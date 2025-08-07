Gian Piero Díaz regresa a ‘Esto es Guerra’ y elogia a Renzo Schuller: “La química que tengo con él no la tengo con nadie”. Video: TikTok @riclatorrez / Amor y Fuego

El regreso de Gian Piero Díaz a ‘Esto es Guerra’ (EEG) el martes 5 de agosto no pasó desapercibido. Su aparición generó revuelo en la audiencia, ya que actualmente es una figura consolidada de Willax Televisión, donde conduce su propio programa.

Sin embargo, la emoción no solo se quedó en el impacto televisivo, sino también en lo que significó su reencuentro con Renzo Schuller, su excompañero de conducción en el desaparecido reality ‘Combate’.

Ante cámaras de ‘Amor y Fuego’, espacio de espectáculos que también se emite por Willax, el actor brindó declaraciones exclusivas tras su regreso al set de EEG.

El conductor dejó en claro que su presencia en América TV es temporal y que su vínculo laboral con Willax sigue vigente. Además, se mostró emocionado por volver a compartir pantalla con Schuller, con quien vivió una época significativa en la televisión peruana.

¿La química entre Gian Piero y Renzo Schuller sigue intacta?

El conductor no escatimó en elogios al hablar de Renzo Schuller. Según sus palabras, pese al tiempo y a los rumores sobre un distanciamiento, él sintió que la conexión entre ambos sigue tan fuerte como antes.

La icónica dupla de la televisión peruana volvió a compartir pantalla, sorprendiendo a la audiencia con su química intacta y desatando una ola de nostalgia y alegría entre los seguidores del programa (América TV)

“Con él tengo una química espectacular. Yo siempre lo he dicho, con el cariño que tengo a todos mis compañeros con los que he trabajado, pero la química que tengo con él no la tengo con nadie. O sea, nos leemos perfectamente. Uno empieza la frase y el otro la termina”, señaló Díaz, visiblemente conmovido.

Consultado sobre cómo sintió el reencuentro, Gian Piero aclaró que, en su percepción, Schuller no actuó por compromiso como se especuló. “No sé si es así, pero la verdad que no lo sentí así. (¿Cómo lo sentiste?) Bien. (¿Sentiste la misma química de años?) Sí. La escucha, la risa. Hay muchas cosas que nosotros nos decimos que no decimos en el micro”, comentó.

Además, enfatizó que mantiene respeto y afecto por su compañero. “Yo jamás voy a tener un comentario negativo en contra de él, en absoluto”, afirmó, dejando claro que prefiere evitar polémicas innecesarias.

Gian Piero y Renzo: Un reencuentro inesperado y cargado de emociones

Gian Piero también relató cómo fue su regreso a EEG y el impacto que generó su llegada. “Lo he disfrutado mucho. Estoy contento. Juntos nos han pasado muchas cosas. Verlo a Renzo (Schuller) también después de tiempo”, contó.

El conductor reveló que si bien se habían cruzado en algunas ocasiones y se habían saludado cordialmente, no habían conversado en profundidad desde su distanciamiento.

“No hemos tenido la oportunidad de conversar y espero que este nuevo encuentro sea el inicio para sentarnos a hablar”, declaró.

Díaz destacó la naturalidad del momento vivido en el set, subrayando que nada estuvo preparado. “Es algo que la gente también termina disfrutando cuando pasan este tipo de cosas, porque ya mucho a veces está medio armado, de hecho, las reacciones no son naturales. Pero no, esto ha sido supernatural”, mencionó.

Sobre el misterioso intercambio de palabras al oído con Schuller, fue claro en mantenerlo en privado. “Eso es para él y para mí. Pero fue de corazón. Es información que tenía que tener también. Era algo que tenía que saber y se lo comenté en ese momento”, indicó sin dar mayores detalles.

¿Qué pasó realmente entre ellos? Díaz rompe el silencio

Durante la entrevista, se tocó el tema del supuesto distanciamiento entre ambos luego del final de ‘Combate’. Según versiones, Renzo Schuller habría tomado como una traición que Gian Piero aceptara ser conductor de EEG, el reality que compitió con ellos durante años.

Sin embargo, el actor desmintió esa versión. “Por ahí no va necesariamente el tema, pero insisto, eso es una conversación que tenemos pendiente y que espero que esto sea el inicio de eso. No sé si eso (relación amical), pero creo que es el inicio de algo. Entonces, hay que empezar siempre por algo”, señaló.

Pese a que Renzo Schuller no ha publicado nada al respecto en sus redes sociales, Gian Piero remarcó que no hay animosidad entre ellos y que aún tienen mucho por conversar. Este encuentro en vivo en EEG podría ser la oportunidad de limar asperezas y revivir una de las duplas más queridas de la televisión.

Gian Piero aclara su situación laboral: “Sigo siendo de Willax”

Una de las grandes interrogantes tras su presencia en América TV fue su situación contractual. Gian Piero aclaró que su aparición fue un permiso especial otorgado por Willax y que no ha abandonado el canal.

“Soy imagen de Willax. Estar hoy en América, ha pasado algo que nos ha permitido tener esta duplicidad”, explicó.

Además, valoró positivamente esta colaboración entre dos señales de televisión. “Creo que nunca se ha dado en la televisión que a alguien le den este tipo de permisos, creo que es interesante. Hay una muy buena relación entre Willax y América Televisión también, entonces creo que ese inicio es algo superbonito que puede darse entre dos canales”, expresó.

Con ello, Gian Piero Díaz no solo sorprendió con su retorno momentáneo a EEG, sino que también marcó un precedente inédito en la televisión local, al participar simultáneamente en dos canales sin renunciar a ninguno. Mientras tanto, su reencuentro con Renzo Schuller sigue dando de qué hablar y muchos seguidores esperan que esta “química” vuelva a brillar con fuerza en la pantalla chica.