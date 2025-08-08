Perú presentará nota de protesta por avión militar de Colombia que vulneró espacio aéreo peruano en la isla Santa Rosa

Perú presentará nota de protesta por incursión de avión militar en espacio aéreo peruano. Canal N

El Gobierno del Perú anunció que presentará una nota de protesta a Colombia tras la incursión de un avión militar colombiano que vulneró el espacio aéreo peruano en el distrito fronterizo de Santa Rosa, en la región Loreto. El hecho, calificado como una vulneración a la soberanía nacional, fue detectado mientras autoridades y pobladores realizaban actividades cívicas en la zona.

Durante la última conferencia del Consejo de Ministros, el premier Eduardo Arana confirmó que la aeronave militar extranjera sobrevoló alrededor de dos kilómetros dentro del territorio peruano antes de retornar a espacio aéreo de Colombia. Según indicó, ni el origen ni el propósito del vuelo eran conocidos en el momento del incidente, lo que motivó la inmediata verificación de matrícula y autorizaciones por parte de las Fuerzas Armadas y la Cancillería.

Avión militar colombiano es captado sobrevolando Isla Santa Rosa.

Arana precisó que se verificó la matrícula de la nave y se confirmó que se trataba de un avión militar colombiano. “Este es un hecho que nos causó primero sorpresa y luego indignación, porque no tuvimos conocimiento oficial del ingreso de esa nave”, afirmó.

El premier subrayó que todo ingreso de aeronaves extranjeras requiere autorización expresa de las autoridades peruanas. “La soberanía del Perú no está en discusión. El distrito de Santa Rosa de Loreto, la isla Chinería, es y seguirá siendo parte del territorio peruano”, recalcó.

Sorpresa e indignación en el Gobierno peruano

El viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri, señaló que la incursión se produjo de forma sorpresiva y en un contexto inusual, ya que en el lugar se encontraba población civil junto a autoridades peruanas.

“Vamos a presentar una nota de protesta exigiendo que nos hagan las aclaraciones del caso y las satisfacciones necesarias por esta incursión que nunca debió suceder, y menos aún en un momento como el actual”, manifestó.

Denegri explicó que, aunque se activaron los canales diplomáticos y militares para solicitar información, las respuestas de las autoridades de colombia no aclararon las inquietudes. “Sus explicaciones oficiosas no han sido suficientes”, insistió.

Colombia afirma que ingreso fue involuntario

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, brindó detalles sobre la versión de las Fuerzas Armadas de Colombia. “Fundamentalmente, ellos señalaron que la incursión no había sido una provocación, sino que había sido involuntaria”, dijo.

Astudillo precisó que el sobrevuelo se realizó a una altitud de entre 250 y 300 metros, y que el ingreso al espacio aéreo peruano fue de aproximadamente dos kilómetros antes de que la aeronave regresara a Colombia.

El ministro subrayó que, aunque se mantiene la reserva sobre ciertos aspectos por tratarse de un tema de seguridad nacional, el hecho no admite discusión. “De por medio está la soberanía nacional”, enfatizó.

Postura firme del Gobierno peruano

El Ejecutivo peruano dejó en claro que las relaciones diplomáticas deben basarse en el respeto mutuo y que incidentes como este requieren respuestas contundentes. “Todo ingreso de cualquier nave debe hacerse con autorización de las autoridades peruanas”, recordó el premier Arana.

La presidenta Dina Boluarte instruyó que se mantenga la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa para garantizar que situaciones similares no se repitan. Aunque la nota de protesta será enviada en los próximos días, el Gobierno peruano reiteró que no permitirá vulneraciones a su integridad territorial.