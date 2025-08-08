Perú

Multinacional india anuncia concurso para buscar a la mejor programadora de Latinoamérica

Aunque las áreas STEM proyectan un crecimiento exponencial hacia 2030, menos de una cuarta parte de sus puestos están ocupados por mujeres, una realidad que esta nueva iniciativa busca cambiar desde el mundo del software

Evelin Meza Capcha

Evelin Meza Capcha

La competencia Codificadas organizada por
La competencia Codificadas organizada por TCS está dirigida exclusivamente a mujeres de toda Latinoamérica interesadas en programación. (Imagen ilustrativa Infobae)

En un contexto global que demanda una mayor equidad de género en las áreas científicas y tecnológicas, Tata Consultancy Services (TCS) anunció el lanzamiento de Codificadas, el primer torneo individual de programación exclusivamente femenino en Latinoamérica. Esta competencia busca impulsar la participación de mujeres en el sector tecnológico y reconocer su talento a través de una experiencia única de aprendizaje y colaboración.

Un certamen que celebra el talento femenino en tecnología

Organizado por TCS Latinoamérica, filial de una de las compañías de TI más grandes del mundo, Codificadas busca posicionarse como un espacio de encuentro para mujeres que estudian, trabajan o aspiran a desarrollarse en el mundo de la programación. La competencia está abierta a mujeres de todos los niveles, desde estudiantes de secundaria hasta profesionales con años de experiencia en el rubro.

La inscripción es gratuita y completamente en línea, y las participantes competirán en tres categorías distintas:

  • JrCoder: para adolescentes entre 15 y 18 años sin formación universitaria.
  • UniCoder: para estudiantes universitarias que se gradúan en octubre de 2025 o después.
  • ProCoder: para egresadas universitarias o de institutos técnicos.

A lo largo del torneo, las participantes tendrán acceso a desafíos técnicos ajustados a sus niveles, mentorías con expertas de la industria, charlas motivacionales y espacios de desarrollo profesional, fomentando el crecimiento tanto individual como colectivo. Las ganadoras serán reconocidas como la Mejor Programadora de Latinoamérica y tendrán acceso a oportunidades laborales, pasantías y proyectos junto a TCS.

El torneo Codificadas cuenta con
El torneo Codificadas cuenta con tres categorías que agrupan a adolescentes, universitarias y profesionales egresadas del sector tecnológico.

Fechas clave y modalidad del concurso

El proceso de inscripción ya se encuentra abierto hasta el 26 de agosto de 2025. Las rondas preliminares se realizarán de forma remota a través de la plataforma Codeforces, ampliamente reconocida en el mundo de la programación competitiva. La gran final será presencial, en una ciudad latinoamericana aún por anunciar, donde las finalistas podrán demostrar sus habilidades en un entorno de alto nivel técnico.

“Queremos que cada participante se sienta acompañada, valorada y motivada a seguir creciendo en tecnología”, afirmó Ximena Jofré, HR Head de TCS Latinoamérica. “Codificadas no es solo un certamen, es una plataforma para descubrir lo que somos capaces de crear juntas”.

Una respuesta directa a la brecha de género en STEM

Codificadas surge en un contexto donde la subrepresentación femenina en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) sigue siendo una preocupación urgente. Según el informe de la UNESCO Changing the Equation: Securing STEM Futures for Women (2024), solo el 22% de los puestos laborales en STEM en los países del G20 están ocupados por mujeres. Y la tendencia es aún más crítica si se considera que, según la OCDE, para 2030 el 80% de los empleos estarán ligados a estas disciplinas.

En ese sentido, iniciativas como Codificadas buscan cerrar la brecha de género desde una perspectiva inclusiva, brindando herramientas reales para que más mujeres accedan a un sector con alta demanda y crecimiento.

Según la UNESCO, solo el
Según la UNESCO, solo el 22% de los puestos en áreas STEM están ocupados por mujeres en países del G20.

“La digitalización y la inteligencia artificial representan oportunidades históricas para que las mujeres redefinan su rol en la industria”, remarcó nuevamente Ximena Jofré. “TCS apuesta por una tecnología más diversa, que diseñe soluciones más innovadoras y representativas”.

Un legado de innovación y compromiso global

Tata Consultancy Services, fundada en 1968 y parte del Grupo Tata, es reconocida por su liderazgo en transformación digital, innovación tecnológica y excelencia en ingeniería. Actualmente, cuenta con más de 607,000 consultores en 55 países y 202 centros de prestación de servicios a nivel global. En el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2025, la compañía generó ingresos consolidados de 30 mil millones de dólares.

Además de su trabajo en tecnología, TCS es un fuerte impulsor del empoderamiento comunitario. Patrocina 14 de los maratones más importantes del mundo, como el TCS Maratón de Nueva York, Londres y Sídney, con enfoque en sostenibilidad, salud y desarrollo humano.

Codificadas se suma así a una estrategia global de inclusión, adaptada a las necesidades de América Latina, donde el talento femenino en programación sigue siendo una fuente poco visibilizada, pero clave para el futuro de la región.

