Perú

Dina Boluarte frena a Gustavo Petro desde Japón: “No hay nada que tratar [sobre la isla de Santa Rosa], de ninguna manera”

La jefa de Estado emitió un mensaje a la nación, a pesar de que el canciller Elmer Schialer le había recomendado mantener silencio tras las declaraciones del líder colombiano

Por Luis Paucar

Guardar
Dina Boluarte dio breve mensaje a la Nación por impasse diplomático con Colombia. Presidencia

La presidenta Dina Boluarte respondió este jueves a las declaraciones de su homólogo colombiano Gustavo Petro, quien desconoció la soberanía peruana sobre la isla de Santa Rosa, una formación en el río Amazonas que marca el límite entre los dos países.

“Quiero decirles que mantengamos la calma y estemos unidos. Quiero, además, felicitar el que varias instituciones, políticos y la sociedad en general en Perú hayan salido de manera unida para poner su voz en el tema de nuestra soberanía nacional, (...) que no está en conflicto, que no está con un tema pendiente de tratar, de ninguna manera”, dijo durante un mensaje a la nación desde Japón.

“Nuestra isla de Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar (...) con los hermanos colombianos, de ninguna manera, tan es así que los hermanos que están en Leticia y, sobre todo, nuestros compatriotas que están en Santa Rosa de Loreto así lo sienten en sus corazones”, continuó.

Horas antes, Petro había señalado que Colombia “desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona” y sostuvo que la asignación de la isla y otras formaciones surgidas en el Amazonas después del tratado de 1929 “debe discutirse en una comisión binacional y, en última instancia, en tribunales internacionales”.

Fuente: TV Perú

Sin embargo, Boluarte reiteró que Santa Rosa es parte integrante de la isla de Chinería, asignada a Perú en 1929 por la Comisión Mixta Demarcadora y que está bajo su soberanía y jurisdicción nacional por encontrarse al oeste del límite internacional peruano-colombiano, establecido por el ‘thalweg’ (el canal más profundo) del río Amazonas hasta la latitud determinada como límite entre Colombia y Brasil (Hito 1995-1).

“Mantengamos la calma, esa unidad y esa convicción de defender nuestra soberanía y democracia. No tenemos por qué ponernos sobresaltados, no hay un motivo, menos un tema pendiente limítrofe con nuestros hermanos vecinos”, concluyó.

La gobernante emitió un mensaje oficial durante su gira por Asia, a pesar de que el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, señaló previamente que le había recomendado mantener silencio ante las declaraciones de Petro.

Rechazo

Paralelamente, el jefe de Gabinete, Eduardo Arana, rechazó estas expresiones e instó a los líderes de América Latina a centrar sus esfuerzos en asuntos que beneficien directamente a sus pueblos.

El gobierno peruano llama a
El gobierno peruano llama a la calma y a la unidad y rechaza las declaraciones de Petro

“Ratificamos que nuestra soberanía en Santa Rosa se sustenta en la historia y la presencia de instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción. Perú es un país que sabe dialogar con vocación de paz. Sin embargo, hemos sido firmes en la defensa de nuestro territorio e intereses, y no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia”, dijo.

“(La región), especialmente América del Sur, necesita enfocarse en temas de desarrollo, inversiones, modernización de infraestructura, lucha contra la pobreza, educación y salud. En eso deben concentrar sus esfuerzos los jefes de Estado”, continuó.

Petro cumplió este jueves el tercer año de sus cuatro en el cargo y decidió trasladar a Leticia los actos conmemorativos por el 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia. Tradicionalmente, estas celebraciones se realizan en un monumento histórico del centro del país, pero en esta ocasión el cambio busca mostrar soberanía.

Temas Relacionados

Dina BoluarteGustavo Petroperu-politicaisla de Santa RosaJapón

Últimas Noticias

Conflicto con Colombia: conoce a qué países y en qué tratados Perú cedió gran parte de su territorio desde 1821

La postura del mandatario colombiano sobre Santa Rosa recuerda los conflictos fronterizos del pasado, en los que el Perú cedió territorios estratégicos

Conflicto con Colombia: conoce a

Toromocho al borde del abismo: Chinalco acelera desalojo de últimos habitantes de Morococha con uso de explosivos

Más de una década después del inicio del proyecto Toromocho, persiste la incertidumbre y el abandono entre quienes se niegan a dejar su tierra

Toromocho al borde del abismo:

“Cuando el juego supera a la vida diaria, estamos ante un problema”, advierte especialista sobre adicción y aislamiento en jóvenes gamers

Entrenamientos intensos, exposición constante y falta de supervisión afectan la salud mental de muchos jóvenes que ven en los Esports una opción profesional. La atención psicológica aún es limitada en el circuito peruano

“Cuando el juego supera a

MTC desmiente al defensor del Pueblo y niega cambio de postura del Gobierno para acelerar ejecución del tren Lima-Chosica

El ministro César Sandoval negó que el Ejecutivo haya cambiado de rumbo sobre el proyecto ferroviario, pese a lo afirmado por el defensor Josué Gutiérrez. “No se puede cambiar de postura cuando se trata de ser responsable y actuar con tecnicismo”, dijo

MTC desmiente al defensor del

Rafael López Aliaga anuncia que MML no pagará defensa legal solicitada por Susana Villarán: “Saque plata de lo que ha robado”

El alcalde de Lima rechazó la solicitud que la exalcaldesa cursó a la MML a mediados de julio. “Después de haber quebrado la municipalidad, la ladrona, sinvergüenza, todavía quiere plata para abogado”, dijo en un acto oficial

Rafael López Aliaga anuncia que
ÚLTIMAS NOTICIAS
La historia de María Reolina,

La historia de María Reolina, una brasileña de 117 años que inspira con su longevidad saludable

El doloroso detalle que reveló la autopsia al nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora

Con diferencias, Provincias Unidas se consolida como fuerza de centro y tendrá candidatos en PBA y CABA

Brutal agresión a una joven a la salida de un boliche en Entre Ríos: la tiraron al piso y le patearon la cabeza

Rogelio Frigerio confirmó la coalición con Javier Milei en Entre Ríos: “Que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro”

INFOBAE AMÉRICA
Ritmo cerebral: cómo la música

Ritmo cerebral: cómo la música electrónica impacta en la mente y la conciencia

Donald Trump encabezará una “Cumbre de Paz Histórica” con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca

La ONU se opone a cualquier escalada del conflicto en Gaza: “Ha sido extremadamente devastador”

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

TELESHOW
Cinthia Fernández mostró cómo avanzan

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”

Marixa Balli sorprendió al revelar su insólito hábito al manejar: “Me encanta”

El gesto de Nacha Guevara tras la amenaza a Lali Espósito y el juicio de Julieta Prandi: “Siempre del lado de ustedes”

Paseo en yate, bikini animal print y langostinos: las postales de Emilia Attias en sus vacaciones en Italia

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”