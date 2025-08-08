Perú

MTC: Sutrán refuerza fiscalización al transporte terrestre en todas las regiones del Perú

Bajo disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la entidad intensificará controles en carreteras, cocheras y centros de inspección. Se prevé el uso de nueva flota vehicular y la colaboración con autoridades locales

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Carretera Central, Perú.
Carretera Central, Perú.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) anunció una serie de medidas para intensificar la fiscalización al transporte terrestre a nivel nacional, como parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderado por el ministro César Sandoval.

El superintendente de la Sutran, Anatoly Ruiz Cueva, informó que las acciones se desarrollarán durante la segunda mitad de 2025, bajo cuatro ejes clave, con participación activa de autoridades locales y regionales.

“Sutran capacita a conductores, empresas de transporte, escolares, universitarios en materia de seguridad vial y el reglamento de transporte para reducir el número de siniestros con consecuencias fatales”, precisó Ruiz Cueva.

Nuevos ejes de control y cifras de intervención

Los cuatro ejes de fiscalización incluyen:

  1. Megaoperativos de alto impacto, con cobertura en todas las regiones del país, en coordinación con entidades vinculadas al transporte.
  2. Control a centros de inspección técnica vehicular, escuelas de conductores y centros médicos, verificando si los procedimientos se ajustan a lo que exige la ley.
  3. Chatarreo obligatorio de vehículos en abandono usados en servicios no autorizados.
  4. Adquisición de 19 vehículos nuevos para reforzar los operativos en todo el país.

Entre enero y julio de este año, Sutran realizó 4895 operativos a nivel nacional, además de 44 intervenciones en cocheras informales. También impuso 2446 actas F.1 por prestar servicio sin autorización, retuvo 1878 placas de rodaje y 1805 licencias, internó 402 vehículos y clausuró 32 cocheras que no contaban con autorización.

Estas acciones forman parte de un plan integral del MTC para elevar los estándares de seguridad vial, garantizar que los servicios de transporte se brinden conforme a la normativa vigente y prevenir incidentes relacionados al transporte informal en todo el territorio peruano.

La medida busca reforzar la
La medida busca reforzar la seguridad vial y profesionalizar el sector transportista, aplicándose de forma progresiva según el tipo de servicio. (Foto: Andina)

Multas

Durante todo agosto de 2025, la Sutran aplicará multas de hasta S/ 2 675 por exceder los límites de velocidad en Lima. Las sanciones corresponden a la infracción M20 por “no respetar los límites máximos o mínimos de velocidad”, según lo estipulado en el Reglamento Nacional de Tránsito.

Estos controles se llevarán a cabo mediante cinemómetros, dispositivos electrónicos que registran la placa, velocidad, fecha y ubicación del vehículo infractor. Estos registros luego derivan en papeletas de multa automática.

Los tramos específicos en Lima donde se instalarán los cinemómetros incluyen:

  • Panamericana Sur.
  • Carretera Central.
  • Lima – Canta.
  • Panamericana Norte, abarcando provincias como Huarochirí, Huaura, Huaral, Canta y Cañete.

A nivel nacional, hasta marzo de 2025, Sutran ya había registrado más de 18 000 infracciones por exceso de velocidad, gracias a 363 operativos con cinemómetros en 11 regiones. Estas infracciones llevan multas de hasta S/ 2 675, sin descuentos por pronto pago.

En suma, Sutran está desplegando una estrategia intensiva de fiscalización electrónica en Lima, apoyada en tecnología avanzada, con el objetivo de hacer cumplir los límites de velocidad y, presumiblemente, contribuir a la seguridad vial. La medida es parte de una política más amplia que ya había registrado numerosas sanciones a nivel nacional en lo que va del año.

Temas Relacionados

MTCSutránCarreterasperu-noticias

Últimas Noticias

Britney Alfaro: quién es la exconductora de Bingo Hot y por qué ha sido condenada a 10 años de prisión

La noticia sobre la sentencia de la carismática conductora ha dejado boquiabiertos a los fans, quienes no esperaban este giro dramático en la vida de una de las figuras más conocidas del Internet

Britney Alfaro: quién es la

Dina Boluarte frena a Gustavo Petro desde Japón: “No hay nada que tratar [sobre la isla de Santa Rosa], de ninguna manera”

La jefa de Estado emitió un mensaje a la nación, a pesar de que el canciller Elmer Schialer le había recomendado mantener silencio tras las declaraciones del líder colombiano

Dina Boluarte frena a Gustavo

Inka Productions envió emotivo mensaje de despedida tras la muerte de Vitoria Beatriz, actriz de películas para adultos

La industria del entretenimiento para adultos en Perú se viste de luto tras la partida de Vitoria Beatriz, cuya trayectoria fue reconocida con un sentido mensaje de despedida por parte de Inka Productions

Inka Productions envió emotivo mensaje

La planta amazónica que tiene propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias y ayuda a aliviar cólicos y diarreas

Esta planta de la Amazonía peruana, destaca por aliviar dolencias cutáneas, acelerar la cicatrización, repeler insectos y calmar molestias digestivas, según investigaciones y saberes locales

La planta amazónica que tiene

Perú clasificó a cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025: ¿Qué país será su rival en esa instancia?

La escuadra ‘bicolor’ aseguró su boleto en la siguiente ronda del campeonato, a pesar de su derrota con Puerto Rico en la última fecha del Grupo A

Perú clasificó a cuartos de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La historia de María Reolina,

La historia de María Reolina, una brasileña de 117 años que inspira con su longevidad saludable

El doloroso detalle que reveló la autopsia al nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora

Con diferencias, Provincias Unidas se consolida como fuerza de centro y tendrá candidatos en PBA y CABA

Brutal agresión a una joven a la salida de un boliche en Entre Ríos: la tiraron al piso y le patearon la cabeza

Rogelio Frigerio confirmó la coalición con Javier Milei en Entre Ríos: “Que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro”

INFOBAE AMÉRICA
Ritmo cerebral: cómo la música

Ritmo cerebral: cómo la música electrónica impacta en la mente y la conciencia

Donald Trump encabezará una “Cumbre de Paz Histórica” con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca

La ONU se opone a cualquier escalada del conflicto en Gaza: “Ha sido extremadamente devastador”

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

TELESHOW
Marixa Balli sorprendió al revelar

Marixa Balli sorprendió al revelar su insólito hábito al manejar: “Me encanta”

El gesto de Nacha Guevara tras la amenaza a Lali Espósito y el juicio de Julieta Prandi: “Siempre del lado de ustedes”

Paseo en yate, bikini animal print y langostinos: las postales de Emilia Attias en sus vacaciones en Italia

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”