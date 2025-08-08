MTC: Sutrán refuerza fiscalización al transporte terrestre en todas las regiones del Perú

Carretera Central, Perú.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) anunció una serie de medidas para intensificar la fiscalización al transporte terrestre a nivel nacional, como parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderado por el ministro César Sandoval.

El superintendente de la Sutran, Anatoly Ruiz Cueva, informó que las acciones se desarrollarán durante la segunda mitad de 2025, bajo cuatro ejes clave, con participación activa de autoridades locales y regionales.

“Sutran capacita a conductores, empresas de transporte, escolares, universitarios en materia de seguridad vial y el reglamento de transporte para reducir el número de siniestros con consecuencias fatales”, precisó Ruiz Cueva.

Nuevos ejes de control y cifras de intervención

Los cuatro ejes de fiscalización incluyen:

Megaoperativos de alto impacto, con cobertura en todas las regiones del país, en coordinación con entidades vinculadas al transporte. Control a centros de inspección técnica vehicular, escuelas de conductores y centros médicos, verificando si los procedimientos se ajustan a lo que exige la ley. Chatarreo obligatorio de vehículos en abandono usados en servicios no autorizados. Adquisición de 19 vehículos nuevos para reforzar los operativos en todo el país.

Entre enero y julio de este año, Sutran realizó 4895 operativos a nivel nacional, además de 44 intervenciones en cocheras informales. También impuso 2446 actas F.1 por prestar servicio sin autorización, retuvo 1878 placas de rodaje y 1805 licencias, internó 402 vehículos y clausuró 32 cocheras que no contaban con autorización.

Estas acciones forman parte de un plan integral del MTC para elevar los estándares de seguridad vial, garantizar que los servicios de transporte se brinden conforme a la normativa vigente y prevenir incidentes relacionados al transporte informal en todo el territorio peruano.

La medida busca reforzar la seguridad vial y profesionalizar el sector transportista, aplicándose de forma progresiva según el tipo de servicio. (Foto: Andina)

Multas

Durante todo agosto de 2025, la Sutran aplicará multas de hasta S/ 2 675 por exceder los límites de velocidad en Lima. Las sanciones corresponden a la infracción M20 por “no respetar los límites máximos o mínimos de velocidad”, según lo estipulado en el Reglamento Nacional de Tránsito.

Estos controles se llevarán a cabo mediante cinemómetros, dispositivos electrónicos que registran la placa, velocidad, fecha y ubicación del vehículo infractor. Estos registros luego derivan en papeletas de multa automática.

Los tramos específicos en Lima donde se instalarán los cinemómetros incluyen:

Panamericana Sur.

Carretera Central.

Lima – Canta.

Panamericana Norte, abarcando provincias como Huarochirí, Huaura, Huaral, Canta y Cañete.

A nivel nacional, hasta marzo de 2025, Sutran ya había registrado más de 18 000 infracciones por exceso de velocidad, gracias a 363 operativos con cinemómetros en 11 regiones. Estas infracciones llevan multas de hasta S/ 2 675, sin descuentos por pronto pago.

En suma, Sutran está desplegando una estrategia intensiva de fiscalización electrónica en Lima, apoyada en tecnología avanzada, con el objetivo de hacer cumplir los límites de velocidad y, presumiblemente, contribuir a la seguridad vial. La medida es parte de una política más amplia que ya había registrado numerosas sanciones a nivel nacional en lo que va del año.