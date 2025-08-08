Perú

Milett Figueroa sorprende con su visita a América Televisión y desata rumores sobre el futuro de ‘América Hoy’

La modelo  fue captada entrando al local del canal en medio de especulaciones sobre su posible retorno a la conducción del magazine, quizá ocupando el lugar de Valeria Piazza

La presencia de la actriz en las instalaciones de América Televisión dejó a todos preguntándose si volverá a la pantalla y si habrá movimientos en el equipo de conductores del popular programa matutino (Todo se filtra)

Una inesperada visita de Milett Figueroa al canal de Pachacámac desató un aluvión de conjeturas. La actriz y modelo fue vista en América Televisión, donde evitó responder a la prensa que la aguardaba con preguntas sobre su relación sentimental, la situación económica de Marcelo Tinelli y su posible regreso a la conducción matutina.

La escena quedó registrada por las cámaras de “Todo se filtra”, el programa conducido por Kurt Villavicencio. Los rumores apuntan a que podría integrarse nuevamente al elenco de ‘América Hoy’, en reemplazo temporal o definitivo de Valeria Piazza.

Una aparición silenciosa

Las cámaras captaron a Milett
Las cámaras captaron a Milett en las instalaciones del canal, ignorando a los reporteros, mientras crecía la sospecha de que podría volver a ocupar un lugar en un espacio televisivo. (Todo se filtra)

La figura de Milett Figueroa cruzando las puertas de América Televisión no pasó desapercibida. Su llegada tomó por sorpresa a trabajadores y reporteros que ya se encontraban en las inmediaciones del canal.

Vestida con sobriedad y sin dar declaraciones, caminó por los pasillos sin soltar palabra, incluso ante insistentes preguntas sobre su situación con Marcelo Tinelli y la posibilidad de integrarse a la conducción de un programa.

Las imágenes, reveladas por el espacio de espectáculos “Todo se filtra”, mostraron a la modelo evitando cualquier contacto con la prensa. A pesar del asedio de micrófonos y cámaras, prefirió mantenerse en silencio, sin confirmar ni negar su vinculación con el canal. Esta actitud solo avivó las sospechas de un posible regreso a las pantallas.

Rumores de reemplazo en ‘América Hoy’

Los rumores de que Milett
Los rumores de que Milett podría sustituir a Valeria Piazza han cobrado fuerza tras su sorpresiva aparición, en medio de movimientos dentro del equipo de ‘América Hoy’. (América Hoy)

La hipótesis que más fuerza ha cobrado es la de su incorporación al equipo de ‘América Hoy’. Según se especula en los pasillos del canal, la llegada de Milett podría estar vinculada a un cambio en la mesa de conducción. El nombre de Valeria Piazza ha sido mencionado como posible figura que saldría del programa, ya sea por vacaciones o por decisión de la producción.

En el pasado, la presencia de Milett en este espacio fue bien recibida por una parte del público, lo que habría motivado al canal a considerar su retorno. Su estilo, frescura y experiencia en televisión podrían ser una carta atractiva para reforzar el formato o incluso cubrir alguna ausencia.

Aunque nadie del equipo de producción ha confirmado ni desmentido la información, la posibilidad de que reemplace a Piazza se mantiene latente. La visita, registrada a plena luz del día, habría sido para grabar contenido promocional o una participación que será anunciada próximamente.

Una visita que genera más preguntas que respuestas

La prensa quiso saber de
La prensa quiso saber de todo, desde su romance hasta rumores televisivos, pero Milett mantuvo un mutismo total, lo que no hizo más que alimentar la intriga del momento. (Caras)

En medio de su paso por las instalaciones de América Televisión, Milett Figueroa evitó responder a cualquier tipo de pregunta. Los periodistas reunidos intentaron abordar diversos temas: desde su situación sentimental con el empresario argentino Marcelo Tinelli, hasta la situación financiera que lo rodea. Sin embargo, la modelo se mantuvo imperturbable.

Una de las interrogantes que más se repitió fue si su relación amorosa había llegado a su fin. También se le consultó por los rumores sobre una crisis financiera en el entorno de Tinelli y si eso habría influido en su vínculo. Además, se le preguntó directamente si estaba por integrarse a ‘América Hoy’ como reemplazo de Valeria Piazza. A todas, la misma respuesta: el silencio.

Esa estrategia, lejos de apagar las conjeturas, les ha dado más fuerza. La discreción de Milett ha sido constante en situaciones similares, pero en esta ocasión su presencia fue demasiado evidente para pasar inadvertida.

El regreso a la pantalla: ¿entre La Chola o el magazine?

Si bien se mencionó que
Si bien se mencionó que fue por una entrevista con La Chola, la sede en la que fue captada Milett sugiere que podría haber vuelto a grabar con miras a un regreso fijo. (GEC)

Otra de las teorías que circula es que Milett no habría acudido al canal para vincularse con ‘América Hoy’, sino que su visita estaría relacionada con una entrevista para el programa de La Chola Chabuca. No obstante, esta posibilidad ha sido cuestionada debido a que el mencionado espacio graba en los estudios de Pachacámac, y no en la sede principal donde fue vista.

Por ello, la opción más sólida sigue siendo su retorno al magazine matutino. No sería la primera vez que una figura pública es llamada de vuelta tras una buena performance previa. El canal, que acostumbra mover sus fichas con discreción, habría convocado a Milett para reforzar el equipo ante posibles ausencias en la conducción habitual.

“Todo se filtra” fue el programa que lanzó las imágenes y con ellas desató una ola de especulaciones. La expectativa del público ha crecido, sobre todo entre los seguidores del programa, que esperan saber si Milett se reincorporará, y bajo qué condiciones.

Por ahora, ni la producción de ‘América Hoy’ ni la propia Milett han emitido declaraciones oficiales. Pero su sola presencia, grabada y difundida por las cámaras de espectáculos, ha bastado para instalar la duda en el medio: ¿vuelve Milett Figueroa a la conducción en la televisión nacional?

