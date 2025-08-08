Perú

Perú presentará nota de protesta por avión militar de Colombia que vulneró espacio aéreo peruano en la isla Santa Rosa

Cancillería y Ministerio de Defensa rechazan la versión de que el ingreso fue “involuntario” y anuncian acciones formales

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Perú presentará nota de protesta por incursión de avión militar en espacio aéreo peruano. Canal N

El Gobierno del Perú anunció que presentará una nota de protesta a Colombia tras la incursión de un avión militar colombiano que vulneró el espacio aéreo peruano en el distrito fronterizo de Santa Rosa, en la región Loreto. El hecho, calificado como una vulneración a la soberanía nacional, fue detectado mientras autoridades y pobladores realizaban actividades cívicas en la zona.

Durante la última conferencia del Consejo de Ministros, el premier Eduardo Arana confirmó que la aeronave militar extranjera sobrevoló alrededor de dos kilómetros dentro del territorio peruano antes de retornar a espacio aéreo de Colombia. Según indicó, ni el origen ni el propósito del vuelo eran conocidos en el momento del incidente, lo que motivó la inmediata verificación de matrícula y autorizaciones por parte de las Fuerzas Armadas y la Cancillería.

Avión militar colombiano es captado
Avión militar colombiano es captado sobrevolando Isla Santa Rosa.

Arana precisó que se verificó la matrícula de la nave y se confirmó que se trataba de un avión militar colombiano. “Este es un hecho que nos causó primero sorpresa y luego indignación, porque no tuvimos conocimiento oficial del ingreso de esa nave”, afirmó.

El premier subrayó que todo ingreso de aeronaves extranjeras requiere autorización expresa de las autoridades peruanas. “La soberanía del Perú no está en discusión. El distrito de Santa Rosa de Loreto, la isla Chinería, es y seguirá siendo parte del territorio peruano”, recalcó.

Sorpresa e indignación en el Gobierno peruano

El viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri, señaló que la incursión se produjo de forma sorpresiva y en un contexto inusual, ya que en el lugar se encontraba población civil junto a autoridades peruanas.

“Vamos a presentar una nota de protesta exigiendo que nos hagan las aclaraciones del caso y las satisfacciones necesarias por esta incursión que nunca debió suceder, y menos aún en un momento como el actual”, manifestó.

Denegri explicó que, aunque se activaron los canales diplomáticos y militares para solicitar información, las respuestas de las autoridades de colombia no aclararon las inquietudes. “Sus explicaciones oficiosas no han sido suficientes”, insistió.

Colombia afirma que ingreso fue involuntario

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, brindó detalles sobre la versión de las Fuerzas Armadas de Colombia. “Fundamentalmente, ellos señalaron que la incursión no había sido una provocación, sino que había sido involuntaria”, dijo.

Astudillo precisó que el sobrevuelo se realizó a una altitud de entre 250 y 300 metros, y que el ingreso al espacio aéreo peruano fue de aproximadamente dos kilómetros antes de que la aeronave regresara a Colombia.

El ministro subrayó que, aunque se mantiene la reserva sobre ciertos aspectos por tratarse de un tema de seguridad nacional, el hecho no admite discusión. “De por medio está la soberanía nacional”, enfatizó.

Postura firme del Gobierno peruano

El Ejecutivo peruano dejó en claro que las relaciones diplomáticas deben basarse en el respeto mutuo y que incidentes como este requieren respuestas contundentes. “Todo ingreso de cualquier nave debe hacerse con autorización de las autoridades peruanas”, recordó el premier Arana.

La presidenta Dina Boluarte instruyó que se mantenga la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa para garantizar que situaciones similares no se repitan. Aunque la nota de protesta será enviada en los próximos días, el Gobierno peruano reiteró que no permitirá vulneraciones a su integridad territorial.

Temas Relacionados

Avión militarColombiaSanta RosaEspacio aéreoCancilleríaperu-politica

Últimas Noticias

Edison Flores es cuestionado por Magaly tras mensaje de libertad a un mes de terminar con Ana Siucho

La conductora cuestionó la reflexión que compartió el futbolista con sus seguidores, justo cuando su expareja regresó a Lima con sus hijas

Edison Flores es cuestionado por

Políticos peruanos acusan a Gustavo Petro de utilizar polémica de Isla Chinería para tratar de legitimizarse en su país

Actores políticos, de diferentes corrientes ideológicas, rechazaron las expresiones del presidente colombiano respecto a la soberanía de la Isla Chinería

Políticos peruanos acusan a Gustavo

Julio César Uribe explicó por qué fichó a Cristian Benavente y reveló cuándo se anunciará al cuarto refuerzo de Sporting Cristal

El director deportivo ‘celeste’ presentó al ‘Chaval’ y Luis Abram como sus nuevas incorporaciones para el Torneo Clausura 2025

Julio César Uribe explicó por

Turista chilena llora al no conseguir entradas a Machu Picchu en el día de su cumpleaños: caos por venta de boletos continúa

El nuevo protocolo de venta de boletos no logra evitar el caos y genera reclamos de turistas nacionales y extranjeros

Turista chilena llora al no

Licencia de conducir: costos y pasos a seguir para obtener tu brevete en Perú

Para obtener el brevete, el solicitante debe superar tres etapas obligatorias: una revisión médica en un establecimiento acreditado, una prueba escrita que mida su conocimiento de las reglas de tránsito y un examen práctico de conducción

Licencia de conducir: costos y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Horror en Mar del Plata:

Horror en Mar del Plata: encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

Detuvieron al jefe de una banda que mató a un policía federal retirado durante un intento de robo en Ituzaingó

Receta de pan de pizza, rápida y fácil

Gustavo Sáenz les dio libertad de acción a los integrantes de su frente provincial de cara a las elecciones del 26 de octubre

Qué es la enfermedad de Hashimoto que padece Camilla Luddington, actriz de Grey’s Anatomy

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump anunció que se

Donald Trump anunció que se reunirá el próximo viernes con Vladimir Putin en Alaska

Los países del G7 y la Unión Europea acusaron a Hong Kong de buscar la “represión transnacional” contra los 19 activistas exiliados

Las mujeres que eligieron no casarse y construyeron su propia comunidad en la Edad Media

Médicos palestinos lamentaron el colapso del sistema sanitario en Gaza ante la ofensiva israelí: “Es un desmantelamiento de la vida”

La historia detrás del imbatible récord que Jonathan Edwards mantiene vigente después de 30 años

TELESHOW
Un exsocio de Claudio Contardi

Un exsocio de Claudio Contardi contó cómo era la relación del empresario con Julieta Prandi: “Él la tenía sometida”

El dolor de Fabián Cubero por la muerte de su padre: la despedida de sus nietas

La nueva vida de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, entre su flamante mansión y el regreso de Rufina Cabré

Julieta Prandi habló luego del juicio contra su ex: “Lloré desde las tripas después de años de tanto dolor”

Las postales de Cande Vetrano junto a Andrés Gil y su hijo en Nueva York: “Cerrando los 33 años”