millonarias acusadas de estar vinculadas al juego clandestino online

Filicidio en Río Cuarto: la autopsia reveló que el adolescente de 14 años tenía más de diez puñaladas

Cayó una banda dedicada al desguace y venta ilegal de autopartes en Lomas de Zamora: hay cinco detenidos

Así fue la reacción del arco político al discurso de Javier Milei: el equilibrio fiscal y jubilaciones como foco

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania denunció una nueva ola

Ucrania denunció una nueva ola de ataques rusos durante la madrugada con 47 drones y dos misiles de crucero

El régimen chino utiliza el aumento de su poderío militar para desafiar el orden mundial

Coliseo Romano: la historia menos conocida sobre la desaparición de parte de su estructura a lo largo de los siglos

Buscaba orquídeas y terminó secuestrado: la historia del británico que pasó nueve meses cautivo en Colombia

De la inversión a la ruina: los once negocios que terminaron en grandes pérdidas para los ahorristas uruguayos

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”